Hoa hậu Vi Minh dùng mẹ đơn thân làm hình ảnh
GĐXH - Quang Lee khuyên Hoa hậu Vi Minh chủ động làm lành để tận dụng tình trạng mẹ đơn thân của Ngân Khánh làm hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Lời hứa đầu tiên", Hoa hậu Vi Minh trở về quê với mong muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu vì cộng đồng. Cô liên tiếp gặp phải những chuyện không mấy thuận lợi, đó là bố đẻ của cô không đồng ý cho phát triển trang trại của gia đình. Chưa hết, khi về nhà, Hoa hậu Vi Minh còn thấy hai mẹ con Ngân Khánh đang ở tại gian phòng vốn bố đã bố trí sẵn cho mình từ lâu.
Sau khi không giành lại được gian phòng riêng, Hoa hậu Vi Minh chấp nhận ở chung với hai mẹ con Ngân Khánh. Tất nhiên, Vi Minh không thích chuyện này, cô khó chịu và bực bội khi phải sống chung ở nơi vốn được làm cho cô.
Hoa hậu Vi Minh cũng thừa hiểu cự cãi với ông Tài lúc này không được lợi gì cho cô. Có thể thấy thái độ của ông Tài từ lúc cô về nhà rất quyết liệt. Khi ông quyết định, không ai trong nhà dám phản kháng.
Quang Lee - trợ lý của Hoa hậu Vi Minh là người tinh tế và dễ dàng nhận ra những mâu thuẫn trong gia đình cô. Quang Lee cũng nắm rất rõ mục tiêu của chuyến đi và luôn nhắc nhở Vi Minh phải điều chỉnh thái độ để đạt được lợi ích cuối cùng.
Quang Lee đã gợi ý Hoa hậu Vi Minh trong hoàn cảnh này, cô không có lựa chọn nào khác là chung sống hoà bình với Ngân Khánh. Quang Lee còn gợi ý Vi Minh làm thân, lợi dụng hoàn cảnh mẹ đơn thân của cô để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hình ảnh hoa hậu cộng đồng của mình.
"Nói chuyện này chuyện kia kiểu gì chả ra được thông tin bọn mình cần, đúng không?" - Quang khuyên Hoa hậu Vi Minh tìm cách làm thân với Ngân Khánh.
Tập 5 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 30/4 trên VTV3.
