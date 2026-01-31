Mới nhất
Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10

Thứ bảy, 09:40 31/01/2026 | Giáo dục

Tính đến cuối tháng 1/2026, 16 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi lớp 10 công lập. Phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.

Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 30/1, tỉnh Đồng Nai thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ bao gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đại diện sở cho biết môn thi thứ ba vẫn tiếp tục là Tiếng Anh nhằm giữ sự ổn định, đồng thời kịp thời giải toả những lo lắng, áp lực cho phụ huynh, học sinh trước kỳ thi chuyển cấp. Hơn nữa, đây cũng là sự trấn an cần thiết đối với học sinh lớp 9 trong năm học đầu tiên tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2026 là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức thi lớp 10 sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Do địa bàn tuyển sinh được mở rộng và có sự thay đổi về quy mô trường, lớp, sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể và phù hợp cho từng trường THPT theo địa bàn.

Trước đó một ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Như vậy, để giành suất vào lớp 10 công lập, học sinh Hà Nội cần làm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong thời gian 120 phút ở hình thức tự luận và bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút ở hình thức trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

Khác với phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ, tỉnh Sơn La lại gây chú ý khi áp dụng bài thi tổ hợp làm môn thứ ba trong kỳ thi vào lớp 10.

Theo đó, ngoài môn Toán và Ngữ văn, thí sinh cần làm thêm bài thi tổ hợp gồm 80 câu trắc nghiệm, phạm vi kiến thức thuộc các môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, còn lại là thông hiểu và vận dụng, không yêu cầu học sinh học thêm kiến thức ngoài chương trình. Bài thi tổ hợp được kỳ vọng sẽ giúp đánh giá toàn diện năng lực học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng học lệch, học tủ.

Ngoài các địa phương nêu trên, những tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10 cụ thể như sau:

STT Tên tỉnh, thành Các môn thi lớp 10
1 TP.HCM Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh)
2 Đà Nẵng Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
3 Tuyên Quang Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên
4 Huế Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
5 Nghệ An Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
6 Thanh Hoá Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
7 Cần Thơ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp)
8 Cao Bằng Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
9 Lạng Sơn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
10 Hải Phòng Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
11 Ninh Bình Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
12 Vĩnh Long THPT công lập: Xét tuyển; THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên
13 Đồng Tháp Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

