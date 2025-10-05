Cuộc sống khó tin của người đàn ông thấp nhất thế giới, chỉ cao 54,5cm

Với chiều cao chỉ 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi được ghi nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới - một kỷ lục có lẽ đã không bao giờ được biết đến nếu không có một cuộc gặp gỡ tình cờ vào đầu thập niên 2010.

Cuộc sống của Chandra Bahadur Dangi tại Nepal

Chandra Bahadur Dangi sinh năm 1939 tại làng Reemkholi hẻo lánh thuộc huyện Dang (Nepal). Ông lớn lên trong một cộng đồng nhỏ với truyền thống làm nông và thiếu thốn tiện nghi hiện đại. Tận đến năm 2012 khi Dangi được thế giới biết đến, ngôi làng vẫn chỉ có khoảng 200 ngôi nhà, vài tấm pin mặt trời để phát điện và không hề có tivi.

Dangi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh thuộc Nepal (Nguồn: Wikimedia Commons)

Gia đình Dangi có tổng cộng tám anh chị em. Ông là người duy nhất có chiều cao đặc biệt, song ba người anh em trai khác cũng cao chưa tới 1,2m. Sống tách biệt trong vùng núi, ông cho biết chưa từng đi khám bác sĩ hay uống thuốc, chỉ chữa bệnh bằng những phương thuốc dân gian. “Tôi thường uống nước nóng pha bột nghệ, sau hai ba ngày thì sẽ khỏi bệnh,” ông chia sẻ với CNN trước khi được công nhận là người trưởng thành thấp nhất lịch sử.

Cả cuộc đời Dangi gắn bó với công việc đồng áng và nghề dệt. Ông chưa từng kết hôn, sống cùng anh em và người thân. “Ông ấy vẫn chăm sóc trâu bò. Mặc dù không thể đuổi hay buộc chúng, nhưng ông ấy sẽ gọi chúng tôi nếu chúng đi lạc,” cháu trai của ông Dolak Dangi nhớ lại.

Trong nhiều thập niên, chiều cao của Dangi chỉ được xem là điều đặc biệt trong cộng đồng nhỏ Reemkholi. Tuy nhiên, một nhà thầu lâm nghiệp khi đi ngang qua đã đưa câu chuyện về ông đến với truyền thông địa phương. Từ đây, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã vào cuộc để xác nhận về kỷ lục người trưởng thành thấp nhất thế giới.

Kỷ lục Thế giới Guinness xác minh chiều cao của Chandra Bahadur Dangi

Ngày 26/2/2012, Chandra Bahadur Dangi chính thức được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông trưởng thành thấp nhất lịch sử sau khi trải qua quá trình đo đạc nghiêm ngặt tại thủ đô Kathmandu.

Đây là lần đầu tiên Dangi rời làng Reemkholi để đến thủ đô. Trong vòng 24 giờ, ông được đo ba lần cả khi đứng và khi nằm, với kết quả chiều cao 54,6cm, cân nặng 14kg.

Dangi cao 54,6cm và nặng 14kg, chỉ lớn hơn một chút so với trẻ sơ sinh (Nguồn: Kỷ lục Thế giới Guinness)

“Tôi rất vui vì được Kỷ lục Thế giới Guiness công nhận và tên mình được ghi vào sách. Đây là sự kiện trọng đại với gia đình, làng quê và đất nước tôi,” Dangi chia sẻ với CNN. Ông cho biết muốn tận dụng khoảnh khắc này để làm rạng danh Nepal, đồng thời dự định cùng gia đình lập quỹ từ thiện hỗ trợ quê hương.

Craig Glenday, tổng biên tập Guinness, bày tỏ sự kinh ngạc: “Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng kỷ lục này không thể bị phá vỡ, thì Chandra xuất hiện. Điều đáng chú ý không kém là tuổi của ông - nếu ông thật sự 72 tuổi thì ông là người lớn tuổi nhất từng giữ kỷ lục trong 57 năm lịch sử Guinness.”

Điều này càng ấn tượng hơn khi căn bệnh lùn của ông thường khiến người mắc khó sống quá 30 tuổi.

Dangi là người giữ kỷ lục thấp nhất thế giới (Nguồn: See Li/Alamy Stock Photo)

Gặp gỡ các kỷ lục gia khác

Sau khi được Guinness công nhận, Chandra Bahadur Dangi nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Hình ảnh ông trong trang phục truyền thống Nepal xuất hiện dày đặc, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Tháng 8/2012, Dangi gặp Jyoti Amge, cô gái 18 tuổi đến từ Nagpur (Ấn Độ) cao 63,7cm và là người phụ nữ thấp nhất thế giới còn sống. Amge mắc chứng loạn sản sụn, một dạng lùn hiếm gặp khiến chiều cao dừng phát triển sớm. Giống như Dangi, cô nổi tiếng sau khi được Guinness ghi nhận, thậm chí còn tham gia loạt phim American Horror Story. Hai người đã chụp ảnh chung bên cạnh ấn bản Kỷ lục Guinness Thế giới, tạo nên khoảnh khắc so sánh chiều cao ấn tượng.

Dangi gặp người phụ nữ thấp nhất thế giới (Nguồn: Kỷ lục Thế giới Guinness)

Năm 2014, Dangi tiếp tục gặp Sultan Kösen tại London. Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ cao 2,5 m này là người cao nhất thế giới còn sống. “Ban đầu tôi lo sợ sẽ vô tình giẫm vào ông ấy,” Kösen chia sẻ. “Dù ông thì nhỏ bé còn tôi thì quá cao lớn, chúng tôi có nhiều khó khăn chung trong cuộc sống. Khi nhìn vào mắt Chandra, tôi biết ông là một người đàn ông tốt.”

Ông cũng gặp người cao nhất thế giới (Nguồn: Euan Cherry/Alamy Stock Photo)

Được đi du lịch là “ước mơ cả đời” của Dangi. Ông bày tỏ niềm vinh dự khi đặt chân đến London và gặp Sultan Kösen, đồng thời khẳng định sự tự hào khi đại diện Nepal trên trường quốc tế. Ngoài Anh, Dangi còn có dịp tới Úc, Ý và Mỹ.

Đáng tiếc, hành trình vòng quanh thế giới mà ông hằng mong ước đã không thể kéo dài lâu.

Những năm cuối đời của người đàn ông thấp nhất thế giới

Trong những năm cuối đời, Chandra Bahadur Dangi không chỉ trở thành đại sứ của Nepal mà còn là niềm tự hào đưa quê hương hẻo lánh của mình lên bản đồ thế giới. Câu chuyện của ông góp phần mở ra những cuộc thảo luận về chứng lùn ở Nepal - nơi nhiều người mắc các bệnh lý hiếm gặp vẫn chưa được chẩn đoán hoặc được chẩn đoán muộn và không có sự can thiệp y tế cần thiết.

Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ là Dangi sống khỏe mạnh suốt nhiều thập kỷ với chứng lùn nguyên thủy mà không hề qua điều trị y tế đặc biệt. Ông từng thừa nhận chỉ đến khi Guinness đo chiều cao để lập kỷ lục, ông mới gặp bác sĩ chuyên khoa lần đầu.

Đáng tiếc, trong chuyến thăm Samoa (Mỹ) vào tháng 9/2015, Chandra Bahadur Dangi đã mắc viêm phổi và qua đời tại Pago Pago, hưởng thọ 75 tuổi.

Dangi qua đời do viêm phổi vào năm 2015 (Nguồn: Kỷ lục Thế giới Guinness)

Craig Glenday, Tổng biên tập Kỷ lục Guinness Thế giới, viết trong bài tưởng nhớ Dangi trên trang web của Kỷ lục Thế giới Guinness: “Ông Dangi là đại sứ hoàn hảo cho đất nước mình - luôn lịch thiệp, trang nghiêm, sẵn lòng chụp ảnh và kể chuyện thường nhật của một người cao nửa mét. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.”

Người khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Sultan Kösen - bạn đồng kỷ lục của Dangi - cũng chia sẻ nỗi mất mát: “Tin Chandra qua đời khiến tôi vô cùng đau buồn. Cầu mong người đồng nghiệp giữ kỷ lục thế giới của tôi yên nghỉ.”

Nguồn: All That's Interesting