Công an Hà Nội thông báo tìm thông tin đối tượng Dương Hải Hà liên quan vụ lừa đảo xin việc

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác đối tượng có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc nhận tiền để xin việc, xảy ra năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng Dương Hải Hà. Ảnh: CATP Hà Nội

Theo cơ quan Công an, quá trình xác minh người tố giác chỉ cung cấp được ảnh của đối tượng có tên gọi là Dương Hải Hà (có hình ảnh kèm theo), không cung cấp được thông tin nhân thân cụ thể của đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết hoặc có thông tin về nhân thân của đối tượng Dương Hải Hà (họ tên chính thức, năm sinh, địa chỉ nơi ở) thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hà Thanh, SĐT: 0866.183.988) để giải quyết vụ việc theo quy định của đối tượng.