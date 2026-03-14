Cuộc sống đáng mơ ước của nam ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy

Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Thanh Thủy hẹn hò ca sĩ Trịnh Thăng Bình gây xôn xao mạng xã hội. Cả hai vướng tin hẹn hò từ tháng 8/2025 khi bị phát hiện đi du lịch chung, thường xuyên sử dụng đồ đôi.

Trước tin đồn, Sen Vàng - công ty quản lý Hoa hậu Thanh Thuỷ nhanh chóng đưa ra phản hồi. Đơn vị này cho biết luôn tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ trực thuộc. Họ mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, thận trọng trước những nội dung mang tính suy diễn đang lan truyền trên mạng xã hội. Song cả hai nghệ sĩ vẫn im lặng, không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Việc vướng tin hẹn hò khiến Trịnh Thăng Bình nhận được chú ý của khán giả. Sinh năm 1988, Trịnh Thăng Bình được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích như “Người ấy”, “Tâm sự tuổi 30”, “Khác biệt to lớn”, “Vỡ tan” hay “Lời chưa nói”.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2020, nam nghệ sĩ duy trì tần suất làm việc khá đều đặn khi gần như mỗi năm đều phát hành từ một đến hai album.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong showbiz, Trịnh Thăng Bình còn đảm nhiệm vai trò giám đốc một công ty chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Bên cạnh âm nhạc, anh cũng được khán giả biết đến qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn từng được nhiều người nhắc đến như một công tử của showbiz Việt khi có cuộc sống khá giả và khối tài sản đáng mơ ước.

Trong một talkshow, Trấn Thành từng tiết lộ Trịnh Thăng Bình xuất thân trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được sống trong môi trường đầy đủ nên ít phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Sự hỗ trợ từ gia đình giúp anh sớm có điều kiện theo đuổi các sở thích cá nhân cũng như định hình phong cách sống.

Bên cạnh đó, Trịnh Thăng Bình còn sớm bộc lộ niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân đã thử sức với nhiều dự án từ khá sớm dù không ít lần trải qua thất bại. Với anh, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học quý giá.

Trịnh Thăng Bình từng gây chú ý khi rao bán hai căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng với giá lần lượt hơn 10 tỷ đồng và hơn 6 tỷ đồng. Khối tài sản này phần nào cho thấy mức độ giàu có của nam ca sĩ sinh năm 1988.

Là nghệ sĩ song Trịnh Thăng Bình khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, anh hiếm khi khoe đồ hiệu hay cuộc sống xa hoa, thay vào đó chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, du lịch và những khoảnh khắc đời thường.

Tuy nhiên, những chuyên du lịch tại nhiều địa điểm sang trọng ở nước ngoài vẫn khiến không ít khán giả trầm trồ trước cuộc sống khá giả của nam nghệ sĩ.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1m76, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2021 . Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Tokyo (Nhật Bản), trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này.

Về đời tư, Thanh Thủy nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ nổi tiếng. Cô từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với ca sĩ Soobin Hoàng Sơn sau khi cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc và hợp tác trong MV Dancing in the Dark .