Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm
Sáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm TSA đợt 1 năm 2026, thủ khoa đạt 96,1/100, chỉ 5 thí sinh vượt mốc 90 điểm, phổ điểm thu hút quan tâm.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026, với gần 17.000 thí sinh tham dự tại 28 điểm thi trên cả nước.
TSA đợt 1 được tổ chức trong ba kíp thi vào sáng và chiều thứ Bảy (24/1) và sáng Chủ nhật (25/1), tại 15 điểm thi ở Hà Nội và 13 điểm thi tại các địa phương gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%.
Theo kết quả công bố, điểm cao nhất của TSA đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của đợt thi là thí sinh Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên), đạt 96,10 điểm với 92 câu trả lời đúng (40–18–34), dự thi tại kíp 3 sáng Chủ Nhật.
Thống kê cho thấy có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm và 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình toàn đợt thi đạt 54,01/100.
Top 6 thí sinh có điểm cao nhất đến từ các trường: THPT Hưng Nhân (Hưng Yên), THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Ninh), THPT Liên Hà (Hà Nội), THPT An Dương (Hải Phòng), THPT chuyên Hưng Yên (Hưng Yên) và THPT Lê Lợi (Thanh Hóa).
Đại học Bách khoa Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kết quả thi dưới dạng ký số điện tử gửi vào tài khoản thí sinh; trường hợp cần bản giấy có thể đăng ký trên hệ thống.
Kết quả TSA được sử dụng trong công tác xét tuyển đại học năm 2026 tại gần 50 cơ sở đào tạo. Kỳ thi còn hai đợt tiếp theo: đợt 2 tổ chức ngày 14–15/3/2026 (mở đăng ký 5–15/2/2026) và đợt 3 ngày 16–17/5/2026 (mở đăng ký 5–15/4/2026).
Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại họcGiáo dục - 1 ngày trước
Nhiều trường đại học cho rằng dự thảo quy định thí sinh phải đạt 16 điểm/3 môn để xét học bạ là khá cứng, có thể thu hẹp cơ hội trúng tuyển của không ít thí sinh.
TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêmGiáo dục - 2 ngày trước
Kể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, học sinh tại TP.HCM sẽ không được tổ chức hội trại qua đêm.
Vì sao dự kiến giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học?Giáo dục - 2 ngày trước
Việc đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học cho mỗi thí sinh đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ độngGiáo dục - 2 ngày trước
Việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026–2027 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.
Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10Giáo dục - 3 ngày trước
Tính đến cuối tháng 1/2026, 16 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi lớp 10 công lập. Phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.
Hội chợ quê đưa không khí Tết Nguyên đán về sớm trên nhiều sân trường Thủ đôGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Tết không chỉ hiện diện qua cành đào, câu đối đỏ, tại nhiều ngôi trường trên địa bạn thành phố Hà Nội, không khí xuân những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 càng trở nên sôi nổi, giàu ý nghĩa từ những hoạt động trải nghiệm thú vị.
TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấpGiáo dục - 4 ngày trước
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).
Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyểnGiáo dục - 5 ngày trước
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Việt Nam lọt top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên toàn cầuGiáo dục - 6 ngày trước
Việt Nam vừa được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.
'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổiGiáo dục - 1 tuần trước
12 trường đại học công bố phương án quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026 với mức điểm và cách sử dụng khác nhau, phản ánh xu hướng linh hoạt hóa đầu vào.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc giaGiáo dục
Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.