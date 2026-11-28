Không ít phụ nữ từng gặp tình trạng ngứa ngáy vùng kín, khí hư ra nhiều, có mùi khó chịu hoặc đau rát khi quan hệ tình dục. Vì nghĩ đây chỉ là những biểu hiện viêm nhiễm thông thường, nhiều người chọn cách ra hiệu thuốc mua thuốc đặt, dung dịch vệ sinh về sử dụng mà không đi khám.

Đáng lo ngại, khi các triệu chứng thuyên giảm, một số người cho rằng bệnh đã khỏi và tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Nếu tình trạng bất thường tái diễn, họ lại lặp lại cách điều trị cũ.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, những biểu hiện ở vùng kín không phải lúc nào cũng đơn thuần là viêm phụ khoa. Một số dấu hiệu có thể gặp ở người mắc ung thư cổ tử cung, đặc biệt là tình trạng chảy máu âm đạo bất thường, khí hư loãng có mùi hôi hoặc lẫn máu.

Điều đáng chú ý là viêm phụ khoa và ung thư cổ tử cung có thể có những biểu hiện tương đồng. Vì vậy, phụ nữ không nên tự chẩn đoán bệnh chỉ dựa vào triệu chứng bên ngoài.

Khí hư bất thường, có mùi hôi hoặc đổi màu là biểu hiện phụ nữ không nên chủ quan, cần thăm khám để xác định nguyên nhân. (Ảnh: TL)

Những dấu hiệu thường gặp của viêm phụ khoa

Viêm nhiễm phụ khoa là tình trạng nhiều phụ nữ từng gặp trong đời. Bệnh có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiễm nấm, vi khuẩn hoặc các tác nhân gây viêm nhiễm đường sinh dục. Theo BS Nguyễn Vũ Bình, những biểu hiện thường gặp của viêm phụ khoa gồm:

Ngứa ngáy, nóng rát vùng kín. Khí hư ra nhiều, có màu trắng đục, vàng hoặc xanh. Khí hư vón cục, có mùi hôi hoặc tanh. Tiểu buốt, tiểu rát. Đau rát khi quan hệ tình dục.

"Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm khí hư và mức độ khó chịu ở mỗi người có thể khác nhau. Khi được xác định đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp, các triệu chứng thường có xu hướng cải thiện" - BS Bình nhấn mạnh.

Đồng thời BS cũng khuyến cáo, việc thấy vùng kín ngứa, khí hư có mùi hoặc đổi màu không đồng nghĩa chắc chắn với viêm phụ khoa. Đây cũng không phải căn cứ để người bệnh tự lựa chọn thuốc đặt. Đặc biệt, nếu tình trạng viêm nhiễm kéo dài, thường xuyên tái phát hoặc đã sử dụng thuốc nhưng không cải thiện, phụ nữ cần được khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung không nên bỏ qua

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính hình thành tại cổ tử cung, trong đó nhiễm virus HPV nguy cơ cao kéo dài là nguyên nhân quan trọng.

Ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm có thể không gây triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều phụ nữ chủ quan. (Ảnh:TL)

Một trong những khó khăn trong phát hiện bệnh là ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm có thể không gây ra triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện biểu hiện bất thường, người bệnh đôi khi lại nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thông thường. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, phụ nữ cần chú ý một số dấu hiệu cảnh báo sau:

- Chảy máu âm đạo sau quan hệ tình dục: Đây là biểu hiện bất thường cần được kiểm tra, đặc biệt khi tình trạng lặp lại nhiều lần. Chảy máu sau quan hệ có thể liên quan đến tổn thương ở cổ tử cung và không nên mặc định là do viêm nhiễm.

- Ra máu giữa hai kỳ kinh: Nếu xuất hiện tình trạng chảy máu âm đạo không đúng chu kỳ, phụ nữ cần đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự ý sử dụng thuốc điều hòa kinh nguyệt.

- Chảy máu âm đạo sau mãn kinh: Đây là dấu hiệu đặc biệt cần lưu ý. Phụ nữ đã mãn kinh nhưng bất ngờ xuất hiện máu âm đạo, dù chỉ một lượng nhỏ, cũng cần được thăm khám sớm.

- Khí hư loãng như nước, có mùi hôi hoặc lẫn máu: Sự thay đổi bất thường về tính chất, màu sắc và mùi của khí hư, nhất là khi đi kèm chảy máu, cần được kiểm tra để loại trừ các bệnh lý ở cổ tử cung và đường sinh dục.

- Đau bụng dưới, đau vùng chậu kéo dài: Cơn đau dai dẳng, không rõ nguyên nhân hoặc ngày càng tăng cũng là biểu hiện không nên chủ quan.

Ở giai đoạn bệnh tiến triển, người mắc ung thư cổ tử cung có thể xuất hiện thêm các biểu hiện như đau lưng, phù chân, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Dù vậy, cần hiểu rằng những dấu hiệu trên không đồng nghĩa người phụ nữ chắc chắn mắc ung thư cổ tử cung. Chúng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau và cần được bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân.

Vì sao không nên chủ quan khi thấy khí hư bất thường?

Điều khiến ung thư cổ tử cung trở nên nguy hiểm là bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà không gây ra biểu hiện rõ rệt. Theo chuyên gia, ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Người bệnh không đau, không ngứa, không chảy máu âm đạo nên dễ nghĩ rằng sức khỏe phụ khoa vẫn bình thường.

Trong khi đó, viêm phụ khoa và ung thư cổ tử cung có một số biểu hiện có thể trùng lặp, chẳng hạn như khí hư bất thường hoặc có mùi khó chịu. Chỉ dựa vào những biểu hiện này, phụ nữ không thể tự phân biệt chính xác mình đang mắc bệnh gì.

Đây cũng là lý do việc tự mua thuốc đặt khi thấy khí hư thay đổi tiềm ẩn nhiều bất cập. Nếu sử dụng thuốc không đúng nguyên nhân, tình trạng bệnh có thể không được giải quyết, trong khi việc thăm khám và phát hiện những bất thường khác lại bị trì hoãn.

"Đặc biệt, chị em phụ nữ không nên bỏ qua tình trạng chảy máu sau quan hệ, chảy máu giữa kỳ kinh hoặc chảy máu âm đạo sau mãn kinh. Những biểu hiện này cần được kiểm tra y tế, ngay cả khi không đi kèm đau đớn hay ngứa ngáy" - BS Bình cho biết.

Phụ nữ cần làm gì để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung?

Để bảo vệ sức khỏe sinh sản, phụ nữ cần chủ động thăm khám khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, thay vì tự tìm cách điều trị tại nhà.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, có một số việc chị em cần chú ý:

- Khám phụ khoa khi có dấu hiệu bất thường: Khi khí hư thay đổi, vùng kín ngứa rát, đau khi quan hệ hoặc xuất hiện chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân, cần đi khám để xác định tình trạng bệnh.

- Chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung: Phụ nữ nên thực hiện xét nghiệm HPV và xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap smear) theo độ tuổi, tiền sử sức khỏe và lịch khuyến cáo của cơ sở y tế.

- Không tự ý mua thuốc đặt khi viêm nhiễm kéo dài: Nếu triệu chứng tái phát nhiều lần, điều trị không khỏi hoặc có biểu hiện bất thường khác, cần được bác sĩ đánh giá thay vì tiếp tục sử dụng thuốc theo kinh nghiệm.

- Không chủ quan với chảy máu âm đạo sau mãn kinh: Dù chỉ xuất hiện một chút máu, phụ nữ cũng cần đi khám sớm để tìm nguyên nhân.

Bên cạnh đó, tiêm vaccine HPV theo khuyến cáo là một biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến những type HPV có trong vaccine.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư có thể chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm thông qua tiêm vaccine, tầm soát định kỳ và theo dõi sức khỏe phù hợp.

Vì vậy, phụ nữ đừng vì tâm lý ngại ngùng, bận rộn hay chủ quan với những biểu hiện tưởng chừng rất quen thuộc mà trì hoãn việc thăm khám. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

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