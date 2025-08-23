Cuộc sống ở thành phố Mặt trời không lặn suốt hai tháng
Thành phố Tromsø, Na Uy được ví như "Paris của phương Bắc" vào thế kỷ XIX và có quãng thời gian ngắn Mặt trời gần như không lặn.
Tromsø nằm trên hòn đảo nhỏ cách Vòng Bắc cực 344 km về phía Bắc. Vào những năm của thế kỷ XIX, Tromsø được mọi người ví như "Paris của phương Bắc". Vào thời điểm đó, những quý ông ăn mặc lịch lãm thường dạo bước qua khu biệt thự lộng lẫy xây dựng san sát nhau trong thị trấn - thành quả từ sự phồn thịnh của cảng biển, nơi tàu buôn chở đầy cá, mỡ hải cẩu và nhiều hàng hóa khác.
Vào mùa đông, bạn dễ dàng bắt gặp người dân Tromsø, hoặc du khách mặc áo khoác chống nước để đi bộ đường dài, leo núi, trượt tuyết hoặc khám phá đảo Senja, dãy Lyngen cao 1.800m. Những người đam mê bộ môn chèo kayak cũng đến đây để len lỏi trên quần đảo Sommaroy.
Trong mùa cao điểm, du khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Đông Á đổ về Tromsø để ngắm cực quang phương Bắc, và cá voi cũng như lướt trên tuyết bằng xe trượt tuyết do chó kéo.
Dù mùa đông hay mùa hè, Tromsø vẫn là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ ngắn ngày trong thành phố. Đặc biệt vào khoảng thời gian giữa tháng 5, vùng đất này sẽ xuất hiện hiện tượng "Mặt Trời lúc nửa đêm" - tức mặt trời không lặn, chu kỳ cứ thế lặp lại mỗi năm. Hiện tượng này diễn ra từ ngày 20/5 đến 22/7.
Điều này có nghĩa là người dân hay du khách khi đến thành phố Tromsø vào mùa hè đều có thể chiêm ngưỡng mặt trời ngay cả vào lúc nửa đêm. Việc sống ở nơi trải qua những tháng mặt trời không mọc suốt mùa đông, không bao giờ lặn vào mùa hè khiến người địa phương và cả du khách quên mất khái niệm thời gian.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến Tromsø là leo lên đỉnh Storsteinen để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao. Tuyến đường mòn Sherpa với 1.300 bậc đá sẽ đưa du khách lên độ cao 421m.
Với những ai muốn tiết kiệm sức lực, cáp treo Fjellheisen là lựa chọn lý tưởng. Chỉ sau vài phút di chuyển, du khách sẽ có mặt tại sân thượng của nhà ga trên núi, nơi mở ra tầm nhìn ngoạn mục bao quát thành phố Tromsø, các vịnh hẹp uốn lượn và những dãy núi xanh thẳm phía xa.
Từ điểm dừng này, du khách có thể tiếp tục men theo triền cỏ thêm khoảng 30 phút để chạm tới đỉnh núi. Đây cũng là điểm hẹn quen thuộc của những người đạp xe leo núi địa phương, tranh thủ thư giãn sau một ngày làm việc. Không gian nơi đây mang đến cảm giác yên bình và khoáng đạt hiếm thấy.
Ngoài ra, khi đến với thành phố Tromsø, du khách có thể tìm thấy nhiều hình thức thư giãn độc đáo khác như lênh đênh trên vịnh bằng spa nổi. Chiếc thuyền đánh cá cũ tên Vulkana được cải tạo thành spa di động với đầy đủ tiện nghi.
Trên tàu có phòng xông hơi với ô cửa kính lớn, cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh vịnh biển, trong khi phòng tắm mang phong cách Thổ Nhĩ Kỳ đi kèm hồ nước lạnh giúp làm dịu cơ thể. Bên trên boong tàu, bồn nước nóng được đun bằng củi mang đến cảm giác ấm áp giữa không gian se lạnh.
Không chỉ dừng lại ở dịch vụ spa, du khách còn có thể đặt tour du ngoạn bằng thuyền lúc nửa đêm, được trôi qua những eo biển hẹp tuyệt đẹp của Tromsø, thưởng thức vẻ đẹp kỳ ảo dưới ánh sáng của Mặt trời không bao giờ lặn - trải nghiệm vừa thư thái, vừa mang nét siêu thực đặc trưng của vùng đất nằm trong vòng Bắc Cực.
Du khách cũng có thể ghé Bảo tàng Bắc Cực (The Polar Museum) khi đến vùng đất này vào thời điểm mặt trời không lặn. Bảo tàng nổi bật với bộ sưu tập ảnh và hiện vật quý giá từ các chuyến đi chinh phục Bắc Cực của hai nhà thám hiểm huyền thoại Fridtjof Nansen và Roald Amundsen.
Không chỉ dừng lại ở những cuộc phiêu lưu, nơi đây còn tái hiện cuộc sống khắc nghiệt của thợ săn từng trú đông tại quần đảo Svalbard - những người chuyên săn tuần lộc, hải cẩu, cáo tuyết và gấu Bắc Cực.
Tromsø cũng được biết đến với những nhà hàng hải sản chất lượng, nhưng giá cả thường khá cao. Một lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho du khách là Dragoy - quán ăn nằm trong khu tổ hợp ẩm thực hiện đại Kystens Mathus, nổi bật với mặt tiền màu đen.
Tại đây, thực khách có thể thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như súp cá và cá chiên với mức giá hợp lý, đồng thời tận hưởng khung cảnh biển Bắc Na Uy ngay bên ngoài khung cửa.
Tuy nhiên, dù được gọi là thành phố, nhưng Tromsø lại mang dáng dấp của một thị trấn ngoại ô yên bình hơn là đô thị nhộn nhịp. Trung tâm thành phố có vài tuyến phố mua sắm chính, một số rạp chiếu phim và trung tâm thương mại quy mô vừa, nhưng không nhiều hơn thế. Bao quanh Tromsø là những dãy núi và vịnh hẹp, tạo nên khung cảnh hoang sơ và phần nào gợi cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài.
