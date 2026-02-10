3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để được an yên, cả năm suôn sẻ
GĐXH - Đi chúc Tết vốn là nét đẹp văn hóa để gắn kết tình thân. Thế nhưng, không phải cánh cửa nào mở ra cũng mang lại niềm vui. Có những ngôi nhà mà khi bước vào, bạn không chỉ "hao tiền tốn của" mà còn rước thêm bực bội vào người.
Người xưa đã đúc kết: Có 3 kiểu gia đình nên hạn chế đến chúc Tết, ghé thăm dịp đầu xuân để giữ cho lòng được an yên, cả năm suôn sẻ.
3 kiểu gia đình nên hạn chế đến chúc Tết dịp đầu xuân
1. Kiểu người "vắt chày ra nước", tính toán từng li từng tí
Có những ngôi nhà mà ngay cả trong bữa cơm tất niên sum vầy, người ta vẫn mải miết tính toán xem ai là người trả tiền, ai mang quà cáp ít hơn. Thậm chí, việc chia chác chút quà bánh ngày Tết cũng trở thành cuộc chiến "hơn thua", mắt cứ nhìn chằm chằm vào món đồ vì sợ mình chịu thiệt dù chỉ một chút.
Qua lại với kiểu họ hàng này, bạn vừa tốn tiền bạc, vừa hao tổn tâm tư, để rồi cuối cùng cái nhận lại chỉ là sự chê bai, trách móc. Tình thân vốn được duy trì bằng sự bao dung và thấu hiểu; một khi đã đem cân tiểu ly ra để đo đếm, thì chút nghĩa tình ấy chỉ còn là những toan tính rẻ mạt.
Đừng để bản thân vừa "đau ví" lại vừa "đau lòng" vì những mối quan hệ không đáng này.
2. "Ổ buôn chuyện" – Nơi thị phi bủa vây
Bước chân vào nhà của những người họ hàng thích đâm chọc, soi mói, bạn đừng mong đôi tai mình được yên tĩnh. Cái tật lớn nhất của họ là thích dò xét: Lương tháng bao nhiêu? Nhà rộng mấy mét? Con cái học hành đứng thứ mấy? Tất cả đều trở thành "mồi nhắm" cho những câu chuyện phiếm sau lưng.
Đôi khi chỉ là một câu nói bâng quơ lúc trà dư tửu hậu, qua miệng họ sẽ được "thêm mắm dặm muối", truyền đến tai cả dòng họ với một hình hài hoàn toàn khác, dễ dàng gây nên xích mích giữa các thành viên. Khó chịu hơn, họ luôn tỏ ra là "bậc thầy nhân sinh" để chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của bạn: nào là mua nhà chỗ này không tốt, công việc kia không ổn định, hay thậm chí dạy bạn cách nuôi con.
Ngày Tết là để tận hưởng niềm vui, ở cạnh những người này còn mệt hơn đi làm, nói câu nào cũng sợ bị "bắt thóp", chi bằng nên giữ khoảng cách cho lành.
3. Những kẻ "trông giỏ bỏ thóc", sống thực dụng
Kiểu họ hàng thế lợi, thực dụng là những người dễ làm ta đau lòng nhất. Trong mắt họ, tình thâm chẳng thấm tháp gì so với lợi ích; thái độ của họ đối với bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn "có giá trị" hay không.
Nếu bạn chỉ là người bình thường, không quyền không thế, khi đến thăm họ sẽ đón tiếp hời hợt, nói năng qua loa, thậm chí một chén trà nóng cũng chẳng buồn rót vì sợ bạn sẽ nhờ vả. Nhưng chỉ cần bạn phất lên, có địa vị, họ lập tức thay đổi sắc mặt, gặp ai cũng khoe khoang về bạn, chủ động vun vào để lấy lòng, coi bạn như một cái "cây cao bóng cả" để dựa dẫm.
Các cụ xưa dạy chẳng sai: "Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi". Người thân thực sự là người nắm tay bạn lúc sa cơ và thành tâm chúc phúc khi bạn thành đạt. Còn kẻ chỉ chực chờ "kiếm chác" từ bạn thì chẳng bằng một người bạn xã giao, thôi thì không đi lại cũng chẳng mất gì.
Chúc Tết - đến những nơi sao cho ấm cúng, ý nghĩa
Chúc Tết ngày xuân cốt ở sự sum vầy, ấm lòng chứ không phải để khiên cưỡng chạy theo số lượng. Tình nghĩa họ hàng không bao giờ được duy trì bằng sự gượng ép. Nếu một mối quan hệ chỉ khiến bạn cảm thấy kiệt sức và đầy rẫy tủi hờn, thì không cần phải cố gắng nhẫn nhịn.
Với những người họ hàng khiến ta "tắc nghẹn" thế này, một tin nhắn chúc mừng năm mới lịch sự qua điện thoại là đã đủ để giữ lễ nghĩa. Đừng ép mình phải "vác mặt" đến nhà để rồi tự rước lấy bực dọc vào người. Sống trên đời, suy cho cùng là để bản thân được hạnh phúc, và chuyện thăm hỏi họ hàng cũng vậy. Hãy dành thời gian và tâm trí cho những người thực sự trân trọng bạn, biết bao dung và yêu thương chân thành. Có như vậy, cái Tết mới thực sự đậm đà, ý nghĩa.
