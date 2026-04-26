Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnh

Chủ nhật, 15:46 26/04/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.

Miu Lê có tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Trong làng giải trí, Miu Lê để lại ấn tượng sâu đậm cho công chúng cả ở vai trò diễn viên lẫn ca sĩ. Chương trình nghệ thuật giải trí thế hệ mới "Studio 3" (Trường quay số 03) sẽ lên sóng tập thứ 3 vào lúc 20h00 tối nay (ngày 26/04) trên VTV3 với khách mời đặc biệt: Ca sĩ, diễn viên Miu Lê. Với chủ đề “Một mình nhưng không cô đơn”, chương trình hứa hẹn mang đến một chân dung Miu Lê đa sắc.

Tại sân khấu "Studio 3", khán giả sẽ được cùng Miu Lê ngược dòng thời gian về những ngày đầu chạm ngõ nghệ thuật. Từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng năm 17 tuổi khi còn là một cô bé “lưng còng” đi học người mẫu, đến khi trở thành “nàng thơ” trong các siêu phẩm điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh như: "Em là bà nội của anh" và "Cô gái đến từ hôm qua".

Không chỉ là talkshow thuần túy,

"Studio 3" mang đến những trải nghiệm nghe – nhìn đỉnh cao qua các phần: Màn "chào sân" độc bản; Thử thách Sasuke 3 và Âm nhạc đậm chất tự sự. Phần xúc động nhất của chương trình chính là vở nhạc kịch tái hiện tuổi thơ của Miu Lê. 

Câu chuyện về ba mẹ con trong căn nhà trọ nhỏ tại Sài Gòn, sống dựa vào chiếc máy khâu của mẹ đã lấy đi nước mắt của nhiều người có mặt tại trường quay.

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất tại Studio 3 chính là "cú lừa" ngoạn mục từ ekip khi Miu Lê gọi điện vay tiền đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và anh bất ngờ xuất hiện ngay phía sau ghế sofa. Khán giả sẽ được lắng nghe về quá trình Miu Lê khổ luyện học hát cải lương và cách cô "nuôi" những phân cảnh khóc chạm đến cảm xúc mà không cần bất cứ sự hỗ trợ kỹ thuật nào...

