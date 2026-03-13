Tin lời 'người quen tốt bụng', mẹ già rút sạch tiền tiết kiệm, suýt bán cả nhà

Mẹ già 80 tuổi suýt bán cả nhà vì tin người quen mới

Trong xã hội hiện đại, người già ngày càng trở thành mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo nhắm đến. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đôi khi là sự cô đơn của người già để tiếp cận, từ đó từng bước chiếm đoạt tiền bạc và tài sản mà họ tích góp suốt cả cuộc đời.

Một vụ việc điển hình từng xảy ra tại huyện Huệ An, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Ngày 19/11/2022, cảnh sát huyện Huệ An nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông cho biết mẹ mình có dấu hiệu bị lừa đảo với số tiền rất lớn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm họ Giang, 53 tuổi, sống tại thị trấn Võng Xuyên.

Nạn nhân là bà Hoàng, 80 tuổi, sống tại thị trấn Lạc Thành, huyện Huệ An. Hai người quen nhau khi cùng tham gia một hoạt động tại nhà văn hóa địa phương.

Trong lần gặp đầu tiên, đối tượng Giang chủ động bắt chuyện, hỏi thăm sức khỏe và nhanh chóng tạo được thiện cảm với bà Hoàng.

Qua những cuộc trò chuyện ban đầu, đối tượng dần nắm được hoàn cảnh của cụ già này: chồng mất sớm, sống cùng con trai, có lương hưu ổn định và một số tài sản tích lũy.

Không dừng lại ở đó, khi biết bà Hoàng còn có vòng vàng và trang sức tích trữ, Giang tiếp tục thuyết phục bà bán đi để có tiền mặt cho mình vay. Ảnh minh họa

Màn lừa đảo tinh vi khiến người già mất hàng trăm nghìn tệ

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Giang thường xuyên gọi điện hỏi thăm, tâm sự để tạo sự thân thiết với bà Hoàng. Thỉnh thoảng, người này còn mang quà đến nhà thăm hỏi, khiến bà Hoàng cảm thấy được quan tâm và tin tưởng.

Khi đã tạo dựng được mối quan hệ gần gũi, Giang bắt đầu kể về hoàn cảnh khó khăn của mình, nói rằng đang cần tiền gấp để trả nợ. Thấy vậy, bà Hoàng không ngần ngại cho người này vay 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng).

Trong khoảng 6 tháng sau đó, đối tượng liên tục hỏi vay thêm tiền. Để duy trì lòng tin của người già, Giang thỉnh thoảng trả lại cho bà Hoàng vài trăm tệ. Chính sự "trả tiền nhỏ giọt" này khiến bà Hoàng càng tin tưởng và tiếp tục cho vay.

Bằng thủ đoạn đó, đối tượng đã nhiều lần vay tiền của bà Hoàng, tổng cộng lên tới 100.000 NDT (khoảng 382 triệu đồng).

Không dừng lại ở đó, khi biết bà Hoàng còn có vòng vàng và trang sức tích trữ, Giang tiếp tục thuyết phục bà bán đi để có tiền mặt cho mình vay. Tin lời đối phương, bà Hoàng lần lượt rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng và bán vàng.

Thậm chí, bà còn nghĩ đến việc bán căn nhà đang đứng tên mình để có tiền cho Giang vay, một quyết định có thể khiến bà Hoàng mất toàn bộ tài sản nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Con trai phát hiện dấu hiệu bất thường của mẹ già

Sự việc chỉ được phát hiện khi con trai bà Hoàng nhận thấy mẹ mình thường xuyên sử dụng tiền mặt và có những hành vi khác lạ so với trước đây.

Nghi ngờ có điều gì đó không ổn, anh kiểm tra tài khoản ngân hàng của mẹ và số vàng trong nhà. Khi phát hiện gần như toàn bộ tiền tiết kiệm đã bị rút sạch, anh lập tức trình báo cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giang đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hoàng. Nhờ người con trai kịp thời phát hiện và báo tin, căn nhà của bà Hoàng đã không bị bán.

Sau vụ việc, công an huyện Huệ An cũng tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng, đặc biệt nhắc nhở người già cần cảnh giác trước những người lạ tiếp cận với mục đích vay mượn tiền bạc hoặc dụ dỗ đầu tư.

Theo thống kê của AARP, những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất nhắm vào người già thường là lừa đảo tình cảm nhằm tạo dựng mối quan hệ thân thiết để vay tiền, lừa đảo mua sắm trực tuyến. Ảnh minh họa

Vì sao người già dễ trở thành nạn nhân lừa đảo?

Theo nhiều nghiên cứu, dù tỷ lệ người già bị lừa đảo thấp hơn so với nhóm tuổi trẻ hơn, nhưng số tiền trung bình mà họ bị chiếm đoạt lại cao hơn đáng kể.

Bà Kathy Stokes, Giám đốc Phòng chống gian lận của tổ chức AARP (Mỹ), từng nhận định rằng tội phạm lừa đảo nhắm vào người già đang lan rộng đến mức giống như một "đại dịch".

Khi trở thành nạn nhân, người già không chỉ mất tiền mà còn chịu những tổn thương lớn về tinh thần, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo thống kê của AARP, những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất nhắm vào người già thường là lừa đảo tình cảm nhằm tạo dựng mối quan hệ thân thiết để vay tiền, lừa đảo mua sắm trực tuyến thông qua các trang web giả mạo, giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài chính hoặc giả danh cán bộ cơ quan nhà nước nhằm gây áp lực buộc nạn nhân chuyển tiền.

Những nguyên nhân khiến người già dễ mắc bẫy

Có nhiều nguyên nhân khiến người già trở thành "con mồi" của tội phạm lừa đảo. Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhiều người già sống cô đơn và ít được con cháu quan tâm thường xuyên.

Chỉ cần một cuộc điện thoại với giọng nói niềm nở, vài lời hỏi han quan tâm cũng đủ khiến người già cảm thấy gần gũi và dần đặt niềm tin vào người lạ.

Bên cạnh đó, sự suy giảm nhận thức theo tuổi tác cũng khiến khả năng phán đoán của người già giảm đi.

Theo các nghiên cứu được Forbes dẫn lại, khoảng một phần ba người già trên 85 tuổi mắc một dạng suy giảm trí nhớ. Các bệnh như Alzheimer có thể làm suy giảm khả năng đưa ra quyết định tài chính ngay từ giai đoạn đầu, khiến người già khó nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, nỗi lo về tài chính tuổi già cũng khiến nhiều người già dễ bị thuyết phục.

Sau khi trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, họ thường lo lắng khoản tiết kiệm của mình không đủ cho những năm cuối đời.

Chính tâm lý này khiến người già dễ bị hấp dẫn bởi những lời hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền hoặc những câu chuyện vay mượn đầy cảm xúc.

Làm gì để bảo vệ người già trước các chiêu trò lừa đảo?

Theo báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay nhắm vào người già là qua điện thoại, tiếp đến là các trang web trực tuyến giả mạo.

Các chuyên gia khuyến cáo người già cần thận trọng với những cuộc gọi lạ, không nên chuyển tiền cho người quen biết qua mạng và tuyệt đối không thanh toán các khoản tiền theo yêu cầu bất thường của người lạ.

Đối với gia đình có người già, việc duy trì sự kết nối thường xuyên là vô cùng quan trọng. Con cháu nên trò chuyện với cha mẹ, ông bà mỗi ngày để người già có thể chia sẻ khi nhận được những thông tin bất thường như thông báo trúng thưởng, quà tặng, bưu kiện hay lời đề nghị vay tiền từ người mới quen.

Ngoài ra, việc theo dõi và hỗ trợ quản lý các giao dịch tài chính cũng là một cách hiệu quả để bảo vệ người già. Trong nhiều trường hợp, con cái trưởng thành chính là "tuyến phòng thủ cuối cùng" giúp người già tránh khỏi những chiếc bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi trong xã hội hiện đại.

Theo Toutiao