Thanh Thúy 'cay' khi Đức Thịnh nhận vai Trùm Sò thông qua người khác
GĐXH - Thanh Thúy và Đức Thịnh đã có sự trở lại ấn tượng qua dự án phim "Trùm Sò", vợ chồng nghệ sĩ đã có sự phối hợp ăn ý để có được tác phẩm điện ảnh chất lượng.
Phim "Trùm Sò" kể về cuộc sống của những người dân ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên. Ở đó ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng gã lắm tiền nhiều của này lại ki bo, bủn xỉn, sống không có tình nghĩa. Cuộc đời gã rơi vào biến cố lớn khi số vàng tích cóp cả đời bị quan tham cướp mất.
Một trong những điểm cộng dễ nhận ra của "Trùm Sò" là tiết tấu nhanh và khá "dễ thở". Bộ phim không mất quá nhiều thời gian để dẫn dắt mà nhanh chóng đưa người xem vào chuỗi tình huống liên tiếp, giữ nhịp ổn định và hạn chế những khoảng lặng kéo dài. Tiếng cười vì thế cũng xuất hiện xuyên suốt - không dồn dập đến mức mệt, nhưng đủ để duy trì sự hứng thú từ đầu đến cuối.
Sự trở lại của cặp đôi vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy – Đức Thịnh trong dự án điện ảnh "Trùm Sò" đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong phim này, Đức Thịnh không chỉ ngồi ghế đạo diễn mà còn đảm nhận vai nam chính, trong khi Thanh Thúy lui về sau với vai trò Giám đốc sản xuất.
Theo Thời báo VTV, chia sẻ trong chương trình "Sao Check", Thanh Thúy cho rằng, dù là vợ chồng, nhưng khi ra đến bối cảnh, cô coi chồng như một đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ tiết lộ Đức Thịnh có một cảnh diễn tình cảm với Mai Phương, tâm lý rất khó, Mai Phương lại ít kinh nghiệm diễn xuất, cô đã đích thân ra thị phạm và hướng dẫn cho bạn diễn.
"Nói thật là lúc chuẩn bị quay, tôi đã ra lệnh cho trợ lý phải nộp cho tôi danh sách những người được quyền ngồi sau lưng ghế monitor của đạo diễn. Rõ ràng là tôi muốn "cấm cửa" nhà sản xuất, nhưng cuối cùng nhìn vào danh sách có chữ Giám đốc sản xuất, thì tôi vẫn phải cho cô ấy ngồi đó", Đức Thịnh dí dỏm kể lại.
Sự kỹ tính của nhà sản xuất Thanh Thúy thể hiện rõ qua việc cô từng đình chỉ nhiều dự án trong 6-7 năm qua vì cảm thấy chưa đạt tiêu chí giải trí cho khán giả. Với "Trùm Sò", cô đặt ra bài toán khó cho chồng: "Một nhân vật sống chỉ biết có tiền, thì điều gì sẽ khiến khán giả cảm thấy thương họ? Đó mới là điểm quan trọng nhất".
Dự án cũng đánh dấu sự đánh liều của cặp đôi khi giao vai diễn nặng ký Thị Hến cho Hoa hậu Mai Phương, một gương mặt hoàn toàn mới với điện ảnh. Lý giải về điều này, Đức Thịnh cho biết anh quan trọng nhất là cảm giác của "người cha đẻ" kịch bản, thấy được sợi dây liên kết giữa diễn viên và nhân vật.
"Quan điểm của tôi là không quan trọng người đó có phải ngôi sao hay không, có học qua trường lớp hay không, mà là có hợp vai hay không. Kể cả tôi là giám đốc sản xuất, nắm quyền lớn nhất bộ phim, nhưng nếu không hợp vai thì tôi cũng không được tham gia đóng! Tìm diễn viên cho nhân vật Thị Hến cực kỳ khó. Cô ấy không chỉ cần đẹp, mà phải có sự từng trải", Thanh Thúy chia sẻ thêm.
Theo tiết lộ của cặp vợ chồng nghệ sĩ, "Trùm Sò" còn ghi nhận nỗ lực của Đức Thịnh. Anh phải ép cân, chạy bộ mỗi đêm sau những giờ quay mệt mỏi để có được giao diện phù hợp nhất với nhân vật...
Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ, Thanh Thúy tiết lộ đó là khi phim chưa bấm máy, chính cô là người đề xuất Đức Thịnh đóng vai chính, nhưng anh từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ đó là chỉ không lâu sau đó chồng nhận lời đồng ý qua người khác.
"Anh ấy bảo ảnh chỉ muốn tập trung làm đạo diễn thôi. Thế mà bữa sau, anh ấy đi uống cà phê với hai anh đồng nghiệp lúc về tự nhiên anh đổi thái độ, quyết định sẽ nhận vai. Trời ơi, tôi nghe xong mà tôi cay lắm nha. Mình là vợ, mình mời đóng thì anh từ chối, mà người ngoài nói thì anh lại nghe" - Thanh Thúy kể.
Đức Thịnh đã giải thích lý do mình thay đổi quyết định là vì thấy Thanh Thúy phải lặn lội đi năn nỉ hết diễn viên này đến diễn viên kia mà không được.
Vì sao vai Đường Tăng trong 'Tây du ký' phải thay đến 3 diễn viên?Giải trí - 1 giờ trước
Từng có 3 diễn viên đảm nhận vai Đường Tăng trong "Tây du ký 1986", tuy nhiên không phải ai cũng biết lý do thật sự phía sau.
Hoa hậu Vi Minh dùng mẹ đơn thân làm hình ảnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Quang Lee khuyên Hoa hậu Vi Minh chủ động làm lành để tận dụng tình trạng mẹ đơn thân của Ngân Khánh làm hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng.
Bị nhắc nhở 'tiết chế' ảnh hạnh phúc, Hòa Minzy đáp trả sắc sảo khiến dân mạng ủng hộGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây, màn tương tác giữa Hòa Minzy và một khán giả xung quanh việc đăng ảnh đời tư đã trở thành tâm điểm bàn tán. Thay vì im lặng, nữ ca sĩ đã có những lý lẽ đanh thép để bảo vệ hạnh phúc cá nhân, nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.
Sắc vóc nóng bỏng của Á hậu Việt duy nhất được Victoria's Secret 'điểm danh'Giải trí - 3 giờ trước
Ở tuổi 39, á hậu Việt này gây chú ý khi xuất hiện trong video casting của Victoria's Secret, nhờ sắc vóc nóng bỏng và nét đẹp Á đông.
Lý do Phan Đinh Tùng vắng mặt ở concert 33 anh tàiCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Sự vắng mặt của Phan Đinh Tùng tại concert Gai Home cuối tuần này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
Nữ diễn viên là mẹ đơn thân ở tuổi 33: Kinh doanh 3 công ty, nhà 100m2 quận 7 và 4 phim trăm tỷGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc là mẹ đơn thân nhưng sự nghiệp kinh doanh và nghệ thuật lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.
MC Mai Ngọc 36 tuổi khoe con trai 1 tuổi và phát ngôn gây bão mạng xã hộiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc bên con trai 1 tuổi, cùng câu nói hài hước về "29 năm nữa" khiến người hâm mộ thích thú.
Về quê 'làm màu', Hoa hậu Vi Minh bị bố đẻ bóc mẽXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trở về quê hương để xây dựng hình ảnh, Hoa hậu Vi Minh sớm vướng phải rào cản bởi bố của cô đã công khai không ủng hộ.
Gia đình tá hỏa trước tin đồn Mai và Trung 'qua đêm' với nhauXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Tin đồn Mai và Trung “qua đêm” với nhau khiến hai gia đình bất an, ông Phúc cũng nghiêm khắc nhắc nhở con gái cần dứt điểm với Trung.
Thái Hòa khiến khán giả nín thở trước những cảnh quay kịch tính trong 'Anh Hùng'Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Vai diễn của Thái Hòa trong phim Anh Hùng khiến khán giả nín thở, vỡ òa khi trải qua thử thách quá áp lực.
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's SecretThế giới showbiz
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.