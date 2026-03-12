124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Khoảng 124.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội hôm nay (12/3) tham gia kỳ khảo sát chất lượng toàn thành phố, được xem như một đợt “tổng diễn tập” trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ khảo sát diễn ra trong hai ngày 12 và 13/3, với quy trình tổ chức tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thí sinh nhận xét đề Văn khá dài
Theo kế hoạch, học sinh làm bài 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán cùng 2 môn tự chọn. Các môn tự chọn gồm: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp và tiếng Anh.
Cụ thể, sáng nay (12/3), học sinh làm bài ngữ văn trong 120 phút, chiều cùng ngày thi toán trong 90 phút. Sáng 13/3, thí sinh làm hai môn tự chọn, mỗi môn 50 phút.
Sau buổi thi sáng 12/3, nhiều học sinh cho biết đề ngữ văn có dung lượng khá dài, khiến áp lực về thời gian tăng lên. Sau buổi thi sáng 12/3, nhiều học sinh cho biết đề ngữ văn có dung lượng khá dài, khiến áp lực về thời gian tăng lên.
Nguyễn Hà, THPT Trung Văn (phường Đại Mỗ) chia sẻ: “Em thấy đề năm nay khá dài nên áp lực về thời gian. Sau phần đọc hiểu, thí sinh còn phải viết đoạn văn khoảng 200 chữ, rồi tiếp tục làm bài nghị luận văn học khoảng 600 chữ nên nhiều bạn khá vội. Riêng phần phân tích bài thơ, em vừa đọc vừa viết nên gần hết giờ mới hoàn thành, chưa kịp chỉnh sửa bài. Hy vọng những bài thi sau sẽ vừa sức để thí sinh có thể làm bài tốt hơn”.
Còn em Thanh Hằng, học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết, kết quả đợt khảo sát toàn thành phố lần này sẽ là cơ sở để em tự đánh giá năng lực của bản thân, xác định những phần kiến thức còn yếu để nhờ thầy cô hỗ trợ và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.
Nhiều học sinh cũng cho rằng việc làm bài theo đề chung toàn thành phố tạo cảm giác khác so với các bài kiểm tra thông thường ở trường. Qua đó để biết mình đang ở mức nào so với mặt bằng chung, đồng thời rút kinh nghiệm trong việc phân bổ thời gian làm bài ở từng môn cho hợp lý.
Nhà trường điều chỉnh ôn tập, học sinh rút kinh nghiệm
Sáng nay, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức tại một số trường. Qua ghi nhận, các nhà trường được đánh giá đã chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức kỳ khảo sát đúng quy định. Các đơn vị cũng được lưu ý tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện nghiêm túc việc coi thi, giám sát và chấm bài để kết quả phản ánh đúng thực chất.
Đặc biệt, các trường được yêu cầu tổ chức cho 100% học sinh học quy chế thi, trong đó lưu ý những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026 về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, đây là dịp để giáo viên và học sinh tập dượt một lần kiểm tra với cách tổ chức gần giống kỳ thi thật, giúp các em làm quen với cấu trúc đề, quy chế thi và chuẩn bị tốt hơn về tâm lý.
Theo bà Hậu, do phạm vi kiến thức khá rộng, bao gồm nội dung lớp 10, lớp 11 và lớp 12, học sinh cần xác định đây là quá trình ôn tập dài hơi. Sau khi có kết quả khảo sát, nhà trường sẽ rà soát để điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12. Căn cứ vào bài làm của học sinh, giáo viên sẽ xác định những nội dung còn yếu hoặc nhóm học sinh cần hỗ trợ thêm để tổ chức các lớp ôn tập phù hợp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Còn theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm nay nhà trường có gần 600 học sinh lớp 12 dự kiến tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ khảo sát không chỉ giúp học sinh kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức mà còn là dịp để các em tự đánh giá năng lực của bản thân, từ đó nhận diện những phần kiến thức còn hạn chế để kịp thời bổ sung trước khi bước vào giai đoạn ôn tập nước rút.
“Việc tổ chức khảo sát được thực hiện theo quy trình tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, đây không chỉ là cơ sở để nhà trường đánh giá chất lượng dạy học mà còn giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi và rèn luyện tâm lý trước kỳ thi chính thức”, thầy Bình nói.
Kỳ khảo sát toàn thành phố được xem như bước “tổng diễn tập” quan trọng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Kết quả bài làm sẽ là căn cứ để các nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập trong giai đoạn nước rút, giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức.
Sắp tới (15/3), không dùng 'tiến sĩ danh dự', 'giáo sư danh dự' thay học hàm, học vịGiáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3, danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, “Giáo sư danh dự” không được dùng thay học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý theo quy định của Nghị định 66/2026/NĐ-CP.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này thí sinh mới được tuyển chọn vào trường Công an nhân dân 2026Giáo dục - 8 giờ trước
GĐXH - Để được tuyển chọn vào trường Công an nhân dân thí sinh bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chuẩn về sức khỏe thế nào? Dưới đây là các quy định cụ thể.
Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026Giáo dục - 12 giờ trước
Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT, điều chỉnh thanh tra, hồ sơ dự thi, phúc khảo và ứng dụng công nghệ phù hợp mô hình quản lý mới.
Cận trên 3 độ, có được tuyển sinh vào trường Công an nhân dân?Giáo dục - 23 giờ trước
GĐXH - Theo đại diện Bộ Công an, quy định về tiêu chuẩn thị lực đã được điều chỉnh trong thông tư sửa đổi, bổ sung ban hành năm 2025. Theo đó, thí sinh tham gia sơ tuyển có mức cận thị không quá 3 độ.
Trường ĐH Bách Khoa TPHCM lên tiếng về đề xuất di dời, xây cơ sở mớiGiáo dục - 1 ngày trước
Trường ĐH Bách Khoa khẳng định định hướng phát triển của trường luôn gắn với quy hoạch đô thị và chiến lược phát triển lâu dài của TPHCM
Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết thông tin quan trọng nàyGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Thành phố Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT bỏ khu vực tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường công lập.
Năm 2026 - 2027 sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh mới trong tuyển sinh cán bộ Công an nhân dânGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo phương thức tuyển sinh vào ngành Công an nhân dân 2026. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, quy đổi IELTS từ 5.0Giáo dục - 2 ngày trước
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 1.600, tăng 750 chỉ tiêu so với năm ngoái, quy đổi IELTS từ mức 5.0.
Từ giữa năm 2026, bỏ hình thức thi IELTS trên giấyGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - IELTS thông báo sẽ chấm dứt hình thức thi trên giấy trên phạm vi toàn cầu từ giữa năm 2026.
“Gọi lại những thương yêu” cho học sinh từng mê gameGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Trong chương trình “Gọi lại những thương yêu” do Hệ thống giáo dục IVS tổ chức nhân dịp 8/3, nhiều học sinh từng dành phần lớn thời gian cho game và mạng xã hội đã xúc động khi viết thư tay gửi mẹ và lắng nghe những chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa về gia đình, tuổi trẻ và giá trị của tình thân.
Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốcGiáo dục
GĐXH - Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.