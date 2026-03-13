Cuộc đua vào lớp 10 ở Nghệ An căng thẳng nhất từ trước đến nay

Áp lực trước kỳ thi

Ngay từ trước Tết Nguyên đán, nhiều trường THCS trên địa bàn đã đẩy nhanh kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9. Tại Trường THCS Nghi Phú (phường Vinh Phú), việc ôn thi ba môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh được tổ chức đều đặn 3 buổi mỗi tuần.

Dù theo quy định tại Thông tư 29, mỗi môn không được dạy quá 2 tiết nhưng trên thực tế nhiều buổi ôn tập thường kéo dài hơn để đảm bảo lượng kiến thức. Trong bối cảnh kỳ thi đang đến gần, nhiều học sinh vẫn không giấu được sự lo lắng.

Áp lực đang đè nặng học sinh lớp 9, năm học 2026 - 2027.

Đỗ Thế Bảo, học sinh lớp 9A3 của trường, vừa kết thúc học kỳ I với điểm trung bình ba môn thi đều trên 9. Tuy vậy, mục tiêu trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khiến em không khỏi áp lực. "Em khá tự tin ở môn Toán và Ngữ văn nhưng vẫn lo nhất là tiếng Anh. Ngoài học trên lớp, em đi học thêm gần như mỗi ngày trong tuần để củng cố kiến thức", Bảo nói.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng bước vào "mùa thi" cùng con. Chị Trần Thu Giang, có con đang học lớp 9, cho biết từ đầu năm học gia đình đã phải sắp xếp cho con học thêm ba môn thi. "Mỗi tuần cháu học thêm gần như kín lịch. Tốn kém thì cũng lo nhưng năm nay thí sinh đông, nếu không ôn tập kỹ thì sợ khó cạnh tranh vào trường công lập", chị Giang cho biết.

Lớp 9A3 được xem là lớp có học lực tốt của Trường THCS Nghi Phú, với 100% học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa trong số đó dự định thi vào các trường có điểm chuẩn cao như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hoặc trường chuyên. Số còn lại lựa chọn các trường công lập khác có mức điểm thấp hơn.

Theo cô Trần Thị Thanh Tâm, giáo viên chủ nhiệm, kết quả khảo sát học kỳ I cho thấy, điểm trung bình chung của lớp đạt gần 8 điểm. Tuy vậy, vẫn còn một số học sinh dưới mức trung bình, buộc giáo viên phải tăng cường ôn tập và kiểm tra định kỳ. "Mỗi tháng trường tổ chức kiểm tra một lần để học sinh và phụ huynh nắm được năng lực thực tế. Năm nay, số lượng thí sinh đông nên phụ huynh rất lo lắng về khả năng cạnh tranh vào trường công lập", cô Tâm nói.

Giờ học của học sinh Trường THCS Nghi Phú, phường Vinh Phú.

Áp lực này càng rõ hơn khi số học sinh lớp 9 của trường tăng mạnh. Nếu như năm học trước Trường THCS Nghi Phú có 203 học sinh lớp 9 thì năm nay con số đã lên tới 354 em. Với đặc thù là trường nằm ở khu vực ven đô, chất lượng đầu vào không đồng đều, áp lực tuyển sinh lớp 10 đang đặt ra không ít thách thức cho cả giáo viên và học sinh. "Nhà trường đã đẩy nhanh chương trình ôn tập từ cuối học kỳ I và sẽ duy trì đến sát kỳ thi. Giáo viên phải bám sát từng học sinh, vừa củng cố kiến thức vừa động viên các em có ý thức học tập tốt hơn", cô Tăng Hiền, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Tại Trường THCS Hải Hòa (phường Cửa Lò), khối lớp 9 năm nay có hơn 250 học sinh, tăng một lớp so với năm học trước. Để chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập từ giữa học kỳ I, tập trung vào các nội dung trọng tâm và tăng cường luyện đề.

Cô Nguyễn Thị Châu Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho biết, yếu tố quan trọng nhất để học sinh vững vàng trước kỳ thi chính là nắm chắc kiến thức cơ bản. "Chúng tôi đặt mục tiêu 100% học sinh của lớp đỗ vào Trường THPT Cửa Lò. Vì vậy mỗi môn cần đạt ít nhất 7 điểm. Ngoài việc ôn tập kiến thức nền tảng, học sinh cũng được luyện thêm các dạng bài vận dụng và vận dụng cao để nâng khả năng đạt điểm khá, giỏi", cô Loan chia sẻ.

Khó cạnh tranh suất công lập

Đầu tháng 3, thông tin Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Nghệ An dự kiến tuyển thêm 3 lớp 10 công lập đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh, đặc biệt tại khu vực TP Vinh (cũ). Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, việc tăng thêm vài lớp vẫn chưa thể giải tỏa áp lực tuyển sinh.

Những năm trước, dù trên địa bàn đã có nhiều trường THPT công lập và trường chuyên, tổng chỉ tiêu tuyển sinh tại khu vực TP Vinh (cũ) chỉ hơn 3.000 học sinh mỗi năm. Phần lớn học sinh còn lại phải theo học tại các trường ngoài công lập hoặc hệ giáo dục khác.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tạo áp lực lớn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường khi số lượng thí sinh tăng mạnh, khiến cuộc cạnh tranh vào các trường công lập trở nên gay gắt hơn, đặc biệt tại khu vực trung tâm.

Riêng năm nay, số học sinh lớp 9 tăng mạnh khiến tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập có thể giảm xuống dưới 50% tại một số khu vực trung tâm. Cùng với áp lực của học sinh và phụ huynh, nhiều trung tâm luyện thi cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Tại một số lớp ôn thi lớp 10 trên địa bàn, số lượng học sinh đăng ký tăng rõ rệt so với các năm trước.

Nhiều lớp phải mở thêm ca buổi tối hoặc cuối tuần để đáp ứng nhu cầu. Giáo viên tại một trung tâm luyện thi cho biết thời điểm này học sinh chủ yếu luyện đề và rèn kỹ năng làm bài theo cấu trúc đề thi, bởi chỉ cần chênh lệch vài điểm cũng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển vào trường công lập.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có hơn 57.000 thí sinh, cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng đáng kể so với các năm trước, khi mỗi năm toàn tỉnh chỉ có khoảng 46.000 học sinh lớp 9.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, số học sinh cuối cấp tăng nhanh đang trở thành một trong những thách thức lớn của ngành giáo dục địa phương trong năm 2026.

Để giảm áp lực cho kỳ thi, ngành giáo dục đang tính toán nhiều giải pháp. Một trong những phương án được xem là khả thi là tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường THPT công lập.

"Nếu như các năm trước sĩ số mỗi lớp thường được duyệt khoảng 45 học sinh thì năm nay có thể tăng lên 50 học sinh/lớp. Ngoài ra, những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên cũng sẽ được xem xét tăng số lớp tuyển sinh", ông Khoa cho biết.

Một số trường ở khu vực giáp TP Vinh (cũ) như Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Thái Lão hay Trường THPT Nghi Lộc cũng được tính toán tăng chỉ tiêu để giảm áp lực cho các trường trung tâm.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đang xem xét đề án chuyển Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh từ trường tư thục sang công lập. Nếu đề án được thông qua, học sinh tại khu vực TP Vinh (cũ) sẽ có thêm cơ hội học tập trong hệ thống trường công lập.

124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Khoảng 124.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội hôm nay (12/3) tham gia kỳ khảo sát chất lượng toàn thành phố, được xem như một đợt “tổng diễn tập” trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ khảo sát diễn ra trong hai ngày 12 và 13/3, với quy trình tổ chức tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT.



