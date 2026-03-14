Cuộc sống đáng mơ ước của nam ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy

Thứ bảy, 15:10 14/03/2026 | Giải trí

Thông tin xoay quanh nam ca sĩ này được khán giả quan tâm khi tin đồn anh đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy được lan truyền.

Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Thanh Thủy hẹn hò ca sĩ Trịnh Thăng Bình gây xôn xao mạng xã hội. Cả hai vướng tin hẹn hò từ tháng 8/2025 khi bị phát hiện đi du lịch chung, thường xuyên sử dụng đồ đôi.

Trước tin đồn, Sen Vàng - công ty quản lý Hoa hậu Thanh Thuỷ nhanh chóng đưa ra phản hồi. Đơn vị này cho biết luôn tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ trực thuộc. Họ mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, thận trọng trước những nội dung mang tính suy diễn đang lan truyền trên mạng xã hội. Song cả hai nghệ sĩ vẫn im lặng, không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Việc vướng tin hẹn hò khiến Trịnh Thăng Bình nhận được chú ý của khán giả. Sinh năm 1988, Trịnh Thăng Bình được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích như “Người ấy”, “Tâm sự tuổi 30”, “Khác biệt to lớn”, “Vỡ tan” hay “Lời chưa nói”.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2020, nam nghệ sĩ duy trì tần suất làm việc khá đều đặn khi gần như mỗi năm đều phát hành từ một đến hai album.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong showbiz, Trịnh Thăng Bình còn đảm nhiệm vai trò giám đốc một công ty chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Bên cạnh âm nhạc, anh cũng được khán giả biết đến qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn từng được nhiều người nhắc đến như một công tử của showbiz Việt khi có cuộc sống khá giả và khối tài sản đáng mơ ước.

Trong một talkshow, Trấn Thành từng tiết lộ Trịnh Thăng Bình xuất thân trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được sống trong môi trường đầy đủ nên ít phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Sự hỗ trợ từ gia đình giúp anh sớm có điều kiện theo đuổi các sở thích cá nhân cũng như định hình phong cách sống.

Bên cạnh đó, Trịnh Thăng Bình còn sớm bộc lộ niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân đã thử sức với nhiều dự án từ khá sớm dù không ít lần trải qua thất bại. Với anh, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học quý giá.

Trịnh Thăng Bình từng gây chú ý khi rao bán hai căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng với giá lần lượt hơn 10 tỷ đồng và hơn 6 tỷ đồng. Khối tài sản này phần nào cho thấy mức độ giàu có của nam ca sĩ sinh năm 1988.

Là nghệ sĩ song Trịnh Thăng Bình khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, anh hiếm khi khoe đồ hiệu hay cuộc sống xa hoa, thay vào đó chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, du lịch và những khoảnh khắc đời thường.

Tuy nhiên, những chuyên du lịch tại nhiều địa điểm sang trọng ở nước ngoài vẫn khiến không ít khán giả trầm trồ trước cuộc sống khá giả của nam nghệ sĩ.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1m76, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2021 . Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Tokyo (Nhật Bản), trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này.

Về đời tư, Thanh Thủy nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ nổi tiếng. Cô từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với ca sĩ Soobin Hoàng Sơn sau khi cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc và hợp tác trong MV Dancing in the Dark .

Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.

Ngọc Thanh
5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy

Tin lời 'người quen tốt bụng', mẹ già rút sạch tiền tiết kiệm, suýt bán cả nhà

Lương hưu 34 triệu đồng/tháng vẫn thiếu trước hụt sau: U75 cay đắng nhận ra 2 sai lầm ở tuổi già

Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.

Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.

Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí vừa tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu sau 9 năm yêu nhau từ thời sinh viên đến nay.

'Mùa chim én bay': Cột mốc mới của Vũ Thắng Lợi

GĐXH - Tối qua 13/3/2026, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) - nơi được mệnh danh là thánh đường nghệ thuật hiện đại bậc nhất Thủ đô - đã thực sự bùng nổ với Live Concert "Mùa chim én bay" của NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Bà trùm 'máu lạnh' trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biết

GĐXH - Hồng Ánh mới đây vào vai bà trùm "máu lạnh" Kim trong phim "Tài" của Mỹ Tâm. Ngay khi phim công chiếu, vai diễn của chị đã chinh phục được số đông khán giả.

Quỳnh Châu: 'Làm diễn viên vất vả, thu nhập không như nhiều người nghĩ'

Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý sau vai chính trong phim giờ vàng "Cách em một milimet". Cô cho biết chọn con đường nghệ thuật theo cách đi chậm nhưng chắc, trải qua nhiều khó khăn từ tuổi thơ xa bố mẹ đến những năm sinh viên chật vật trước khi có bước khởi sắc trong sự nghiệp.

Kiều Trinh tiết lộ bất ngờ về phim Mỹ Tâm

GĐXH - Kiều Trinh đã bất ngờ tiết lộ rằng cô nhận được lời mời từ phía Mỹ Tâm để tham gia đóng phim điện ảnh. Ban đầu, cô tưởng rằng đó chỉ là một lời mời tham gia MV.

10 năm hôn nhân hạnh phúc của đạo diễn trăm tỷ phim Việt bên vợ là hoa khôi

GĐXH - Victor Vũ là đạo diễn đình đám trong làng phim Việt với "bom tấn" điện ảnh có doanh thu hơn trăm tỷ đồng. Không chỉ có sự nghiệp thành công, anh còn có hôn nhân hạnh phúc bên vợ là hoa khôi.

Ca sĩ Nguyên Vũ: Tôi có nhiều nguồn thu nhập khác chứ không chỉ sống bằng nghề đi hát

GĐXH - Nhiều năm nay, Nguyên Vũ được coi là "đại gia ngầm" của showbiz vì sở hữu nhiều bất động sản "khủng". Anh cho biết, ngoài ca hát còn kinh doanh để khi không đi hát nữa thì thu nhập không bị ảnh hưởng.

Khắt khe quy tắc ứng xử cho người nổi tiếng

GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của KOL, người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo, thương mại trên mạng xã hội.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp

