Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ 15- 21/6/2026, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 200 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 15- 21/6/2026.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 15- 21/6/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 200 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:
1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 22 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:
2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 174 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 28 phương tiện xe ô tô; 146 phương tiện xe mô tô.
3. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 01 lượt phương tiện vi phạm lỗi Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gồm: 89A-297.99
4. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 03 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:
Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để giải quyết theo quy định.
Cơ quan Công an khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:
- Nắm bắt các thông tin về trật tự an toàn giao thông.
- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về trật tự an toàn giao thông.
- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.
- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.
- SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89
- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
Hà Nội: Xe máy kẹp 3 tự lao lên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn, 2 thiếu niên tử vong tại chỗĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (22/6) trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội. Chiếc xe máy chở theo 3 thiếu niên bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.
Từ ngày mai, 4 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đườngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi dự báo, từ ngày mai sẽ là thời điểm vận trình của 4 con giáp có nhiều chuyển biến tích cực.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận buồm xuôi gióĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi dân gian, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số dưới đây dễ gặp may mắn và có cuộc đời tương đối thuận lợi.
Từ 2027, người không có vợ, chồng, con được nhận trợ cấp tới 2,8 triệu đồng/tháng?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hải Phòng, từ 2027, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không có vợ, chồng, con được nhận trợ cấp từ 2.200.000 - 2.800.000 đồng/tháng.
Những ai được nhận quà Nhà nước trong tháng 7 tới?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Theo Quyết định số 885/QĐ-CTN, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước sẽ được nhận quà bằng tiền mặt từ Chủ tịch nước.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026)Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026.
Điểm danh 3 con giáp nhiều lộc nhất tháng 5 âm lịch: Có tuổi được quý nhân chống lưng, tiền bạc ngày càng đầy túiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 5 âm lịch mở ra cục diện mới cho tuổi Sửu, Dậu, Tỵ. Cùng khám phá cách khai tài vượng vận và những cơ hội may mắn trong tháng.
Bắc Ninh: Gắn biển số giả để né camera phạt nguội, tài xế ô tô bị xử phạt 26 triệu sau 3 tháng truy tìmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bán xe cũ nhưng giữ lại biển số đã thu hồi để gắn lên chiếc xe mới nhằm "né" phạt nguội, một nam tài xế vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử phạt kịch khung.
Được dự đoán hao tài trong tháng 5 Âm lịch: 2 con giáp nên 'án binh bất động'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 5 Âm lịch được xem là giai đoạn Hỏa khí vượng mạnh, kéo theo nhiều biến động về tài chính đối với một số con giáp.
Ngày sinh Âm lịch của người đổi đời nhờ quý nhân đưa đường chỉ lốiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch này thường có vận quý nhân vượng phát, dễ gặp người tốt giúp đỡ đúng lúc.
Điểm danh 3 con giáp nhiều lộc nhất tháng 5 âm lịch: Có tuổi được quý nhân chống lưng, tiền bạc ngày càng đầy túiĐời sống
GĐXH - Tháng 5 âm lịch mở ra cục diện mới cho tuổi Sửu, Dậu, Tỵ. Cùng khám phá cách khai tài vượng vận và những cơ hội may mắn trong tháng.