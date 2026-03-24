Đàn ông chọn bạn đời theo tiêu chuẩn '3 không, 6 có': Khôn ngoan hay ích kỷ?

Thứ ba, 07:27 24/03/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
GĐXH - Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, tiêu chí chọn bạn đời của nhiều người cũng dần thay đổi.

Nếu trước đây, tình yêu, tính cách hay sự đồng điệu tâm hồn là yếu tố được đặt lên hàng đầu khi chọn bạn đời, thì trong hôn nhân hiện đại, không ít người lại ưu tiên những điều kiện vật chất và hoàn cảnh gia đình.

Một trong những quan điểm gây nhiều tranh cãi gần đây là tiêu chí "3 không, 6 có" – được một bộ phận đàn ông xem như "chuẩn mực lý tưởng" khi lựa chọn vợ.

"3 không, 6 có" – Tiêu chuẩn chọn bạn đời gây tranh cãi

Theo quan niệm này, một người phụ nữ lý tưởng cần đáp ứng:

"3 không": không có anh chị em, không có gánh nặng gia đình, không yêu cầu thách cưới.

"6 có": có công việc ổn định, thu nhập tốt, có nhà cửa, có tiền tiết kiệm, có học vấn và có ngoại hình.

Đặc biệt, một yếu tố đang được nhiều người ngầm coi trọng là cha mẹ cô gái phải có lương hưu, nhằm giảm áp lực tài chính về sau.

Nhìn bề ngoài, đây là cách tiếp cận thực tế, nhưng nếu đi sâu hơn, nó phản ánh một xu hướng lựa chọn bạn đời thiên về tính toán, thậm chí mang màu sắc "giao dịch hóa" hôn nhân.

Đàn ông chọn bạn đời theo tiêu chuẩn '3 không, 6 có': Khôn ngoan hay ích kỷ? - Ảnh 1.

Một yếu tố đang được nhiều người ngầm coi trọng khi chọn bạn đời là cha mẹ cô gái phải có lương hưu, nhằm giảm áp lực tài chính về sau. Ảnh minh họa

Vì sao quan điểm "3 không, 6 có" ngày càng phổ biến?

Sự lan rộng của tiêu chí này không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nhiều áp lực xã hội hiện đại.

Trước hết là gánh nặng kinh tế. Chi phí sinh hoạt, nhà ở, nuôi con… ngày càng cao khiến nhiều người trẻ e ngại hôn nhân trở thành áp lực. 

Vì vậy, họ có xu hướng tìm một người bạn đời "ít rủi ro tài chính" nhất có thể.

Bên cạnh đó, nhu cầu vật chất cũng ngày càng được đề cao. Nhà cửa, thu nhập, ngoại hình hay học vấn không chỉ là điều kiện sống, mà còn trở thành thước đo giá trị cá nhân trong mắt xã hội. 

Điều này khiến việc chọn bạn đời dần giống như một phép "so sánh điều kiện".

Ngoài ra, ảnh hưởng từ gia đình cũng góp phần không nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ khi lo cho con cái lập gia đình thường cân nhắc rất kỹ về hoàn cảnh đối phương, trong đó tài chính và sự ổn định lâu dài được đặt lên hàng đầu.

Khi hôn nhân bị "vật chất hóa": Những hệ lụy đáng lo

Việc áp dụng cứng nhắc tiêu chí "3 không, 6 có" có thể mang lại cảm giác an toàn ban đầu, nhưng về lâu dài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hôn nhân hiện đại.

Trước hết, mối quan hệ dễ trở nên mong manh. Khi hôn nhân được xây dựng trên điều kiện vật chất, bất kỳ biến động nào về tài chính cũng có thể trở thành nguyên nhân rạn nứt.

Không chỉ vậy, chất lượng hôn nhân cũng bị ảnh hưởng. Khi cả hai quá chú trọng lợi ích và điều kiện, họ dễ bỏ quên cảm xúc, sự thấu hiểu và kết nối tinh thần, những yếu tố cốt lõi giúp hôn nhân bền vững.

Ở góc độ xã hội, xu hướng này còn góp phần tạo ra một môi trường thiếu lành mạnh, nơi con người đánh giá nhau qua vật chất nhiều hơn giá trị nội tại. Điều này vô tình làm mai một ý nghĩa thực sự của tình yêu và gia đình.

Đàn ông chọn bạn đời theo tiêu chuẩn '3 không, 6 có': Khôn ngoan hay ích kỷ? - Ảnh 2.

Quan điểm "3 không, 6 có" phản ánh phần nào thực tế của xã hội, nhưng nếu biến nó thành tiêu chuẩn cứng nhắc, hôn nhân rất dễ bị biến thành một "bản hợp đồng" hơn là mối quan hệ tình cảm. Ảnh minh họa

Chọn bạn đời thế nào để có hôn nhân bền vững?

Giữa những biến động của xã hội hiện đại, việc chọn bạn đời vẫn cần sự tỉnh táo, nhưng không nên đánh đổi bằng việc đặt nặng vật chất.

Điều quan trọng đầu tiên là cảm xúc. Một mối quan hệ không có tình yêu và sự đồng điệu sẽ khó có thể đi đường dài, dù điều kiện tốt đến đâu.

Bên cạnh đó, mỗi người cần hiểu rõ bản thân cần gì, mong muốn gì trong hôn nhân để tránh lựa chọn theo áp lực hoặc tiêu chuẩn của người khác.

Những phẩm chất bên trong như sự tử tế, trách nhiệm, trung thực hay khả năng đồng hành mới là nền tảng vững chắc cho một gia đình lâu dài.

Cuối cùng, sự tôn trọng lẫn nhau là yếu tố không thể thiếu. Hôn nhân không phải là một cuộc trao đổi lợi ích, mà là sự gắn kết bình đẳng giữa hai con người.

Hôn nhân không phải là phép tính

Quan điểm "3 không, 6 có" phản ánh phần nào thực tế của xã hội, nhưng nếu biến nó thành tiêu chuẩn cứng nhắc, hôn nhân rất dễ bị biến thành một "bản hợp đồng" hơn là mối quan hệ tình cảm.

Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, điều quan trọng không phải là chọn người "đủ điều kiện", mà là chọn người phù hợp để cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Bởi sau tất cả, một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi tài sản hay xuất phát điểm, mà bởi cách hai người đối xử với nhau trong suốt chặng đường dài phía trước.

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

Người bạn đời có EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc khi xảy ra xung đột.

Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiền

Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiền

Không né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thân

Không né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thân

5 kiểu nhắn tin 'tố cáo' EQ thấp: Càng nói càng mất lòng

5 kiểu nhắn tin 'tố cáo' EQ thấp: Càng nói càng mất lòng

Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèm

Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèm

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu có thực sự hạnh phúc?

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu có thực sự hạnh phúc?

Chuyện vợ chồng - 45 phút trước

Vợ chồng tôi hoàn toàn độc lập với nhau về tài chính sau khi kết hôn, tiền ai nấy tiêu, việc nhà ai người ấy chi tiền. Nhiều người thấy lạ, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm, thoải mái.

Không cần nói 'anh yêu em': 2 dấu hiệu cho thấy đàn ông thương vợ thật lòng

Không cần nói 'anh yêu em': 2 dấu hiệu cho thấy đàn ông thương vợ thật lòng

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Không phải lời nói, chính những hành động rất nhỏ trong cuộc sống mới cho thấy một người đàn ông có thực sự yêu vợ hay không. Chỉ cần để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu này rất rõ ràng.

Dành trọn tuổi già chăm cháu, tôi cay đắng rời đi trong đêm khi thấy tên mình lưu trong danh bạ con dâu

Dành trọn tuổi già chăm cháu, tôi cay đắng rời đi trong đêm khi thấy tên mình lưu trong danh bạ con dâu

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, tôi cũng như nhiều bậc cha mẹ khác chọn cách hy sinh để con cái yên tâm lập nghiệp. Nhưng sự tận tụy không điều kiện ấy lại khiến tôi đánh mất vị trí của mình trong gia đình.

4 con giáp hay 'tự làm khổ mình' trong tình yêu

4 con giáp hay 'tự làm khổ mình' trong tình yêu

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Không phải ai cũng đủ dũng khí để nắm bắt cơ hội khi tình yêu đến. Có những con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu chỉ vì quá suy nghĩ, ngại bày tỏ hoặc tự làm khó chính mình.

Dốc tiền, dốc sức hiếu thảo với cha mẹ, tôi chết lặng khi phát hiện tiền của mình chảy hết sang anh trai

Dốc tiền, dốc sức hiếu thảo với cha mẹ, tôi chết lặng khi phát hiện tiền của mình chảy hết sang anh trai

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Sau một hành trình dài chăm sóc cha mẹ già, tôi mới nhận ra, nếu không có giới hạn và phương pháp, lòng hiếu thảo rất dễ bị hiểu sai và khiến mình rơi vào bế tắc.

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều ông chồng thường thắc mắc: "Sao dạo này vợ mình lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay gần gũi như xưa?".

Những điều người thông minh luôn giữ im lặng – càng nói ra càng mất điểm

Những điều người thông minh luôn giữ im lặng – càng nói ra càng mất điểm

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong giao tiếp, lời nói có thể xây dựng nhưng cũng có thể phá vỡ mọi thứ. Việc biết giữ im lặng đúng lúc giúp người thông minh tránh rắc rối và duy trì hình ảnh tích cực trong mắt người khác.

Đi làm là tỏa sáng: 5 cung hoàng đạo càng làm càng lên chức

Đi làm là tỏa sáng: 5 cung hoàng đạo càng làm càng lên chức

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số cung hoàng đạo thường xuyên nằm trong danh sách nhân viên ưu tú và dễ được cấp trên "chọn mặt gửi vàng".

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Tiền bạc là điểm tựa, tài sản là sự an tâm. Khoản tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ có thể là tấm lá chắn bảo vệ tuổi già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những rắc rối nếu giao đi không đúng lúc.

Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà

Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà

Gia đình - 22 giờ trước

Sau khi tan làm, tôi vội về nhà cơm nước, cho con cái ăn uống tắm giặt, còn chồng đi làm về chỉ thong dong đi thể dục ở công viên, đến giờ về ăn cơm, rồi ăn xong lại ngồi chơi game "xả stress".

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Gia đình

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.

Tuổi 50 mới hiểu: Tại sao đàn ông thường giữ khoảng cách với phụ nữ cùng độ tuổi?

Tuổi 50 mới hiểu: Tại sao đàn ông thường giữ khoảng cách với phụ nữ cùng độ tuổi?

Gia đình
Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Chuyện vợ chồng
6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nuôi dạy con
Đi làm là tỏa sáng: 5 cung hoàng đạo càng làm càng lên chức

Đi làm là tỏa sáng: 5 cung hoàng đạo càng làm càng lên chức

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
