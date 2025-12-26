Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Dưới đây là những cái tên cung hoàng đạo nam thường xuyên được nhắc đến khi nói về xu hướng "đổi gió" sau hôn nhân.
Cung hoàng đạo nam Cự Giải: Khi lòng tự tôn lớn hơn tình cảm
Nhắc đến Cự Giải, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh người đàn ông của gia đình, biết quan tâm, chăm sóc và luôn đặt người thân lên hàng đầu.
Chính sự dịu dàng và tận tâm ấy khiến Cự Giải trở thành mẫu chồng lý tưởng trong mắt nhiều phụ nữ.
Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng Cự Giải lại đứng đầu danh sách cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình. Lý do nằm ở sự mâu thuẫn trong nội tâm của họ.
Trước khi kết hôn, hoặc trong những năm đầu hôn nhân, Cự Giải có xu hướng bị thu hút bởi những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, thậm chí có phần lấn át. Khi chưa chịu nhiều áp lực, chàng còn cảm thấy thú vị và mới mẻ với kiểu phụ nữ này.
Theo thời gian, khi trách nhiệm gia đình ngày càng nặng nề, lòng tự tôn của Cự Giải bắt đầu trỗi dậy.
Chàng cảm thấy mệt mỏi khi phải sống bên một người phụ nữ quá mạnh, quá áp đảo, và dần khao khát một người dịu dàng, nhu mì, biết lắng nghe và xoa dịu cảm xúc. Từ đó, ý định tìm kiếm một mối quan hệ khác dễ dàng nảy sinh.
Điều đáng nói là Cự Giải thường không quá day dứt vì họ tin rằng mình đã từng hết lòng với cuộc hôn nhân cũ, và việc "rẽ lối" chỉ là một cách tìm lại sự cân bằng cho bản thân.
Cung hoàng đạo nam Bạch Dương: Không chịu nổi sự nhạt nhòa
Việc Bạch Dương xuất hiện trong danh sách cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình gần như không khiến ai bất ngờ.
Bản chất của Bạch Dương là yêu thích sự mới mẻ, kích thích và những trải nghiệm đầy cảm xúc.
Khi bước vào hôn nhân, cuộc sống dần xoay quanh cơm áo gạo tiền, những cuộc tranh cãi vụn vặt và sự lặp lại nhàm chán mỗi ngày. Với Bạch Dương, điều này giống như một "nhà tù cảm xúc" khiến chàng ngột ngạt.
Chàng luôn mong rằng sau kết hôn, tình yêu vẫn giữ được sự nồng nhiệt, lãng mạn và đầy bất ngờ như thuở ban đầu.
Khi thực tế không như kỳ vọng, Bạch Dương dễ cảm thấy hụt hẫng và chán nản.
Thay vì cố gắng hâm nóng hôn nhân, nhiều chàng Bạch Dương lại chọn cách tìm một người mới để khơi lại cảm giác yêu đương mãnh liệt, như một cách tự cứu lấy cảm xúc của chính mình.
Cung hoàng đạo nam Song Tử: Đào hoa và khó dừng lại
Từ lâu, nam Song Tử đã được gắn với biệt danh "công tử đào hoa", vì vậy việc họ góp mặt trong danh sách cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình gần như là điều hiển nhiên.
Với Song Tử, ngoại tình không hẳn bắt nguồn từ sự bất mãn với hôn nhân.
Trái lại, nhiều Song Tử vẫn hài lòng với cuộc sống gia đình, nhưng bản tính tò mò và ham trải nghiệm khiến họ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những điều mới lạ.
Cảm giác hồi hộp, lo sợ bị phát hiện và sự kích thích trong những mối quan hệ ngoài luồng chính là "gia vị" khiến Song Tử say mê.
Trước mặt vợ, Song Tử vẫn là người chồng ngoan ngoãn, biết quan tâm và chu đáo. Nhưng khi bước ra xã hội, họ lại trở thành cao thủ tình trường, khéo léo trong giao tiếp và rất dễ khiến người khác rung động.
Điều trớ trêu là dù ngoại tình, nhiều nam Song Tử vẫn cố gắng duy trì hình ảnh người chồng tốt, như thể hai thế giới ấy hoàn toàn tách biệt.
3 cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình
Chiêm tinh chỉ là một góc nhìn tham khảo, nhưng qua đó có thể thấy rằng nhiều cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình không hẳn vì họ vô trách nhiệm hay không còn yêu vợ.
Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu kết nối cảm xúc, áp lực cuộc sống và nhu cầu được thấu hiểu, được làm mới bản thân trong hôn nhân.
Hiểu được đặc điểm tâm lý của từng cung hoàng đạo không phải để phán xét, mà để mỗi người biết cách điều chỉnh, chia sẻ và giữ lửa cho mối quan hệ vợ chồng.
Khi sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành được duy trì đúng cách, hôn nhân vẫn có thể vượt qua những giai đoạn chông chênh, dù người đàn ông ấy thuộc bất kỳ cung hoàng đạo nào.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
