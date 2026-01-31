Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10
Tính đến cuối tháng 1/2026, 16 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi lớp 10 công lập. Phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.
Ngày 30/1, tỉnh Đồng Nai thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ bao gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Đại diện sở cho biết môn thi thứ ba vẫn tiếp tục là Tiếng Anh nhằm giữ sự ổn định, đồng thời kịp thời giải toả những lo lắng, áp lực cho phụ huynh, học sinh trước kỳ thi chuyển cấp. Hơn nữa, đây cũng là sự trấn an cần thiết đối với học sinh lớp 9 trong năm học đầu tiên tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2026 là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức thi lớp 10 sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Do địa bàn tuyển sinh được mở rộng và có sự thay đổi về quy mô trường, lớp, sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể và phù hợp cho từng trường THPT theo địa bàn.
Trước đó một ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.
Như vậy, để giành suất vào lớp 10 công lập, học sinh Hà Nội cần làm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong thời gian 120 phút ở hình thức tự luận và bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút ở hình thức trắc nghiệm.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu trong chương trình lớp 9.
Khác với phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ, tỉnh Sơn La lại gây chú ý khi áp dụng bài thi tổ hợp làm môn thứ ba trong kỳ thi vào lớp 10.
Theo đó, ngoài môn Toán và Ngữ văn, thí sinh cần làm thêm bài thi tổ hợp gồm 80 câu trắc nghiệm, phạm vi kiến thức thuộc các môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.
Sở GD&ĐT Sơn La cho biết khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, còn lại là thông hiểu và vận dụng, không yêu cầu học sinh học thêm kiến thức ngoài chương trình. Bài thi tổ hợp được kỳ vọng sẽ giúp đánh giá toàn diện năng lực học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng học lệch, học tủ.
Ngoài các địa phương nêu trên, những tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10 cụ thể như sau:
|STT
|Tên tỉnh, thành
|Các môn thi lớp 10
|1
|TP.HCM
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh)
|2
|Đà Nẵng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|3
|Tuyên Quang
|Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên
|4
|Huế
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|5
|Nghệ An
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|6
|Thanh Hoá
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|7
|Cần Thơ
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp)
|8
|Cao Bằng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|9
|Lạng Sơn
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|10
|Hải Phòng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|11
|Ninh Bình
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
|12
|Vĩnh Long
|THPT công lập: Xét tuyển; THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên
|13
|Đồng Tháp
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Hội chợ quê đưa không khí Tết Nguyên đán về sớm trên nhiều sân trường Thủ đôGiáo dục - 2 giờ trước
GĐXH - Tết không chỉ hiện diện qua cành đào, câu đối đỏ, tại nhiều ngôi trường trên địa bạn thành phố Hà Nội, không khí xuân những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 càng trở nên sôi nổi, giàu ý nghĩa từ những hoạt động trải nghiệm thú vị.
TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấpGiáo dục - 1 ngày trước
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).
Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyểnGiáo dục - 2 ngày trước
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Việt Nam lọt top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên toàn cầuGiáo dục - 3 ngày trước
Việt Nam vừa được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.
'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổiGiáo dục - 4 ngày trước
12 trường đại học công bố phương án quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026 với mức điểm và cách sử dụng khác nhau, phản ánh xu hướng linh hoạt hóa đầu vào.
Ấn tượng 3 nam sinh trong một lớp cùng giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc giaGiáo dục - 4 ngày trước
Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, 3 nam sinh lớp 12C5 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng đoạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm 2025-2026.
Top 20 ngôi trường THPT xuất sắc nhất kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia 2025 - 2026Giáo dục - 6 ngày trước
20 trường THPT nổi bật nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài với thành tích ấn tượng trên cả nước.
Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nướcGiáo dục - 1 tuần trước
Năm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc giaGiáo dục - 1 tuần trước
Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.
Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9Giáo dục - 1 tuần trước
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc giaGiáo dục
Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.