Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung quảng bá viên uống magie với những công dụng như giúp thư giãn mạch máu, ngủ ngon, ổn định huyết áp, thậm chí có thể thay thế thuốc điều trị. Những lời giới thiệu này dễ khiến người mắc tăng huyết áp, đặc biệt là người cao tuổi đang phải uống thuốc hằng ngày, nảy sinh tâm lý muốn chuyển sang sử dụng thực phẩm bổ sung để tránh tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thực tế, magie là khoáng chất cần thiết đối với hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng thần kinh, cơ bắp và tim mạch. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc bổ sung magie có thể giúp huyết áp giảm ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người bệnh có thể dùng magie thay cho thuốc hạ huyết áp.

Theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), viên uống magie không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp. Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chỉ sử dụng viên bổ sung magie đã đủ khả năng kiểm soát huyết áp hoặc phòng ngừa các biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Viên uống magie không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.

Magie có thể hỗ trợ hạ huyết áp nhưng không phải thuốc điều trị

Magie tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể, trong đó có quá trình điều hòa hoạt động cơ và chức năng mạch máu. Vì vậy, việc cung cấp đủ khoáng chất này thông qua chế độ ăn uống có ý nghĩa đối với sức khỏe nói chung.

Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung magie có thể tạo ra tác động tích cực nhất định đối với chỉ số huyết áp. Tuy nhiên, mức độ tác động không lớn và không thể xem đây là phương pháp điều trị thay thế.

Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Hypertension năm 2025 đã đánh giá 38 thử nghiệm lâm sàng với tổng cộng 2.709 người tham gia. Kết quả cho thấy bổ sung magie giúp huyết áp tâm thu giảm trung bình khoảng 2,81 mmHg và huyết áp tâm trương giảm khoảng 2,05 mmHg so với nhóm dùng giả dược.

Đáng chú ý, ở nhóm người tăng huyết áp đang sử dụng thuốc điều trị, mức giảm huyết áp ghi nhận rõ hơn so với một số nhóm khác. Điều này cho thấy magie có thể mang lại tác động hỗ trợ trong những trường hợp nhất định, nhưng nghiên cứu không chứng minh khoáng chất này có thể thay thế thuốc hạ huyết áp.

TS Lê Thị Hương Giang cũng lưu ý rằng người bệnh không nên hiểu nhầm tác dụng hỗ trợ của magie thành khả năng điều trị bệnh. Việc sử dụng viên bổ sung không thể bảo đảm huyết áp luôn ở mức an toàn, càng không thể thay thế những thuốc đã được bác sĩ chỉ định.

Theo hướng dẫn điều trị tăng huyết áp của Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh (NICE), các viên bổ sung canxi, magie hoặc kali không được khuyến cáo sử dụng như một phương pháp làm giảm huyết áp.

Tự ý bỏ thuốc huyết áp có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm

Tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, thường không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt, ăn uống và làm việc bình thường dù chỉ số huyết áp đang cao hơn ngưỡng an toàn. Chính vì ít biểu hiện nên một số người dễ chủ quan, cho rằng chỉ cần thay đổi chế độ ăn hoặc sử dụng thêm thực phẩm bổ sung là có thể kiểm soát bệnh.

Người bệnh không được tự ý bỏ thuốc do bác sĩ kê đơn để điều trị bệnh.

Tuy nhiên, thuốc hạ huyết áp được bác sĩ lựa chọn dựa trên tình trạng sức khỏe, mức độ tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch của từng người. Khi người bệnh tự ý ngừng thuốc, tác dụng kiểm soát huyết áp của phác đồ điều trị có thể mất đi, khiến chỉ số huyết áp tăng trở lại hoặc không còn được kiểm soát tốt.

Tình trạng tăng huyết áp kéo dài làm gia tăng áp lực lên thành mạch và các cơ quan quan trọng như tim, não, thận. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trong đó, đột quỵ và nhồi máu cơ tim là những biến cố tim mạch đặc biệt nguy hiểm. Ngoài ra, tăng huyết áp kéo dài còn có thể gây suy tim, tổn thương thận và ảnh hưởng đến thị lực.

Điều đáng lo ngại là người bệnh không thể dựa vào cảm giác khỏe hay mệt để đánh giá chính xác huyết áp. Ngay cả khi không đau đầu, chóng mặt hoặc hồi hộp, chỉ số huyết áp vẫn có thể ở mức cao. Do đó, việc tự ý dừng thuốc chỉ vì cảm thấy cơ thể bình thường hoặc tin vào quảng cáo về viên uống magie là quyết định tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người mắc tăng huyết áp cần làm gì để kiểm soát bệnh an toàn?

Theo TS Lê Thị Hương Giang, nền tảng quan trọng trong kiểm soát tăng huyết áp vẫn là duy trì chế độ ăn uống hợp lý, giảm muối, theo dõi huyết áp thường xuyên và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Người bệnh cần chú ý một số nguyên tắc sau:

Giảm muối trong khẩu phần ăn: Ăn mặn khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, góp phần làm tăng huyết áp ở những người nhạy cảm với natri. Người bệnh nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối chua, thức ăn đóng hộp và các loại nước chấm chứa nhiều muối.

Đo huyết áp thường xuyên: Người mắc tăng huyết áp nên duy trì thói quen đo huyết áp tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế, ghi lại kết quả để theo dõi diễn biến. Những số liệu này cũng giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị trong các lần tái khám.

Duy trì hoạt động thể lực: Tập luyện phù hợp với thể trạng, duy trì vận động thường xuyên và hạn chế ngồi lâu có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia: Người thừa cân, béo phì nên điều chỉnh chế độ ăn và vận động để giảm cân hợp lý. Đồng thời, cần hạn chế rượu bia, không hút thuốc và chú ý kiểm soát căng thẳng.

Uống thuốc đúng đơn: Người bệnh cần sử dụng thuốc đúng liều lượng, thời gian và hướng dẫn của bác sĩ. Nếu gặp tác dụng phụ, cảm thấy khó chịu hoặc muốn thay đổi phương pháp điều trị, cần trao đổi với bác sĩ để được điều chỉnh phù hợp, không tự ý ngừng thuốc.

Có nên tự mua viên uống magie để kiểm soát huyết áp không?

Magie có thể được bổ sung thông qua các thực phẩm như rau xanh, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Đây là cách giúp cơ thể nhận được khoáng chất cùng nhiều dưỡng chất khác trong một chế độ ăn cân bằng.

Đối với viên uống bổ sung, người bệnh không nên tự ý sử dụng với mục đích điều trị tăng huyết áp. Việc có cần bổ sung magie hay không còn phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe và nhu cầu của từng người.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc cần thận trọng khi bổ sung magie. Sử dụng không phù hợp có thể gây tác dụng không mong muốn, nhất là khi chức năng thận suy giảm làm ảnh hưởng đến khả năng đào thải magie ra khỏi cơ thể.

Nếu muốn bổ sung khoáng chất này, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn về chỉ định và liều lượng phù hợp.

Tăng huyết áp là bệnh cần được theo dõi và kiểm soát lâu dài. Không có viên uống bổ sung nào có thể bảo đảm thay thế được phác đồ điều trị đã được bác sĩ xây dựng. Vì vậy, người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo về công dụng hạ huyết áp nhanh chóng, tránh đánh đổi sức khỏe tim mạch chỉ vì tin vào những phương pháp chưa được chứng minh.

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