Cuộc sống kín tiếng của NSND Đào Bá Sơn 'ông Tây' màn ảnh Việt

NSND Đào Bá Sơn - "Lãng tử màn ảnh Việt", chuyên đóng vai Tây

NSND Đào Bá Sơn sinh năm 1952, là sinh viên khóa 2 của Trường Điện ảnh Hà Nội. Cuối năm 1983, ông chính thức chuyển vào sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đến nay, nghệ sĩ đã có hơn 50 năm làm diễn viên và gần 40 năm làm đạo diễn. Ông nhiều lần giành giải thưởng về phim, trong đó có các giải Đạo diễn xuất sắc.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã góp phần làm ra 80 phim truyện nhựa cùng hàng trăm tập phim video và phim truyền hình. Khi mới bước vào nghề diễn viên, Đào Bá Sơn thường được giao những vai sĩ quan Mỹ, Pháp như vai trung úy Smith trong "Chom và Sa", vai thiếu tá Jean trong phim "Tự thú trước bình minh" của đạo diễn Phạm Kỳ Nam, vai đại úy Snaider trong "Tình không biên giới", vai người cựu chiến binh Mỹ Rizt trong "Pho tượng Lastmy" của đạo diễn Nguyễn Văn Thông.

NSND Đào Bá Sơn là gương mặt gần như "mặc định" cho các vai sĩ quan Mỹ hay Pháp.

Ngoài những vai diễn sĩ quan quân đội, Đào Bá Sơn còn gây ấn tượng với nhiều bộ phim khác như "Hãy tha thứ cho em", "Lưới trời"... Trong "Hãy tha thứ cho em", Đào Bá Sơn vào vai đạo diễn điện ảnh mang nhiều giằng xé nội tâm giữa bối cảnh đời sống sinh viên Hà Nội đầu thập niên 1990. Trong "Lưới trời", Đào Bá Sơn xuất hiện với một sắc thái khác, vai giám đốc Tư Lê không còn là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, mà phản chiếu những biến chuyển rộng lớn hơn của xã hội khi kinh tế thị trường bắt đầu tác động sâu sắc đến đời sống.

Phim của NSND Đào Bá Sơn từng được đánh giá cao ở các liên hoan quốc tế tại Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan... Tác phẩm "Long thành cầm giả ca" từng đoạt giải Cánh diều vàng và giải thưởng Văn học nghệ thuật toàn quốc năm 2011 cùng nhiều giải thưởng khác. Năm 2011, ông vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Đào Bá Sơn trong phim "Lưới trời".

NSND Đào Bá Sơn đời tư trầm lặng, bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật



Ít ai biết rằng, phía sau những vai diễn “ông Tây” ấy là không ít áp lực. Việc hóa thân vào những nhân vật xa lạ về văn hóa, tâm lý, thậm chí phải thể hiện những cảnh tình cảm không thuộc về trải nghiệm của mình, từng khiến Đào Bá Sơn cảm thấy khó khăn và đôi khi là mệt mỏi. Ngay từ khi tốt nghiệp, ông đã được mời đóng vai Tây.

Thậm chí, khi các đạo diễn đến mời phim, ông đã biết chắc chắn mình sẽ đóng vai Tây. "Không giết người cũng cướp của, đốt làng phá xóm, hãm hiếp... riết về sau mình sợ không muốn đóng những vai đó" - NSND Đào Bá Sơn tiết lộ. Bên cạnh đó, mỗi khi đóng phim ông không bao giờ mời người thân hay bạn bè đi xem. Bởi theo Đào Bá Sơn, vì toàn đóng vai ác nên ông sợ mọi người xem chỉ thêm chán ghét.

Chính vì vậy, những vai diễn mang màu sắc đời thường như trong "Hãy tha thứ cho em" hay"Lưới trời" lại trở nên đặc biệt – không chỉ với khán giả, mà cả với chính ông.

NSND Đào Bá Sơn trong không gian lưu giữ sự nghiệp hoạt động nghệ thuật điện ảnh của mình.

Không dừng lại ở diễn xuất, Đào Bá Sơn còn là một đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Sau ánh hào quang của một diễn viên nổi tiếng, ông chọn một con đường lặng lẽ hơn, đứng sau máy quay và theo đuổi những câu chuyện mang chiều sâu nhân văn. Nếu trên màn ảnh, ông từng là một “lãng tử” với vẻ ngoài phong trần, thì trong đời thực, ông lại là người nghệ sĩ trầm lặng, nhiều suy tư, luôn tìm kiếm những giá trị bền vững trong nghệ thuật.

Ngoài làm diễn viên, đạo diễn, Đào Bá Sơn còn giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh.

Diễn viên, đạo diễn NSND Đào Bá Sơn.

Ở thời điểm hiện tại, Đào Bá Sơn không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng. Ông sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động chuyên môn, giảng dạy và đồng hành cùng các dự án điện ảnh trẻ. Nhưng với nhiều khán giả, ông vẫn là “lãng tử màn ảnh” – không chỉ bởi những vai diễn năm nào, mà bởi cách ông gắn bó với điện ảnh: bền bỉ, tận tâm và không phô trương.

Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra vào tháng 7/2026, trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới”, hai bộ phim "Hãy tha thứ cho em" (1992) và "Lưới trời" (2003) đã được lựa chọn trình chiếu. Sự xuất hiện của hai tác phẩm này không chỉ là một hoạt động hoài niệm mà còn là dịp để khán giả nhìn lại hành trình chuyển mình đầy ngoạn mục của một nghệ sĩ từng được mệnh danh là "ông Tây" đặc trưng nhất của màn ảnh Việt: NSND Đào Bá Sơn.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, VTV, VOV)

Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnh GĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.

Thanh Thúy 'cay' khi Đức Thịnh nhận vai Trùm Sò thông qua người khác GĐXH - Thanh Thúy và Đức Thịnh đã có sự trở lại ấn tượng qua dự án phim "Trùm Sò", vợ chồng nghệ sĩ đã có sự phối hợp ăn ý để có được tác phẩm điện ảnh chất lượng.