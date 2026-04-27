Cuộc sống kín tiếng của NSND Đào Bá Sơn 'ông Tây' màn ảnh Việt
GĐXH - NSND Đào Bá Sơn được mệnh danh là “lãng tử màn ảnh Việt”, ghi dấu ấn đậm nét với các vai Tây bởi ngoại hình cao to, đầy góc cạnh.
NSND Đào Bá Sơn - "Lãng tử màn ảnh Việt", chuyên đóng vai Tây
NSND Đào Bá Sơn sinh năm 1952, là sinh viên khóa 2 của Trường Điện ảnh Hà Nội. Cuối năm 1983, ông chính thức chuyển vào sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đến nay, nghệ sĩ đã có hơn 50 năm làm diễn viên và gần 40 năm làm đạo diễn. Ông nhiều lần giành giải thưởng về phim, trong đó có các giải Đạo diễn xuất sắc.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã góp phần làm ra 80 phim truyện nhựa cùng hàng trăm tập phim video và phim truyền hình. Khi mới bước vào nghề diễn viên, Đào Bá Sơn thường được giao những vai sĩ quan Mỹ, Pháp như vai trung úy Smith trong "Chom và Sa", vai thiếu tá Jean trong phim "Tự thú trước bình minh" của đạo diễn Phạm Kỳ Nam, vai đại úy Snaider trong "Tình không biên giới", vai người cựu chiến binh Mỹ Rizt trong "Pho tượng Lastmy" của đạo diễn Nguyễn Văn Thông.
Ngoài những vai diễn sĩ quan quân đội, Đào Bá Sơn còn gây ấn tượng với nhiều bộ phim khác như "Hãy tha thứ cho em", "Lưới trời"... Trong "Hãy tha thứ cho em", Đào Bá Sơn vào vai đạo diễn điện ảnh mang nhiều giằng xé nội tâm giữa bối cảnh đời sống sinh viên Hà Nội đầu thập niên 1990. Trong "Lưới trời", Đào Bá Sơn xuất hiện với một sắc thái khác, vai giám đốc Tư Lê không còn là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, mà phản chiếu những biến chuyển rộng lớn hơn của xã hội khi kinh tế thị trường bắt đầu tác động sâu sắc đến đời sống.
Phim của NSND Đào Bá Sơn từng được đánh giá cao ở các liên hoan quốc tế tại Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan... Tác phẩm "Long thành cầm giả ca" từng đoạt giải Cánh diều vàng và giải thưởng Văn học nghệ thuật toàn quốc năm 2011 cùng nhiều giải thưởng khác. Năm 2011, ông vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
NSND Đào Bá Sơn đời tư trầm lặng, bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật
Ít ai biết rằng, phía sau những vai diễn “ông Tây” ấy là không ít áp lực. Việc hóa thân vào những nhân vật xa lạ về văn hóa, tâm lý, thậm chí phải thể hiện những cảnh tình cảm không thuộc về trải nghiệm của mình, từng khiến Đào Bá Sơn cảm thấy khó khăn và đôi khi là mệt mỏi. Ngay từ khi tốt nghiệp, ông đã được mời đóng vai Tây.
Thậm chí, khi các đạo diễn đến mời phim, ông đã biết chắc chắn mình sẽ đóng vai Tây. "Không giết người cũng cướp của, đốt làng phá xóm, hãm hiếp... riết về sau mình sợ không muốn đóng những vai đó" - NSND Đào Bá Sơn tiết lộ. Bên cạnh đó, mỗi khi đóng phim ông không bao giờ mời người thân hay bạn bè đi xem. Bởi theo Đào Bá Sơn, vì toàn đóng vai ác nên ông sợ mọi người xem chỉ thêm chán ghét.
Chính vì vậy, những vai diễn mang màu sắc đời thường như trong "Hãy tha thứ cho em" hay"Lưới trời" lại trở nên đặc biệt – không chỉ với khán giả, mà cả với chính ông.
Không dừng lại ở diễn xuất, Đào Bá Sơn còn là một đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Sau ánh hào quang của một diễn viên nổi tiếng, ông chọn một con đường lặng lẽ hơn, đứng sau máy quay và theo đuổi những câu chuyện mang chiều sâu nhân văn. Nếu trên màn ảnh, ông từng là một “lãng tử” với vẻ ngoài phong trần, thì trong đời thực, ông lại là người nghệ sĩ trầm lặng, nhiều suy tư, luôn tìm kiếm những giá trị bền vững trong nghệ thuật.
Ngoài làm diễn viên, đạo diễn, Đào Bá Sơn còn giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh.
Ở thời điểm hiện tại, Đào Bá Sơn không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng. Ông sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động chuyên môn, giảng dạy và đồng hành cùng các dự án điện ảnh trẻ. Nhưng với nhiều khán giả, ông vẫn là “lãng tử màn ảnh” – không chỉ bởi những vai diễn năm nào, mà bởi cách ông gắn bó với điện ảnh: bền bỉ, tận tâm và không phô trương.
(Ảnh: Tư liệu, Internet, VTV, VOV)
Khoảnh khắc hài hước của H'Hen Niê cùng con gái 7 tháng tuổi gây sốt mạng xã hộiGiải trí - 33 phút trước
GĐXH - Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc "Top 5 thế giới vẫn bị con túm tóc" khiến fan thích thú. Em bé Ê-Đê khiến mẹ Hen nhớ thời đi cắt cành cà phê.
Quang Minh tuổi 67: Sở hữu nhà phố 4 tầng hơn 200m2, vợ trẻ kém 37 tuổi và áp lực làm cha khi tuổi đã lớnGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 67, gây chú ý khi trở lại điện ảnh với hai phim mới trong năm 2026. Anh chia sẻ những khó khăn khi làm cha lần 3 và nỗ lực xây dựng tổ ấm tại Việt Nam.
Thiếu gia Quân muốn gặp bạn gái cũ lần cuối trước khi đi du họcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Quân rất mong ngóng gặp người yêu cũ trước khi lên đường đi du học, nhưng chờ mãi chưa thấy Thương đến.
Ngọc Huyền bị yêu cầu 'buông tha' cho Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Bà Diện cấm Mai không được có quan hệ bạn bè, đối tác và yêu cầu cô "buông tha" cho Trung.
Con trai Phương Oanh cưng chiều em gái song sinh như thế nào?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh tiếp tục xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh.
Cuộc sống của ca sĩ Bằng Cường và vợ kém 12 tuổi sau 3 năm cướiCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Bằng Cường biết ơn bà xã kém 12 tuổi - ca sĩ Bảo Anh vì luôn hỗ trợ tinh thần, kinh tế để anh được thoải mái làm nghề.
Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lý Hùng ở tuổi trung niên vẫn chưa có ý định kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên mẹ một cách hạnh phúc, bình yên.
'Người thừa kế không danh phận' đi đến chặng cuối, khán giả mong cái kếtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang đi đến những tập cuối khi loạt bí mật đã chôn giấu hàng chục năm bị bóc trần.
Phản ứng của vợ NSND Công Lý trước tin đồn hôn nhân và áp lực không có conGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, lên tiếng về tin đồn hôn nhân, cho rằng 'không có con thì sớm muộn cũng chia tay'. Cô khẳng định cần sự an yên và bình tĩnh trước những lời bàn tán.
Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.
Kỳ Duyên lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân đi sự kiệnGiải trí
GĐXH - Kỳ Duyên gây ấn tượng khi lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân. Cuộc sống sang chảnh của nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm.