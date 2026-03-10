Thông tin quan trọng: Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Báo Điện tử Chính phủ, TP Hà Nội thông tin về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của năm học 2026-2027. Cụ thể:

Thành phố Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường, trên nguyên tắc "đưa trường học đến gần học sinh", thông qua việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo.

Cách làm này nhằm bảo đảm việc phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý; đồng thời tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và chính xác.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thành phố cũng dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông công lập.

Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Ảnh minh họa: TL

Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính.

Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ. Việc này được kỳ vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu tổ chức tuyển sinh bảo đảm chính xác, an toàn, công bằng, khách quan, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh; đồng thời bảo đảm minh bạch, thuận tiện và giảm thủ tục hành chính cho phụ huynh, học sinh.

Những năm qua, Hà Nội chia 30 quận, huyện cũ thành 12 khu vực tuyển sinh lớp 10. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi học sinh dự thi lớp 10 được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2, NV3.

Trong đó, NV1 và NV2 phải vào trường THPT thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh hoặc cha/mẹ hay người giám hộ có nơi thường trú; NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập, phải đăng ký NV1 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV2 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào một trường THPT công lập, có thể đăng ký vào trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Với tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6, UBND TP Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh trên địa bàn xã, phường nhằm tạo thuận lợi cho người học.

