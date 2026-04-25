Thái Hòa khiến khán giả nín thở trước những cảnh quay kịch tính trong 'Anh Hùng'

Thứ bảy, 13:28 25/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Vai diễn của Thái Hòa trong phim Anh Hùng khiến khán giả nín thở, vỡ òa khi trải qua thử thách quá áp lực.

Phim điện ảnh "Anh Hùng" được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo. Là bộ phim khai thác câu chuyện thực tế nhức nhối, xoay quanh cụm từ “từ thiện”, phim vẫn có các khía cạnh lắng đọng về thông điệp xã hội, tình gia đình và mối quan hệ giữa người với người.

Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. 

Trước thềm phim chính thức ra rạp, đoàn phim "Anh Hùng" xác nhận phim được dán nhãn T13 (khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên) qua đó mở rộng khả năng tiếp cận với đông đảo đối tượng hơn trong mùa cao điểm phim Việt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4. 

Phim "Anh hùng" khởi chiếu từ ngày 24/4.

Trong phim "Anh Hùng", Thái Hòa vào vai Trần Anh Hùng - một người cha đơn thân chạy taxi kiếm tiền nuôi con. Cô con gái út - bé My đang chống chọi với bệnh suy gan, thời gian chỉ còn tính từng tháng nếu như không được chạy chữa kịp thời. Hàng loạt biến cố, bi kịch bủa vây khiến gương mặt người cha hiếm hoi mới có những phút giây thư giãn, nhẹ nhàng khi trò chuyện cùng con gái. Còn lại là những lúc cọc cằn, bức bối. 

Vệt sẹo ở thái dương của Hùng như hằn sâu thêm sau mỗi lần nhân vật đối diện với thử thách quá lớn từ cuộc sống, từ áp lực của trụ cột gia đình.

Thái Hòa vào vai một người cha đơn thân với ngoại hình khắc khổ trong phim "Anh Hùng".

Trong mắt con gái nhỏ, người cha cũng là một siêu nhân, một người hùng không biết mệt mỏi, chỉ có tình thương yêu con vô hạn. Thực tế, Hùng lại như một củ hành, bóc từng lớp vỏ ra mới hiểu hơn về động cơ, về mục đích sống của anh. Nhưng Hùng lại cũng cục tính, bất cần, đã gồng gánh quá lâu trong nỗi đau và sự mất niềm tin vào cuộc sống để có thể mang lại sự dễ chịu, dễ gần cho người khác.

Bên cạnh sở trường thể hiện tâm lý, những phân cảnh đòi hỏi thể lực kịch tính trong phim thực sự mang đến hình ảnh rất khác về nam diễn viên. Thái Hòa đã khiến khán giả phải nín thở theo từng cú leo, từng nhịp thở dốc, những bước chân loay hoay tìm điểm tựa trên chiếc thang dây mỏng manh, trên bờ tường cũ nát... Trên lưng của nhân vật còn là bao cát nặng hàng chục cân được buộc chặt cứng vào lưng. Nhiều ý kiến bình luận rằng, Thái Hòa đã diễn như "bán mạng" để thực hiện xuất sắc những phân cảnh khó.

Nhiều ý kiến cho rằng Thái Hòa diễn như "bán mạng" trước những cảnh quay kịch tính.

Chia sẻ với Thời báo VTV, đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết, các cảnh leo trèo trong phim, Thái Hòa đều muốn tự làm, có đóng thế nhưng ít sử dụng, chủ yếu dành cho cảnh phía sau lưng.

"Tôi có điều nuối tiếc đó là không quay lại cảnh đôi tay của anh Thái Hòa. Trầy hết da, chảy cả máu. Nhưng anh chỉ xoa tay cho dịu bớt cơn đau và không quên dặn, đừng nói gì với mọi người kẻo lại lo lắng, đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết.

Hậu trường cảnh quay đám cháy dữ dội trong chung cư.

Thử thách khắc nghiệt về thể lực và ý chí đối với Thái Hòa trong phim "Anh Hùng" còn đến từ phân cảnh đám cháy kịch tính mang tính bước ngoặt cho toàn bộ diễn biến. Đạo diễn Võ Thạch Thảo cũng tiết lộ phim thực chất có 2 bối cảnh chứ không chỉ 1. Ở bối cảnh thật, quay những cảnh có khói nhưng không có lửa. Ở bối cảnh dựng trong phim trường, quay những cảnh có lửa. Toàn bộ cảnh lửa đều có bên phòng cháy chữa cháy tham gia quản lý, hướng dẫn để mọi thứ được an toàn tuyệt đối.

Diễn viên Thái Hòa tên đầy đủ là Hồ Thái Hòa, sinh năm 1974 tại TP.HCM. Thái Hòa đã có hành trình dài với điện ảnh, sân khấu. Anh được gọi với nhiều danh xưng như: "Ông hoàng phòng vé", "Diễn viên triệu Đô"... bởi từng tham gia hàng loạt dự án ăn khách, đạt doanh thu cao. Trước "Anh Hùng", trong năm 2025, Thái Hòa góp mặt trong 2 bộ phim lớn, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" và "Tử chiến trên không".

