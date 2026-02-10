Cách sống quyết định tuổi thọ: Cụ bà 103 tuổi tiết lộ 2 điều khiến hàng triệu người tỉnh ngộ
GĐXH - Cách sống nào mới thực sự giúp con người hạnh phúc và bình an? Danh vọng, tiền bạc hay tình yêu liệu có phải là đích đến cuối cùng?
Đoạn video về một cụ bà 103 tuổi ở Thiên Tân đã khiến hàng triệu người phải suy nghĩ lại về cách sống của chính mình: Sống không để tâm và đừng để cảm xúc hủy hoại bản thân.
Năm 2024, đoạn phỏng vấn một cụ bà sinh năm 1921 bất ngờ "viral" trên mạng xã hội Trung Quốc. Trải qua hơn một thế kỷ biến động, bà không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi thọ đáng nể, mà còn bởi cách sống bình thản, nhẹ nhàng hiếm có.
Từ câu chuyện của bà, nhiều người nhận ra: sống lâu không quan trọng bằng sống đúng cách sống.
Điều thứ nhất về cách sống: "Tôi không để tâm thì mọi chuyện chẳng phải là vấn đề"
Ở tuổi 103, bà vẫn minh mẫn, ánh mắt sáng và tư duy rõ ràng. Khi được hỏi có tin vào tình yêu không, bà cười: "Tất nhiên rồi, tôi là người thế hệ cũ, nhưng đầu óc tôi không cũ".
Khi được hỏi từng có bao nhiêu người bạn trai, bà phất tay: "Đừng nhắc nữa, họ đều qua đời rồi, chỉ có tôi sống lâu nhất!".
Câu trả lời khiến ai cũng bật cười, nhưng ẩn sau đó là một cách sống cực kỳ đáng học hỏi: không nuối tiếc, không bi lụy, không tự làm khổ mình vì quá khứ.
Cụ bà không có con cái, sinh ra giữa thời kỳ biến động, trải qua đủ thăng trầm của thế kỷ. Thế nhưng bà chưa từng oán trách số phận.
Với bà, mọi thứ cứ để tự nhiên. Có tiền thì tiêu nhiều, không tiền thì tiêu ít, miễn là không để bản thân phải uất ức.
Bí quyết sống thọ của bà không nằm ở chế độ dinh dưỡng cầu kỳ, mà nằm ở cách sống: không làm khó chính mình.
Chuyện không vui xảy ra? Không đào sâu. Người khác làm mình khó chịu? Không giữ trong lòng. Bà không thích giận dữ, cũng không để những chuyện nhỏ nhặt chi phối tâm trạng.
Đó không phải là thờ ơ, mà là một cách sống thông suốt. Khi bạn không cho phép điều gì làm mình tổn thương, bạn gần như trở nên "bất khả chiến bại".
Ngoài chuyện sinh tử, mọi việc khác chỉ là vết xước nhỏ. Nếu còn cơ hội, còn ngày mai, ta vẫn có thể điều chỉnh lại cách sống của mình.
Điều thứ hai về cách sống: Đừng để cảm xúc giết chết bạn như loài ngựa hoang
Một bài học lớn trong cách sống của cụ bà chính là làm chủ cảm xúc.
Có câu chuyện về ngựa hoang ở châu Phi bị dơi hút máu tấn công. Lượng máu bị hút thực ra rất nhỏ, không đủ gây chết. Nhưng vì hoảng loạn và tức giận, chúng vùng vẫy đến kiệt sức và gục ngã.
Điều giết chết ngựa hoang không phải là con dơi, mà là cảm xúc của chính nó.
Con người cũng vậy. Chúng ta dễ nổi giận vì một lời nói, lo lắng vì một lỗi nhỏ, mất ngủ vì ánh nhìn của người khác. Những chuyện ấy vốn không nghiêm trọng, nhưng vì không kiểm soát được cảm xúc, ta tự làm tổn thương mình.
Một cách sống khôn ngoan là học cách buông bỏ đúng lúc. Người khác nói xấu, hãy để họ nói. Những phiền muộn hôm nay rồi cũng sẽ nhạt dần theo thời gian.
Điều không thuộc về mình, cố chấp cũng vô ích. Điều thuộc về mình, hãy tận hưởng trọn vẹn.
Khi sống đủ lâu, bạn sẽ hiểu: những chuyện từng khiến mình đau khổ chỉ như hạt bụi trong dòng chảy thời gian.
Hiểu đúng về cách sống: Sống nhẹ lòng mới là chiến thắng
Rất nhiều người trẻ mải mê tìm kiếm thành công, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất là điều chỉnh cách sống của mình.
Chúng ta thường quá coi trọng đánh giá của người khác, nhưng lại quá khắt khe với bản thân. Ta quên rằng niềm vui mới là bản chất tự nhiên, sức khỏe mới là tài sản thực sự.
Cách sống đúng nghĩa không phải là đạt được bao nhiêu thành tựu, mà là bạn có đang tự làm khổ mình vì những điều ngoài tầm kiểm soát hay không.
Cụ bà 103 tuổi không nói về bí quyết làm giàu, cũng không bàn về thành công vang dội. Bà chỉ chia sẻ một triết lý giản dị về cách sống: "Tôi không để tâm thì mọi chuyện chẳng phải là vấn đề".
Có lẽ, đó mới là đỉnh cao của trí tuệ.
Sống không phải để hơn thua, cũng không phải để chứng minh điều gì với thiên hạ. Sống là để mỗi ngày trôi qua, ta vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là bạn sống được bao lâu, mà là bạn đã chọn cách sống như thế nào cho từng ngày hiện tại.
