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Bệnh nhân Đ.T.A. (18 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám do xuất hiện tình trạng đại tiện phân đen.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau tức âm ỉ vùng thượng vị kèm ợ hơi, ợ chua. Đến sáng ngày đi khám, bệnh nhân đi ngoài phân nát màu đen 2 lần liên tiếp.

Dù chỉ cảm thấy mệt nhẹ, không buồn nôn, không nôn ra máu, không hoa mắt, chóng mặt hay vã mồ hôi, nhưng nhận thấy màu sắc phân bất thường, người bệnh đã chủ động đi khám.

Tại thời điểm thăm khám, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đều trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, khám tiêu hóa ghi nhận tình trạng phân đen nát tại trực tràng, có mùi khẳm đặc trưng của xuất huyết tiêu hóa trên. Kết quả siêu âm ổ bụng chưa phát hiện bất thường.

Trước những dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa, bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày - tá tràng để xác định nguyên nhân.

Ảnh: BVCC

Phát hiện ổ loét tá tràng 1cm đang chảy máu

Kết quả nội soi ghi nhận trong dạ dày có dịch máu đỏ tươi. Niêm mạc hang vị và tiền môn vị viêm dạng hạt.

Đặc biệt, tại mặt sau hành tá tràng, bác sĩ phát hiện ổ loét kích thước khoảng 1cm, xung quanh có hiện tượng xơ chai. Đáy ổ loét xuất hiện điểm mạch đang chảy máu rỉ rả.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - tác nhân gây viêm loét dạ dày, tá tràng.

Dựa trên lâm sàng và kết quả nội soi, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ do loét hành tá tràng Forrest Ib trên nền viêm dạ dày nhiễm HP.

Theo phân loại Forrest trong nội soi dạ dày - tá tràng, tổn thương Forrest Ib là ổ loét đang chảy máu rỉ rả. Mặc dù lượng máu mất có thể chưa nhiều nhưng đây là nhóm tổn thương có nguy cơ tiếp tục chảy máu hoặc tái xuất huyết nếu không được can thiệp phù hợp.

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Bác sĩ chỉ định bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, sử dụng thuốc ức chế tiết acid (PPI) theo phác đồ, đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và nguy cơ tái xuất huyết.

Sau 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng cải thiện tốt, được xuất viện với đơn thuốc tiệt trừ HP và lịch hẹn tái khám sau 6 tuần để đánh giá đáp ứng điều trị cũng như mức độ liền sẹo của ổ loét.

Đại tiện phân đen - dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa không nên bỏ qua

Các chuyên gia Tiêu hóa khuyến cáo, đại tiện phân đen là một trong những biểu hiện điển hình của xuất huyết tiêu hóa trên. Trong nhiều trường hợp, người bệnh vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện mất máu rõ rệt nên dễ chủ quan.

Người dân cần cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu như:

- Đại tiện phân đen, có mùi khẳm bất thường;

- Nôn ra máu hoặc dịch màu nâu đen như bã cà phê;

- Đau hoặc nóng rát vùng thượng vị kéo dài;

- Mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt;

- Hoa mắt, chóng mặt hoặc ngất;

- Hồi hộp, tim đập nhanh.

Đặc biệt, những người có tiền sử viêm loét dạ dày - tá tràng, nhiễm vi khuẩn HP hoặc thường xuyên sử dụng thuốc chống viêm giảm đau cần chủ động khám chuyên khoa Tiêu hóa khi có triệu chứng bất thường để được phát hiện và điều trị kịp thời.