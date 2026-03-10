Năm 2026 - 2027 sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh mới trong tuyển sinh cán bộ Công an nhân dân

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an thành phố thông báo một số nội dung về tuyển sinh đại học, trung cấp chính quy; tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân (văn bằng 2 tuyển mới) vào các trường Công an nhân dân năm 2026.

Công an TP Hà Nội thông báo phương thức tuyển sinh vào ngành Công an nhân dân 2026. Ảnh: CATP Hà Nội

Kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh đại học, trung cấp chính quy tuyển mới năm 2026:

Về chỉ tiêu tuyển sinh

1. Đại học (đối tượng là học sinh phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng): 2.070 chỉ tiêu (giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025), bao gồm:

- Các học viện, trường CAND: 1.870 chỉ tiêu: Học viện ANND (400 chỉ tiêu); Học viện CSND (400 chỉ tiêu); Học viện Chính trị CAND (100 chỉ tiêu); Trường Đại học ANND (220 chỉ tiêu); Trường Đại học CSND (300 chỉ tiêu); Trường Đại học PCCC (200 chỉ tiêu); Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (200 chỉ tiêu); Học viện Quốc tế (50 chỉ tiêu).

- Gửi đào tạo tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành: 200 chỉ tiêu: Đại học Bách khoa Hà Nội (100 chỉ tiêu); Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng (50 chỉ tiêu); Trường Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (30 chỉ tiêu); Học viện Kỹ thuật mật mã (20 chỉ tiêu).

2. Trung cấp: 300 chỉ tiêu (tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2025), bao gồm: Cao đẳng ANND I (100 chỉ tiêu); Cao đẳng CSND I (100 chỉ tiêu); Cao đẳng CSND II (100 chỉ tiêu).

3. Văn bằng 2 tuyển mới (đối tượng là công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học ngoài ngành CAND): 550 chỉ tiêu (giảm 300 chỉ tiêu so với năm 2025), trong đó: Học viện ANND (130 chỉ tiêu); Học viện CSND (100 chỉ tiêu); Đại học ANND (100 chỉ tiêu); Đại học CSND (100 chỉ tiêu); Trường Đại học PCCC (50 chỉ tiêu); Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (50 chỉ tiêu); Học viện Quốc tế (20 chỉ tiêu).

Địa bàn tuyển sinh của Công an đơn vị, địa phương:

Năm 2026, địa bàn tuyển sinh của Công an đơn vị, địa phương chỉ có 02 địa bàn, không chia nhỏ thành các vùng tuyển sinh như năm 2025, bao gồm:

- Phía Bắc: Các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế trở ra.

- Phía Nam: Các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Địa bàn tuyển sinh của các học viện, trường CAND:

- Tuyển sinh (tuyển mới) trình độ đại học nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát (tại T01, T02) theo địa bàn phía Bắc (từ thành phố Huế trở ra);

- Tuyển sinh (tuyển mới) trình độ đại học nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát (tại T04, T05) theo địa bàn phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào);

- Tuyển sinh (tuyển mới) trình độ đại học tại T03, T06, T07, B06; ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01; tuyển sinh vào T01 để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội); tuyển sinh vào T07 để gửi đào tạo đại học ngành Y khoa (tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng); tuyển sinh vào T07 để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội; tuyển sinh vào T07 để gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã: Tuyển sinh toàn quốc.

- Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ trung cấp: Tại T08 địa bàn cả nước; T09 địa bàn phía Bắc; tại T10 địa bàn phía Nam.

- Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành (văn bằng 2 tuyển mới): Nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát có địa bàn tuyển sinh phía Bắc (T01, T02), phía Nam (T04, T05); T06, T07, B06, ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01 có địa bàn tuyển sinh toàn quốc.

Về hình thức thi

Kể từ năm 2026, Bộ Công an đổi mới tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trên máy tính với lộ trình như sau:

- Đối với Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (Văn bằng 2 tuyển mới): triển khai tổ chức thi trên máy tính từ năm 2026.

- Đối với Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông:

+ Năm 2026: tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến thí sinh là học sinh phổ thông về chủ trương thi trên máy tính của Bộ Công an trong các năm tiếp theo để thí sinh nắm, có định hướng ôn thi và làm quen với hình thức thi trên máy tính.

+ Năm 2027: thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số trường như B06, T06, T07 song song tổ chức thi trên giấy đối với các trường còn lại.

+ Năm 2028: tổ chức thi trên máy tính áp dụng cho tất cả các trường trong CAND.

Về thời gian thi tuyển

- Tuyển sinh đại học, trung cấp CAND: Tiếp tục tổ chức song song với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 (tháng 06/2026).

- Tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới: Năm 2026, Bộ Công an tổ chức tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới vào tháng 09/2026.

Về công tác sơ tuyển, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển:

Bộ Công an đang dự thảo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026, trong đó, sẽ quy định cụ thể về thời gian, trình tự, thủ tục, phương thức tổ chức công tác tuyển sinh Công an nhân dân.

Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn chính thức, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026 đến Công an cấp xã để tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

