CSGT Nghệ An quyên góp lương, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 8/5, với tinh thần tương thân tương ái, Đội Cảnh sát Giao thông số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mà còn tích cực chung tay vì cộng đồng thông qua chương trình ý nghĩa "con nuôi công đoàn".

CSGT quyên góp lương, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Đội CSGT số 2 đã chính thức nhận đỡ đầu thêm 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch, bên cạnh những hỗ trợ thường xuyên là 500.000 đồng/em/tháng cho đến khi các em tốt nghiệp THPT, kinh phí được chung tay quyên góp từ tiền lương hàng tháng của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 2.

Ngoài ra, Đội còn trao tặng mỗi em một chiếc xe đạp mới, tiền và quà, tạo điều kiện thuận lợi để các em đến trường. Cùng đồng hành với nghĩa cử cao đẹp này, Trường THCS Lục Dạ còn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là nguồn động viên to lớn, góp phần giúp nhà trường có thêm nguồn lực để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Đội CSGT số 2 trao tặng mỗi em một chiếc xe đạp mới, tiền và quà, tạo điều kiện thuận lợi để các em đến trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an Nghệ An đánh giá cao tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của Đội CSGT số 2, một đơn vị luôn nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là một hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Nghệ An nói chung và Đội CSGT số 2 nói riêng.

Hành động cao đẹp này không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn mang đến sự động viên tinh thần to lớn, tạo động lực cho các em nhỏ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã nhận nuôi và hỗ trợ 6 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đô Lương, Anh Sơn và Con Cuông.