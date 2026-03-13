Lương hưu 34 triệu đồng/tháng vẫn thiếu trước hụt sau: U75 cay đắng nhận ra 2 sai lầm ở tuổi già

Hai quyết định sai lầm ở những năm cuối đời đã khiến khoản lương hưu tưởng chừng dư dả của họ trở nên eo hẹp, thậm chí buộc hai ông bà phải tính chuyện tìm thêm việc làm để trang trải cuộc sống.

Ông Giang và bà Ly đã nghỉ hưu hơn 10 năm. Sau cả một đời làm việc, họ từng tin rằng khoản lương hưu ổn định mỗi tháng sẽ giúp mình tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái.

Với tổng lương hưu lên tới 9.000 NDT/tháng (khoảng 34 triệu đồng), hai ông bà từng nghĩ rằng tuổi già sẽ không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Thế nhưng khi bước sang tuổi 73, họ mới nhận ra rằng ngay cả khi có lương hưu khá cao, cuộc sống vẫn có thể trở nên khó khăn nếu đưa ra những quyết định tài chính thiếu cân nhắc.

Ảnh minh họa

Đầu tư vội vàng khiến tiền tiết kiệm và lương hưu đều bị ảnh hưởng

Sai lầm đầu tiên của vợ chồng ông Giang là quyết định đầu tư khi đã cao tuổi nhưng lại thiếu kiến thức tài chính.

Dù đã có lương hưu ổn định, ông bà vẫn mong muốn gia tăng thu nhập để cuộc sống thoải mái hơn. Họ bắt đầu tìm hiểu nhiều kênh đầu tư với hy vọng có thể tạo thêm nguồn tiền ngoài khoản lương hưu mỗi tháng.

Trong quá trình tìm kiếm, hai ông bà được giới thiệu một hình thức đầu tư được quảng cáo mang lại lợi nhuận rất cao.

Những lời mời chào hấp dẫn khiến họ tin rằng đây là cơ hội tốt để cải thiện tài chính, thay vì chỉ dựa vào lương hưu.

Không suy nghĩ quá kỹ, vợ chồng ông Giang quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm để tham gia đầu tư. Tuy nhiên chỉ sau khoảng một năm, họ nhận ra khoản lợi nhuận hứa hẹn gần như không xuất hiện, trong khi rủi ro lại ngày càng lớn.

Cuối cùng, toàn bộ số tiền tiết kiệm tích lũy cả đời của hai ông bà gần như mất sạch. Điều này khiến khoản lương hưu hàng tháng trở thành nguồn thu nhập chính duy nhất của họ.

Đáng nói, sau khi thua lỗ, ông Giang còn vay thêm tiền người thân với hy vọng có thể "gỡ gạc". Nhưng quyết định này lại khiến áp lực tài chính tăng lên, khiến khoản lương hưu mỗi tháng phải dùng để trả nợ và trang trải sinh hoạt.

Bao bọc con quá mức khiến lương hưu không đủ chi tiêu

Sai lầm thứ hai khiến cuộc sống của vợ chồng ông Giang thêm chật vật lại xuất phát từ tình thương dành cho con cái.

Con trai của ông bà, anh Khương, không có công việc ổn định nhưng lại có thói quen chi tiêu khá thoải mái. Mỗi khi hết tiền, anh thường tìm đến bố mẹ để nhờ giúp đỡ.

Vì thương con, bà Ly nhiều lần chuyển tiền hỗ trợ. Ban đầu, số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong khoản lương hưu của hai ông bà.

Tuy nhiên, việc giúp đỡ diễn ra hết lần này đến lần khác khiến khoản lương hưu hàng tháng ngày càng bị chia nhỏ.

Thay vì trở nên tự lập, người con trai dần hình thành tâm lý dựa dẫm vào bố mẹ. Anh không cố gắng tìm việc làm ổn định mà tiếp tục sống dựa vào tiền lương hưu của cha mẹ.

Cho đến nay, mỗi tháng vợ chồng ông Giang vẫn phải trích một phần lương hưu để chu cấp cho con trai. Khoản chi kéo dài nhiều năm khiến số tiền lương hưu tưởng chừng dư dả cũng trở nên thiếu hụt.

Bài học đắt giá từ câu chuyện lương hưu tuổi già

Sau tất cả, vợ chồng ông Giang mới nhận ra rằng dù có lương hưu khá cao nhưng nếu chi tiêu và quyết định tài chính thiếu thận trọng thì cuộc sống tuổi già vẫn có thể rơi vào cảnh khó khăn.

Hiện tại, để cân đối lại tài chính, hai ông bà buộc phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu hằng ngày. Khoản lương hưu mỗi tháng phải được tính toán rất kỹ để vừa lo sinh hoạt, vừa dành một phần phòng khi ốm đau.

Thậm chí, họ còn cân nhắc tìm những công việc nhẹ phù hợp với sức khỏe để bổ sung thu nhập, thay vì chỉ sống dựa vào lương hưu.

Qua trải nghiệm của mình, ông Giang và bà Ly nhận ra rằng đầu tư không phải là con đường làm giàu dễ dàng, đặc biệt với người cao tuổi khi nguồn thu chủ yếu chỉ đến từ lương hưu. Nếu thiếu kiến thức tài chính, việc đầu tư rất dễ khiến tài sản tích lũy cả đời nhanh chóng biến mất.

Bên cạnh đó, tình thương dành cho con cái cũng cần đi kèm với sự tỉnh táo. Cha mẹ có thể hỗ trợ con trong lúc khó khăn, nhưng nếu để con quá phụ thuộc vào lương hưu của mình thì không chỉ khiến con mất đi sự tự lập mà còn khiến cuộc sống tuổi già trở nên nhiều áp lực.

Câu chuyện của vợ chồng ông Giang cho thấy, muốn sống an nhàn khi về già, việc quản lý lương hưu hợp lý và giữ sự tỉnh táo trong các quyết định tài chính là điều vô cùng quan trọng.