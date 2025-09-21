Cuộc thi Intervision mà Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân đỉnh cỡ nào?

Thành tích chưa từng có của Việt Nam tại sân khấu quốc tế Intervision

Tối 20/9 (giờ địa phương), tại Live Arena - trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 khép lại trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc với phần trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" đã xuất sắc giành ngôi vô địch, mang về giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

"Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi công bằng và ý nghĩa. Tôi mong rằng, từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới", Đức Phúc bày tỏ.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) - dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. "Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông chia sẻ.

Đây là lần đầu Việt Nam vừa có đại diện tham dự vừa giành chiến thắng tại sân chơi này. Trước đó, cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ VH-TT&DL đã đặt ra tiêu chí lựa chọn đại diện dự thi rất rõ ràng và nghiêm ngặt.

"Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; Lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; Sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ. Và ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này", Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ thêm.

Sau chiến thắng của Đức Phúc, nhạc sĩ Huy Tuấn gửi lời chúc mừng, gọi đây là "cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam". Nhạc sĩ cho rằng đây là sản phẩm âm nhạc chất lượng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dành riêng cho cuộc thi này, cùng một sự đầu tư tất tay và vô cùng chuyên nghiệp của Đức Phúc khi mang theo một ê-kíp hùng hậu, từ đạo diễn sân khấu, biên đạo, vũ công… hoàn toàn Made in Việt Nam. "Đức Phúc đã lên ngôi bằng chính tài năng và âm nhạc của Việt Nam", Huy Tuấn chia sẻ.

Đặc biệt, giây phút Hòa Minzy, người chị thân thiết trong gia đình "Hoa Dâm Bụt" không kìm được nước mắt hạnh phúc đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Trong video đang lan truyền trên mạng xã hội, Hòa Minzy vô cùng hồi hộp trong lúc chờ đợi công bố kết quả quán quân, mắt rưng rưng rồi vỡ oà cảm xúc khi chứng kiến Đức Phúc trên sân khấu nhận chiếc cúp danh giá. Xúc động hơn nữa khi nữ ca sĩ bất ngờ cất vang những câu hát quen thuộc "Việt Nam – Hồ Chí Minh" trong ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng giữa khán phòng. Khoảnh khắc ấy không chỉ khắc họa niềm tự hào cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần dân tộc, đưa âm nhạc Việt Nam chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.

Intervision Song Contest 2025 là một giải đấu ca hát danh tiếng, nơi quy tụ những giọng ca xuất sắc từ nhiều quốc gia, được tổ chức với mục tiêu tôn vinh tài năng âm nhạc và sự sáng tạo trong biểu diễn. Cuộc thi từng được tổ chức tại Tiệp Khắc từ năm 1965 đến 1968 và tại Ba Lan từ năm 1977 đến 1980.

Intervision 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm 2025, cuộc thi được tái khởi động với mục đích không chỉ là nơi so tài âm nhạc mà còn là dịp đặc biệt để phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế, đồng thời phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống. Năm nay bao gồm chủ nhà Nga và các đại diện đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi…

Nhận lời mời từ Ban tổ chức, Bộ VHTTDL đã giao NOMAD MGMT Vietnam (thuộc DatVietVAC Group Holdings) là đơn vị chọn cử nghệ sĩ đại diện quốc gia. Đoàn Việt Nam tham dự gồm đại diện Bộ VHTTDL, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp.

Đức Phúc xuất hiện ở vị trí 20, cùng vũ đoàn mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh). Hơn 6.000 khán giả đã lấp kín khán phòng Live Arena trong đêm chung kết 20/9, nơi ánh sáng và âm thanh hòa quyện để tạo nên một "bữa tiệc" âm nhạc toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước khi chương trình diễn ra: "Văn hóa và âm nhạc không có ranh giới. Chúng tôi coi trọng truyền thống của mình và tôn trọng truyền thống của người khác". Tổng thống Nga cũng tin tưởng rằng cuộc thi sẽ trở thành một trong những sự kiện được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Sau 19 tiết mục của đại diện các nước là phần thi Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc. Nam ca sĩ mở đầu phần trình bằng tứ thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy: "Tre xanh, xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…". Phần trình diễn dẫn dắt khán giả từ hình ảnh cây tre kiên cường đến biểu tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

Hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo với đạo cụ tre và chiếu truyền thống hòa cùng tiết tấu hiện đại. Đoạn rap bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nga vang lên như lời khẳng định: "Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử".

Bình luận viên Yana Churikova (Nga) nhận xét: "Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với sự kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc. Từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng để rồi thăng hoa trên sân khấu".

Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua sân khấu "Phù Đổng Thiên Vương", Đức Phúc cho biết: "Phúc lựa chọn ca khúc 'Phù Đổng Thiên Vương' vì muốn mang đến một câu chuyện một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ekip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại , để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam.

Thông qua sân khấu tại Nga, từ âm nhạc đến các yếu tố đậm chất Việt Nam trình diễn trên sân khấu như trang phục, visual led, vũ đạo, đạo cụ… Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của Người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ".

Khi bảng điểm cuối cùng hiện lên, cả Live Arena như nổ tung. Việt Nam giành 422 điểm, vượt xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm) để bước lên ngôi vô địch. Khoảnh khắc Đức Phúc cùng ê-kíp ôm nhau vỡ òa trong niềm hạnh phúc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên màn hình LED khổng lồ, đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm chung kết.

Chiến thắng này không chỉ đem lại niềm vui cho cá nhân Đức Phúc mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và sự hội nhập mạnh mẽ của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy quốc tế.

