Đại học Ngoại thương mở loạt ngành mới về AI, Khoa học dữ liệu, Kinh tế số

Trong thông báo sáng 5/1, Đại học Ngoại thương cho biết dự kiến mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành và chương trình đào tạo mới khoảng 370 chỉ tiêu.

Phần lớn các chương trình được thiết kế theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhóm ngành kinh tế số - AI - khoa học dữ liệu

Trong số các ngành dự kiến mở mới, nhóm ngành kinh tế số – công nghệ – dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được xác định là trọng tâm, phản ánh định hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế số và đổi mới mô hình kinh doanh. Các ngành thuộc nhóm này bao gồm Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kinh tế số; Công nghệ tài chính; Thương mại điện tử, với các chương trình đào tạo tích hợp phân tích dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế – kinh doanh.

Theo định hướng của nhà trường, các chương trình được xây dựng theo mô hình đào tạo định hướng nghề nghiệp quốc tế, chú trọng ứng dụng công nghệ, tăng cường trải nghiệm thực tiễn và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) sẽ mở mới 10 ngành đào tạo với dự kiến tổng khoảng 370 chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh năm 2026. (Ảnh: FTU)

Mở rộng đào tạo quản trị, luật và công nghiệp văn hóa

Bên cạnh nhóm ngành công nghệ – kinh tế số, Đại học Ngoại thương tiếp tục mở rộng đào tạo ở các lĩnh vực quản trị – vận hành – chuỗi giá trị toàn cầu, bao gồm: Quản lý công nghiệp, Quản trị nhân lực và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (ngành được phát triển từ chương trình hiện có).

Ở lĩnh vực luật và kiểm toán, nhà trường dự kiến mở và phát triển các ngành: Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Kiểm toán, nhằm trang bị nền tảng pháp lý và năng lực kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh số hóa và hội nhập.

Ngoài ra, các lĩnh vực kinh doanh số, sáng tạo và công nghiệp văn hóa cũng được bổ sung với ngành Kinh doanh thương mại (phát triển từ chương trình hiện có) và chương trình Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa thuộc ngành Quản trị kinh doanh.

Bên cạnh nhóm ngành kinh tế số, Đại học Ngoại thương tiếp tục mở rộng các ngành đào tạo về quản trị – vận hành – chuỗi giá trị toàn cầu, bao gồm: Quản lý công nghiệp, Quản trị nhân lực và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp

Song song với việc mở rộng ngành và chương trình đào tạo, Đại học Ngoại thương cho biết sẽ áp dụng toàn diện mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp (Career Development Integrated Training Model – CDIM). Theo mô hình này, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp và môi trường làm việc quốc tế.

Việc mở loạt ngành đào tạo mới, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và kinh tế số, được xem là bước đi trong lộ trình đổi mới đào tạo của Đại học Ngoại thương, nhằm đa dạng hóa lựa chọn học tập cho thí sinh và đào tạo nguồn nhân lực có tư duy toàn cầu, năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng cao.

Năm ngoái, trường Đại học Ngoại thương tuyển hơn 4.000 sinh viên theo bốn phương thức, gồm xét học bạ, dùng kết quả thi tốt nghiệp, xét chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế, xét tuyển thẳng.

Học phí trường Đại học Ngoại thương hiện từ 25,5 đến 85 triệu đồng/năm. Trong đó, chương trình tiêu chuẩn có mức học phí 25,5-27,5 triệu đồng/năm.