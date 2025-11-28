Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025 GĐXH - Catalina Duque đến từ Colombia đã vượt qua 79 thí sinh để lên ngôi Hoa hậu Quốc tế 2025 - Miss International 2025 trong chung kết tại Tokyo vào tối 27/11.

Trong đêm chung kết, Hoa hậu Thanh Thủy đã chính thức trao lại vương miện cho Catalina Duque - người đẹp đến từ Colombia. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc hơn một năm đầy nỗ lực và cống hiến của Hoa hậu Thanh Thủy trong vai trò đương kim Miss International.

Trên sân khấu final walk, Thanh Thủy diện áo dài truyền thống Việt Nam, bước đi những bước cuối cùng trong vai trò đương kim Miss International. Người đẹp gốc Đà Nẵng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chức Miss International, công ty quản lý cùng ê-kíp đã đồng hành suốt một năm qua.

“Nhìn lại một năm qua, hành trình của tôi không quá ngắn cũng không quá dài, bởi đó là một hành trình trọn vẹn về mọi mặt. Cảm ơn tất cả khán giả trên toàn thế giới, chính nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn những gì tôi từng tưởng tượng”, Thanh Thủy chia sẻ.

Thanh Thủy trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Hoa hậu Thanh Thuỷ mặc áo dài final walk tại Miss International

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Thanh Thủy là việc cô biến danh hiệu Miss International thành cầu nối để dự án nước sạch mà mình ấp ủ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. “Nhờ có danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng và nâng tầm dự án SDG 6 của mình. Không chỉ ở Việt Nam, tôi còn mang nước sạch đến những nơi đang cần nhất trên thế giới như Angola, Châu Phi”, Thanh Thủy xúc động.

Trong bài phát biểu final walk đầy cảm xúc, Thanh Thủy thể hiện sự tinh tế khi sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật để gửi lời cảm ơn. Cô đặc biệt bày tỏ tình cảm dành cho quê hương: "Cảm ơn khán giả Việt Nam đã luôn ủng hộ Thủy trên từng bước chân. Và dù đặt chân đến nơi nào Thủy đều luôn tự hào với màu cờ trên sash của mình, rằng mình đến từ Việt Nam".

Bên cạnh đó, cô cũng dành những lời cảm ơn ấm áp cho đất nước mặt trời mọc bằng tiếng Nhật, nhắc về những kỷ niệm khó quên, như một lời hứa sẽ quay lại: “Cảm ơn người dân Nhật Bản vì đã luôn chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Tôi vô cùng cảm ơn Nhật Bản đã tạo ra những ký ức khiến tôi muốn quay trở lại nhiều lần”.

Thanh Thủy trao vương miện cho người kế nhiệm - Catalina Duque đến từ Colombia.

Cuối cùng, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai với tinh thần đầy quyết tâm. Cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên sức mạnh phụ nữ”.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024 giành được ngôi vị cao nhất.

Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.

Không chỉ để lại dấu ấn trong lĩnh vực sắc đẹp, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện tại nhiều hoạt động, sự kiện cấp Nhà nước, đồng thời cũng là một trong những đại diện trẻ nổi bật trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Thanh Thủy cũng được vinh danh là "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024", góp mặt trong đội hình Diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và được vinh danh tại nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế.