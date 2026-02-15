Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đạo diễn Trần Lực phim 'Tết này ai đến xông nhà' tuổi U70 vẫn lịch lãm, tâm huyết với nghề diễn

Chủ nhật, 10:30 15/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Trần Lực được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua từ bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" trong vai trò đạo diễn.

"Tết này ai đến xông nhà" - bộ phim để đời của đạo diễn Trần Lực

"Tết này ai đến xông nhà" vẫn được coi là một trong những bộ phim hài Tết đầu tiên và thành công nhất của Điện ảnh Việt. Ra mắt năm 2002, phim "Tết này ai đến xông nhà" của Hãng phim truyện Việt Nam được xem là một trong những bộ phim hài Việt đầu tiên khai thác chủ đề ngày Tết. Bộ phim được đạo diễn Trần Lực xây dựng với nhiều tình huống bất ngờ, tạo ra được tiếng cười vui tươi cho khán giả trong dịp năm mới.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên: cố NSND Trịnh Thịnh, các NS Quốc Khánh, Quang Thắng, Chí Trung, người mẫu Hoàng Xuân, Thu Thủy, Quách Thu Phương… Phim được phát hành, khán giả nô nức tới rạp đông đến mức bản thân đạo diễn Trần Lực cũng phải bỏ tiền túi ra mua từ "phe vé" để dành tặng bạn bè, người thân. Phim thành công là một sự bất ngờ và được coi là khởi đầu cho khái niệm “phim Tết” sau này của điện ảnh Việt.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về chàng kỹ sư tên Thi (Quốc Khánh thủ vai). Thi đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Thi luôn ao ước, tìm kiếm một người đẹp trong mộng để làm hôn thê. Một lần, anh bị một cô gái đeo khẩu trang va vào xe ở trạm xăng và được đền 100 USD. Rung động trước dáng vẻ thanh thoát, giọng nói duyên dáng, anh quyết định đi tìm cô và gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.

NSND Trần Lực - Ảnh 1.

“Tết này ai đến xông nhà” của đạo diễn Trần Lực là một bộ phim để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Con đã bước sang ngưỡng U40 mà vẫn lông bông, bố mẹ Thi rất sốt sắng. Thậm chí, hai ông bà còn phải tự tay chuẩn bị cho con 13 bó hoa để tặng các bạn gái vào dịp 8/3 hàng năm. Đáng tiếc là chẳng ai lọt vào "mắt xanh" của Thi cả. Thế nhưng thực tế càng chứng minh, người ta đặt ra chuẩn mực cũng chỉ để có một người phá vỡ. Cuối phim, Thi đã tìm thấy người vợ "hoàn hảo" mà chẳng giống bất cứ tiêu chí nào anh đặt ra...

Trần Lực làm đạo diễn các phim hài gây ấn tượng khác như: "Chuyện nhà Mộc", "Hai Bình làm thủy điện". Tuy nhiên, khán giả vẫn còn nhớ đến đạo diễn Trần Lực qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" dù bộ phim được phát sóng từ cách đây hơn 20 năm. Trong nhiều năm qua, mỗi dịp Tết đến, bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" lại được phát sóng mang lại không khí vui tươi, tiếng cười sảng khoái đối với khán giả xem truyền hình. 

NSND Trần Lực - Ảnh 2.

Đạo diễn Trần Lực đã có nhiều bộ phim để đời khi tham gia với vai trò đạo diễn và diễn viên.

Đạo diễn Trần Lực cuộc sống hiện tại ra sao?

Đạo diễn Trần Lực (sinh năm 1963 tại Hà Nội) sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSND Trần Bảng, mẹ là NSƯT Trần Thị Xuân, ông nội là nhà văn Trần Tiêu. Anh nhập ngũ năm 1980 sau khi học xong phổ thông. Trong thời gian đi bộ đội, anh công tác tại Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần. Sau 3 năm nghĩa vụ, Trần Lực thi lại vào Đại học Sân khấu Điện ảnh, được chọn đi học đạo diễn ở Bulgaria. Anh tốt nghiệp năm 1990.

Trần Lực nổi tiếng với vai trò đạo diễn, diễn viên trên màn ảnh Việt. Anh được công chúng biết đến cùng lứa với loạt diễn viên Thu Hà, Chiều Xuân, Lê Khanh... sở hữu vẻ đẹp lịch lãm, phong tình và khả năng diễn xuất tốt.

Trần Lực từng được "chọn mặt gửi vàng" trao cho nhiều vai chính trong loạt phim đặc sắc như: "Mẹ chồng tôi", "Đời hát rong", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", "Con đường sáng", "Em và Trịnh", "Đào, phở và piano"... Ngoài ra, anh còn là đạo diễn "cầm trịch" các tác phẩm "Đời chè", "Cocktail cho tình yêu"...

Đạo diễn Trần Lực thành lập LucTeam năm 2017. Ngoài "Quẫn", "Bạch đàn liễu", Trần Lực và LucTeam còn dàn dựng các vở kịch: "Nữ ca sĩ hói đầu", "Cơn ghen của Lọ lem"," Búp bê". Năm 2025, đạo diễn Trần Lực cùng LucTeam đã mang vở kịch "Ngày mai trời lại sáng" dự thi Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 tại Ninh Bình.

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao? - Ảnh 2.

NSND Trần Lực cùng LucTeam thực hiện và biểu diễn thành công vở "Ngày mai trời lại sáng".

Dù hoạt động năng nổ trên sân khấu kịch nhưng đạo diễn Trần Lực vẫn để lại ấn tượng với khán giả khi tham gia các bộ phim điện ảnh. Năm 2023, Trần Lực từng gây sốt với khán giả khi hóa thân thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong tác phẩm "Em và Trịnh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Cũng trong năm 2023, đạo diễn Trần Lực vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Năm 2024, bộ phim "Đào, phở và piano" gây tiếng vang và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ. Một trong những nhân vật ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả là nhân vật người hoạ sĩ già - một trong những người con Hà Nội bám trụ nơi chiến lũy, do đạo diễn Trần Lực thủ vai.

NSND Trần Lực - Ảnh 4.

Trần Lực trong bộ phim "Đào, phở và piano".

Người hoạ sĩ trong phim cả đời đi tìm bản chất cái đẹp cao siêu. Và ông đã tìm thấy từ chính những người bên cạnh mình. Ông ngã xuống khi cố bảo vệ bức tranh miệt mài vẽ suốt đêm. Trong chiến tranh khốc liệt, người hoạ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật, bám trụ ở thủ đô vì lý tưởng bản thân và kiên trung với Cách mạng.

NSND Trần Lực thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng cuộc sống hôn nhân lại khá lận đận. Trần Lực kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại anh đã có 3 đời vợ. Đến nay, đạo diễn Trần Lực đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và đầm ấm bên người vợ thứ ba, sống bình yên bên người vợ tài sắc. Ở độ tuổi U70, nam đạo diễn tài hoa vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm dù đã lên chức ông nội và chọn cách kín tiếng, tinh thần làm việc bền bỉ, tập trung vào những dự án nghệ thuật của mình cũng như tham gia đào tạo về điện ảnh.

(Ảnh Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim "Đồng hồ đếm ngược" là ai?Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

GĐXH - Diễn viên Bình An với vai Chiến đang gây tranh cãi trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược", được phát sóng trên VTV3 .

Anh Tú Atus tiết lộ lý do đóng phim Tết của đạo diễn Trường GiangAnh Tú Atus tiết lộ lý do đóng phim Tết của đạo diễn Trường Giang

GĐXH - Anh Tú Atus đã chia sẻ những lý do nhận lời tham gia đóng phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang.

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình "Hoa Xuân Ca 2026"Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà sẽ góp mặt trong đại nhạc hội đặc biệt mừng xuân mới "Hoa Xuân Ca 2026".






Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Anh Tú Atus tiết lộ lý do đóng phim Tết của đạo diễn Trường Giang

Anh Tú Atus tiết lộ lý do đóng phim Tết của đạo diễn Trường Giang

Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Cùng chuyên mục

Chương trình 'Quảng trường mùa xuân' đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?

Chương trình 'Quảng trường mùa xuân' đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được phát sóng trong đêm Giao thừa Tết 2026 trên VTV.

Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức Huy

Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức Huy

Giải trí - 3 giờ trước

MC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Hai người tung ảnh cưới đúng dịp Lễ tình nhân.

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Trong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thông

Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thông

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.

Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy

Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diva Mỹ Linh mới đây đã hé mở một chút về không gian nghênh xuân, đón Tết với hoa đào, hoa lan, phong bao lì xì rực rỡ. Ngoài ra, chị còn tiết lộ một điều thật ấm áp.

BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?

BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - BTV Thụy Vân cho biết cô là người truyền thống, vậy nên người đẹp cũng yêu thích và coi trọng Tết nguyên đán. Trong những ngày này, người đẹp tự tay chăm chút nhà cửa, tự lau dọn ban thờ và có mẹ ruột hỗ trợ mâm cỗ thắp hương 30, mùng Một.

Phim chiếu rạp dịp Tết có những bộ phim đặc biệt nào?

Phim chiếu rạp dịp Tết có những bộ phim đặc biệt nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mùa phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với nhiều dự án mới của các gương mặt đạo diễn, diễn viên quen thuộc hứa hẹn một "đường đua" phòng vé gay cấn.

Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc Ngoan

Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc Ngoan

Giải trí - 1 ngày trước

Quách Ngọc Ngoan có vai phản diện nhưng đầy hài hước trong phim Tết "Báu vật trời cho" đóng cùng Tuấn Trần và Phương Anh Đào.

Xem nhiều

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm

Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớm

Giải trí
Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng

Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng

Giải trí
Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy

Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top