124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh nhận xét đề Văn khá dài

Theo kế hoạch, học sinh làm bài 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán cùng 2 môn tự chọn. Các môn tự chọn gồm: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp và tiếng Anh.

Cụ thể, sáng nay (12/3), học sinh làm bài ngữ văn trong 120 phút, chiều cùng ngày thi toán trong 90 phút. Sáng 13/3, thí sinh làm hai môn tự chọn, mỗi môn 50 phút.

Sau buổi thi sáng 12/3, nhiều học sinh cho biết đề ngữ văn có dung lượng khá dài, khiến áp lực về thời gian tăng lên.

Đề thi môn văn của kỳ thi khảo sát khảo sát chất lượng toàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Hà, THPT Trung Văn (phường Đại Mỗ) chia sẻ: “Em thấy đề năm nay khá dài nên áp lực về thời gian. Sau phần đọc hiểu, thí sinh còn phải viết đoạn văn khoảng 200 chữ, rồi tiếp tục làm bài nghị luận văn học khoảng 600 chữ nên nhiều bạn khá vội. Riêng phần phân tích bài thơ, em vừa đọc vừa viết nên gần hết giờ mới hoàn thành, chưa kịp chỉnh sửa bài. Hy vọng những bài thi sau sẽ vừa sức để thí sinh có thể làm bài tốt hơn”.

Còn em Thanh Hằng, học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết, kết quả đợt khảo sát toàn thành phố lần này sẽ là cơ sở để em tự đánh giá năng lực của bản thân, xác định những phần kiến thức còn yếu để nhờ thầy cô hỗ trợ và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Nhiều học sinh cũng cho rằng việc làm bài theo đề chung toàn thành phố tạo cảm giác khác so với các bài kiểm tra thông thường ở trường. Qua đó để biết mình đang ở mức nào so với mặt bằng chung, đồng thời rút kinh nghiệm trong việc phân bổ thời gian làm bài ở từng môn cho hợp lý.

Nhà trường điều chỉnh ôn tập, học sinh rút kinh nghiệm

Sáng nay, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức tại một số trường. Qua ghi nhận, các nhà trường được đánh giá đã chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức kỳ khảo sát đúng quy định. Các đơn vị cũng được lưu ý tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện nghiêm túc việc coi thi, giám sát và chấm bài để kết quả phản ánh đúng thực chất.

Đặc biệt, các trường được yêu cầu tổ chức cho 100% học sinh học quy chế thi, trong đó lưu ý những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026 về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, đây là dịp để giáo viên và học sinh tập dượt một lần kiểm tra với cách tổ chức gần giống kỳ thi thật, giúp các em làm quen với cấu trúc đề, quy chế thi và chuẩn bị tốt hơn về tâm lý.

Theo bà Hậu, do phạm vi kiến thức khá rộng, bao gồm nội dung lớp 10, lớp 11 và lớp 12, học sinh cần xác định đây là quá trình ôn tập dài hơi. Sau khi có kết quả khảo sát, nhà trường sẽ rà soát để điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12. Căn cứ vào bài làm của học sinh, giáo viên sẽ xác định những nội dung còn yếu hoặc nhóm học sinh cần hỗ trợ thêm để tổ chức các lớp ôn tập phù hợp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Còn theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm nay nhà trường có gần 600 học sinh lớp 12 dự kiến tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ khảo sát không chỉ giúp học sinh kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức mà còn là dịp để các em tự đánh giá năng lực của bản thân, từ đó nhận diện những phần kiến thức còn hạn chế để kịp thời bổ sung trước khi bước vào giai đoạn ôn tập nước rút.

“Việc tổ chức khảo sát được thực hiện theo quy trình tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, đây không chỉ là cơ sở để nhà trường đánh giá chất lượng dạy học mà còn giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi và rèn luyện tâm lý trước kỳ thi chính thức”, thầy Bình nói.

Kỳ khảo sát toàn thành phố được xem như bước “tổng diễn tập” quan trọng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Kết quả bài làm sẽ là căn cứ để các nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập trong giai đoạn nước rút, giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức.