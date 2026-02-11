Cuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu like

Cuộc sống du mục bắt đầu từ quyết định rời bỏ "cuộc sống" cũ

Năm 2017, Rob (58 tuổi) và Masha Glanville (61 tuổi), một cặp vợ chồng người Canada, quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định nơi quê nhà.

Họ nghỉ việc, bán nhà và mang theo tất cả những gì có thể nhét vừa trong ba lô để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới – trở thành du khách toàn thời gian.

Kể từ đó, cuộc sống của họ gắn liền với những chuyến bay, phòng Airbnb, khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn.

Sau gần một thập kỷ, họ đã đặt chân đến 196 quốc gia. Với nhiều người, đó là một cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng chính họ thừa nhận cuộc sống ấy không hề hào nhoáng như tưởng tượng.

Mặt trái của cuộc sống không có nơi cố định

Một trong những thay đổi lớn nhất trong cuộc sống du mục là mất đi cảm giác cộng đồng.

Khi không sống cố định ở một nơi, họ không có hàng xóm thân quen, không có những buổi tụ họp cuối tuần hay những mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Cuộc sống liên tục di chuyển khiến các mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức ngắn hạn.

Họ gặp nhiều người thú vị, chia sẻ hành trình, nhưng chỉ sau vài ngày, mỗi người lại rẽ sang một hướng khác. Sự kết nối trong cuộc sống du lịch thường đẹp nhưng mong manh.

Ngay cả khi trở về thăm gia đình, sự khác biệt trong trải nghiệm cuộc sống cũng khiến họ khó đồng điệu. Khoảng cách không chỉ nằm ở địa lý, mà còn ở cách nhìn nhận về cuộc sống.

Du lịch vòng quanh thế giới và những rủi ro khó lường

Không phải ngày nào trong cuộc sống du mục cũng là cảnh đẹp và hoàng hôn. Ngay những ngày đầu rời nhà, toàn bộ đồ đạc của họ đã bị đánh cắp khỏi chiếc xe thuê tại Ý.

Sự cố đó trở thành bài học đầu tiên về tính cảnh giác trong cuộc sống di chuyển.

Có lần, vì tin tưởng vào một nền tảng đặt phòng trực tuyến, họ dừng lại ở một thị trấn nguy hiểm tại Nam Phi và suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Những trải nghiệm này khiến họ hiểu rằng cuộc sống tự do luôn đi kèm rủi ro.

Sau hơn 1.000 chuyến bay, họ vẫn mắc sai lầm. Một lần đặt các chuyến bay không nối chuyến sát nhau khiến họ lỡ chuyến quốc tế quan trọng và phải chịu tổn thất tài chính lớn.

Trong cuộc sống du mục, mỗi quyết định đều có thể kéo theo hệ quả.

Cuộc sống thiếu ổn định: Từ chỗ ở đến bữa ăn

Một đặc điểm khác của cuộc sống du mục là sự thiếu nhất quán. Mỗi địa điểm mới đồng nghĩa với việc phải thích nghi lại từ đầu: ổ cắm điện, wifi, nước nóng, môi trường xung quanh… Không có điều gì thực sự quen thuộc trong cuộc sống này.

Là người ăn chay, Masha từng phải đối mặt với thử thách lớn khi tìm thực phẩm phù hợp ở những vùng hẻo lánh.

Trong tháng Ramadan tại Iran, cuộc sống của cô gắn liền với dưa chuột và bánh mì suốt nhiều tuần. Điều đó cho thấy cuộc sống du lịch không phải lúc nào cũng tiện nghi như hình dung.

Vì sao họ vẫn chọn cuộc sống du mục?

Dù có nhiều mặt trái, Masha khẳng định cuộc sống hiện tại vẫn đáng giá. Mỗi buổi sáng thức dậy ở một nơi mới mang lại cho họ cảm giác tươi mới mà cuộc sống cố định trước đây không có được.

Trước khi thay đổi, cuộc sống của Masha gắn với áp lực công việc và sự căng thẳng kéo dài.

Cô từng là giám đốc điều hành và cảm thấy mình bị mắc kẹt trong vòng lặp đơn điệu. Chính khát khao thoát khỏi cuộc sống lặp lại ấy đã thúc đẩy họ bước ra thế giới.

Với họ, thời gian là tài sản quý giá nhất của cuộc sống. Họ muốn dành quỹ thời gian ấy để học hỏi, khám phá và trải nghiệm khi vẫn còn đủ sức khỏe và nhiệt huyết.

Chi phí cho cuộc sống du mục: Không rẻ nhưng cũng không viển vông

Chi phí cho cuộc sống này dao động từ 6.000–12.000 USD mỗi tháng khi họ di chuyển nhanh. Nếu ở lại lâu hơn tại mỗi địa điểm, cuộc sống có thể chỉ tiêu tốn khoảng 3.000–6.000 USD mỗi tháng.

Bù lại, họ không phải chi trả cho thế chấp nhà, bảo hiểm, hóa đơn điện nước hay bảo trì tài sản – những khoản cố định trong cuộc sống truyền thống.

Tất cả tài sản của họ nằm gọn trong ba lô, giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn theo đúng nghĩa đen.

Họ cũng tận dụng điểm thưởng và dặm bay để tối ưu chi phí. Theo Masha, nếu biết cách quản lý, cuộc sống du mục không nhất thiết đắt đỏ hơn cuộc sống thông thường.

Lời khuyên cho những ai muốn thay đổi cuộc sống

Theo Masha, điều quan trọng nhất trước khi thay đổi cuộc sống là phải chắc chắn đó thực sự là điều mình mong muốn. Bởi cuộc sống du mục không chỉ có tự do mà còn có cô đơn, mệt mỏi và những đánh đổi.

Cô khuyên không nên cắt đứt hoàn toàn cuộc sống cũ ngay lập tức. Hãy thử nghiệm trong vài tháng, cho thuê nhà hoặc cất đồ vào kho để xem bản thân có thực sự phù hợp với nhịp sống liên tục thay đổi hay không.

Sau gần 8 năm, họ đã hoàn thành 196/197 quốc gia và vẫn chưa có ý định dừng lại. Với họ, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là khó khăn, mà là cảm giác bị mắc kẹt và sống trong tiếc nuối.

Cuộc sống bán nhà đi du lịch vòng quanh thế giới không phải giấc mơ màu hồng. Đó là một cuộc sống đầy biến động, thử thách và đòi hỏi sự thích nghi liên tục. Nhưng với Rob và Masha, đó là lựa chọn khiến họ cảm thấy mình đang thực sự sống – chứ không chỉ tồn tại trong một vòng lặp quen thuộc.

Theo Daily Mail