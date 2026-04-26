'Người thừa kế không danh phận' đi đến chặng cuối, khán giả mong cái kết

Chủ nhật, 16:59 26/04/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang đi đến những tập cuối khi loạt bí mật đã chôn giấu hàng chục năm bị bóc trần.

Phát sóng lúc 19h trên VTV9 từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ đầu tháng 12/2025, bộ phim truyền hình "Người thừa kế không danh phận" thu hút khán giả bởi phim là câu chuyện về những xung đột đời sống thường nhật mà mở rộng sang các mối quan hệ nhiều tầng lớp, được đẩy lên bằng loạt nút thắt kịch tính. Câu chuyện xuyên suốt phim thấm đẫm màu sắc drama, xoay quanh nhân quả, tham vọng và những lựa chọn đầy đánh đổi của con người hiện đại...

Bộ phim xoáy sâu vào những góc khuất trong xã hội hôm nay – nơi không ít người vì khát vọng đổi đời, danh vọng hay nỗi ám ảnh giàu – nghèo mà đánh mất giá trị cốt lõi của tình thân. Phim còn khai thác mạnh mẽ yếu tố nhân quả: Ai gieo tổn thương rồi sẽ phải trả giá. Những việc làm trái lương tâm, dù được che giấu tinh vi, cũng sẽ quay lại ám ảnh người gây ra chúng.

Các nhân vật chính trong "Người thừa kế không danh phận". Ảnh VTV

"Người thừa kế không danh phận" hiện đang đi đến những tập cuối khi loạt bí mật đã chôn giấu suốt 25 năm lần lượt bị bóc trần, khán giả háo hức chờ đợi những tập tiếp theo về cái kết phim của từng nhân vật. 

Sau chuỗi biến cố liên tiếp, sự thật tưởng chừng không thể lật lại cuối cùng cũng được hé lộ: Ánh Minh chính là con gái ruột của bà Kim, đứa trẻ năm xưa bị tráo đổi ngay từ khi mới chào đời. Khoảnh khắc đối diện sự thật, bà Kim rơi vào trạng thái hoảng loạn. Người mà bà nhiều lần chèn ép, tìm cách đẩy ra khỏi gia tộc lại chính là máu mủ của mình. 

Bi kịch càng trở nên trớ trêu khi mọi hành động tàn nhẫn trước đó giờ đây quay ngược lại, khiến bà không thể đối diện với chính bản thân.

Những bí mật đã dần lộ diện khiến các nhân vật bất ngờ. Ảnh VTV

Song song đó, Vinh cũng tiếp cận sự thật về thân thế của mình. Khi biết bà Tình, người phụ nữ từng nhiều lần tìm đến mình chính là mẹ ruột, anh không giấu được sự phẫn nộ.

Đối diện với bà Kim, Vinh thẳng thắn chất vấn về cái chết của bà Tình. Những nghi ngờ dồn nén bấy lâu bùng nổ, đẩy mối quan hệ mẹ - con trên danh nghĩa vào bờ vực đổ vỡ. Không còn là thiếu gia vô tư như trước, Vinh bắt đầu nhìn nhận lại toàn bộ quá khứ của gia đình mình bằng ánh mắt hoài nghi và phẫn uất.

Xung đột gia đình được đẩy cao sau những biến cố xảy ra. Ảnh VTV

Đỉnh điểm của mọi biến cố đến khi Thái tung ra đoạn ghi âm được xem là “chìa khóa” lật lại toàn bộ sự thật. Trong đoạn ghi âm này, bà Kim nói về việc nhờ người trừ khử chồng mình là ông Lý Gia Hải chỉ vì không muốn có bất kỳ người phụ nữ nào cản đường tham vọng.

Lời thú nhận lạnh lùng về việc muốn trở thành phu nhân duy nhất trong gia tộc đã khiến tất cả sững sờ. Không chỉ là những âm mưu tranh đoạt thông thường, đây là bằng chứng trực tiếp vạch trần tội ác nghiêm trọng mà bà Kim đã che giấu suốt nhiều năm.

Ngay khi đoạn ghi âm bị phơi bày, gia tộc họ Lý lập tức rơi vào hỗn loạn. Niềm tin sụp đổ, các mối quan hệ bị đảo lộn, còn bà Kim đứng trước nguy cơ mất tất cả: từ quyền lực, danh tiếng cho đến những người thân cận nhất.

Bà Kim - nhân vật trung tâm của mọi bi kịch khi biết về sự thật thân phận của người thân. Ảnh VTV

Với nhịp phim dồn dập và cao trào liên tiếp, chặng cuối của bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính và khó đoán. Khán giả đặc biệt chờ đợi cái kết dành cho bà Kim - nhân vật trung tâm của mọi bi kịch cũng như cách Ánh Minh và Vinh đối diện với sự thật trớ trêu về thân phận.

