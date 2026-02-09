Nam sinh Hà Nội giỏi Toán thích làm thơ, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia
Nam sinh Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) xuất sắc giải mã chướng ngại vật rồi phát huy lợi thế dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm.
Trận tuần 2 tháng 1 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26 gồm 4 thí sinh: Trần Thái Sơn (THPT Nguyễn Văn Cừ, Hải Phòng), Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Trí Mạnh (THPT Nguyễn Sỹ Mạnh, Nghệ An) và Trần Huỳnh Hải Dương (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang).
Trước khi bước vào cuộc đua, Trí Anh ghi dấu ấn với thành tích giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Toán cụm Đan Phượng – Phúc Thọ (Hà Nội), Á khoa đầu vào của trường. Nam sinh Hà Nội còn chia sẻ sở thích sáng tác thơ và đã giới thiệu một tác phẩm của mình ngay tại trường quay.
Phần thi Khởi động, Thái Sơn tạo được ưu thế dẫn đầu với 75 điểm. Trí Anh 70 điểm, Trí Mạnh 50 điểm, Hải Dương 35 điểm.
Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: “Tháng Giêng ngon như một … môi gần/ Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa/ Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân” (Vội vàng, Xuân Diệu) ? Trí Anh ghi điểm với đáp án “Như”.
Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát. Trí Anh ghi điểm với đáp án “Ca dao”.
Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, có bao nhiêu cầu thủ trong một đội hình thi đấu chính thức?
Ngay lập tức, Trí Anh nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm. Nam sinh Đan Phượng đưa ra đáp án chính xác là “Thơ lục bát” để vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Điểm số các thí sinh khác giữ nguyên.
Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá của Hải Dương. Nam sinh An Giang ghi liền 110 điểm để chiếm vị trí thứ hai. Trí Anh vẫn giữ sự ổn định để ghi điểm, vững vàng ngôi đầu.
Cụ thể, Trí Anh 200 điểm, Hải Dương 145 điểm, Thái Sơn 125 điểm, Trí Mạnh 75 điểm.
Phần thi Về đích, Trí Anh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cậu chỉ ghi điểm câu cuối cùng để về vị trí với 220 điểm.
Hải Dương lựa chọn gói câu hỏi cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu thứ hai, về vị trí với 165 điểm. Cậu để Trí Mạnh ghi điểm ở câu cuối cùng.
Thái Sơn lựa chọn câu hỏi có giá trị 20 – 20 – 30 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên, để Trí Anh ghi điểm câu thứ hai. Cậu về vị trí với 125 điểm.
Trí Mạnh lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm.Trí Anh có cơ hội trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng không thành công ghi điểm. Cậu ghi điểm câu thứ hai và câu cuối cùng có chọn ngôi sao hi vọng. Cậu về vị trí với 175 điểm.
Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 1 quý II Olympia 26,Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 225 điểm.
Nguyễn Trí Mạnh (THPT Nguyễn Sỹ Mạnh, Nghệ An) về Nhì với 175 điểm. Cùng về thứ 3, Trần Huỳnh Hải Dương (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang) 165 điểm và Trần Thái Sơn (THPT Nguyễn Văn Cừ, Hải Phòng) 125 điểm.
