Thanh Thúy 'cay' khi Đức Thịnh nhận vai Trùm Sò thông qua người khác

Phim "Trùm Sò" kể về cuộc sống của những người dân ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên. Ở đó ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng gã lắm tiền nhiều của này lại ki bo, bủn xỉn, sống không có tình nghĩa. Cuộc đời gã rơi vào biến cố lớn khi số vàng tích cóp cả đời bị quan tham cướp mất.

Một trong những điểm cộng dễ nhận ra của "Trùm Sò" là tiết tấu nhanh và khá "dễ thở". Bộ phim không mất quá nhiều thời gian để dẫn dắt mà nhanh chóng đưa người xem vào chuỗi tình huống liên tiếp, giữ nhịp ổn định và hạn chế những khoảng lặng kéo dài. Tiếng cười vì thế cũng xuất hiện xuyên suốt - không dồn dập đến mức mệt, nhưng đủ để duy trì sự hứng thú từ đầu đến cuối.

Bộ phim "Trùm Sò" đánh dấu sự trở lại của cặp đôi vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy – Đức Thịnh.

Sự trở lại của cặp đôi vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy – Đức Thịnh trong dự án điện ảnh "Trùm Sò" đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong phim này, Đức Thịnh không chỉ ngồi ghế đạo diễn mà còn đảm nhận vai nam chính, trong khi Thanh Thúy lui về sau với vai trò Giám đốc sản xuất.

Theo Thời báo VTV, chia sẻ trong chương trình "Sao Check", Thanh Thúy cho rằng, dù là vợ chồng, nhưng khi ra đến bối cảnh, cô coi chồng như một đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ tiết lộ Đức Thịnh có một cảnh diễn tình cảm với Mai Phương, tâm lý rất khó, Mai Phương lại ít kinh nghiệm diễn xuất, cô đã đích thân ra thị phạm và hướng dẫn cho bạn diễn.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh trong chương trình "Sao Check".

"Nói thật là lúc chuẩn bị quay, tôi đã ra lệnh cho trợ lý phải nộp cho tôi danh sách những người được quyền ngồi sau lưng ghế monitor của đạo diễn. Rõ ràng là tôi muốn "cấm cửa" nhà sản xuất, nhưng cuối cùng nhìn vào danh sách có chữ Giám đốc sản xuất, thì tôi vẫn phải cho cô ấy ngồi đó", Đức Thịnh dí dỏm kể lại.



Sự kỹ tính của nhà sản xuất Thanh Thúy thể hiện rõ qua việc cô từng đình chỉ nhiều dự án trong 6-7 năm qua vì cảm thấy chưa đạt tiêu chí giải trí cho khán giả. Với "Trùm Sò", cô đặt ra bài toán khó cho chồng: "Một nhân vật sống chỉ biết có tiền, thì điều gì sẽ khiến khán giả cảm thấy thương họ? Đó mới là điểm quan trọng nhất".

Dự án cũng đánh dấu sự đánh liều của cặp đôi khi giao vai diễn nặng ký Thị Hến cho Hoa hậu Mai Phương, một gương mặt hoàn toàn mới với điện ảnh. Lý giải về điều này, Đức Thịnh cho biết anh quan trọng nhất là cảm giác của "người cha đẻ" kịch bản, thấy được sợi dây liên kết giữa diễn viên và nhân vật.

Hoa hậu Mai Phương lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng đã có màn thể hiện khá tự nhiên.

"Quan điểm của tôi là không quan trọng người đó có phải ngôi sao hay không, có học qua trường lớp hay không, mà là có hợp vai hay không. Kể cả tôi là giám đốc sản xuất, nắm quyền lớn nhất bộ phim, nhưng nếu không hợp vai thì tôi cũng không được tham gia đóng! Tìm diễn viên cho nhân vật Thị Hến cực kỳ khó. Cô ấy không chỉ cần đẹp, mà phải có sự từng trải", Thanh Thúy chia sẻ thêm.



Theo tiết lộ của cặp vợ chồng nghệ sĩ, "Trùm Sò" còn ghi nhận nỗ lực của Đức Thịnh. Anh phải ép cân, chạy bộ mỗi đêm sau những giờ quay mệt mỏi để có được giao diện phù hợp nhất với nhân vật...

Trong phim, Đức Thịnh vào vai Trùm Sò.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ, Thanh Thúy tiết lộ đó là khi phim chưa bấm máy, chính cô là người đề xuất Đức Thịnh đóng vai chính, nhưng anh từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ đó là chỉ không lâu sau đó chồng nhận lời đồng ý qua người khác.

"Anh ấy bảo ảnh chỉ muốn tập trung làm đạo diễn thôi. Thế mà bữa sau, anh ấy đi uống cà phê với hai anh đồng nghiệp lúc về tự nhiên anh đổi thái độ, quyết định sẽ nhận vai. Trời ơi, tôi nghe xong mà tôi cay lắm nha. Mình là vợ, mình mời đóng thì anh từ chối, mà người ngoài nói thì anh lại nghe" - Thanh Thúy kể.

Đức Thịnh đã giải thích lý do mình thay đổi quyết định là vì thấy Thanh Thúy phải lặn lội đi năn nỉ hết diễn viên này đến diễn viên kia mà không được.

Diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh kết hôn năm 2008. Năm 2009 họ sinh con trai đầu lòng là bé Cà Phê. Đầu năm 2019, cặp đôi tiếp tục chào đón con thứ hai là cu Tết. Sau gần 2 thập kỷ gắn bó, hôn nhân của Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn mặn nồng, hạnh phúc.

