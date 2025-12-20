Mới nhất
5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

Thứ bảy, 16:44 20/12/2025 | Gia đình

Người bạn đời có EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc khi xảy ra xung đột.

Trong đời sống hôn nhân, không phải mâu thuẫn nào cũng bắt nguồn từ vấn đề tiền bạc, con cái hay trách nhiệm gia đình. Rất nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt âm thầm chỉ vì… lời nói.

Thực thế, cách người vợ, người chồng giao tiếp, phản ứng và sử dụng ngôn ngữ khi xảy ra bất đồng phản ánh khá rõ EQ – trí tuệ cảm xúc của họ. Người có EQ thấp thường không nhận diện đúng cảm xúc của bạn đời, thiếu khả năng đồng cảm và hay vô tình làm tổn thương đối phương bằng những câu nói tưởng như “quen miệng”.

Dưới đây là 5 câu nói điển hình thường xuất hiện ở người bạn đời có EQ thấp, khiến tình cảm bị bào mòn theo thời gian.

1. “Có thế thôi mà cũng giận à?”

Đây là câu nói xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc cãi vã gia đình. Vấn đề không nằm ở nội dung sự việc, mà ở cảm xúc của người nghe. Khi một người đang buồn, thất vọng hay tổn thương, điều họ cần không phải là sự đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mà là sự thấu hiểu.

Câu nói này thể hiện rõ việc xem nhẹ cảm xúc của bạn đời, phủ nhận trải nghiệm tâm lý của họ. Lâu dần, người nghe sẽ có cảm giác: cảm xúc của mình không quan trọng, không được tôn trọng, từ đó hình thành sự xa cách và im lặng trong hôn nhân.

2. “Anh/em nói vậy là vì muốn tốt cho em/anh thôi”

Nghe qua, đây là một câu nói mang vẻ quan tâm. Nhưng trên thực tế, nó thường được dùng để biện minh cho lời nói làm tổn thương người khác.

Cụm từ “vì muốn tốt” trở thành tấm lá chắn để người nói tránh trách nhiệm với cảm xúc mà họ gây ra. Người bạn đời có EQ thấp thường tin rằng ý định tốt có thể xóa bỏ hậu quả cảm xúc, trong khi thực tế, cảm xúc bị tổn thương không biến mất chỉ vì mục đích ban đầu là tốt.

EQ cao không chỉ nằm ở ý định, mà còn ở cách thể hiện và sự nhạy cảm với cảm nhận của đối phương.

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

3. “Lúc nào anh/em cũng sai, còn em/anh thì lúc nào cũng đúng”

Đây là dấu hiệu rõ ràng của tư duy đối đầu thay vì tư duy đồng hành. Người nói câu này thường có xu hướng quy kết, cực đoan hóa vấn đề và đẩy bạn đời vào thế phòng thủ.

Trong hôn nhân, hiếm khi có chuyện một người hoàn toàn đúng, người kia hoàn toàn sai. Việc thường xuyên sử dụng những từ ngữ tuyệt đối như “lúc nào cũng”, “bao giờ cũng” cho thấy người nói thiếu khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều, một đặc điểm điển hình của EQ thấp.

Lâu dần, kiểu giao tiếp này khiến đối phương mệt mỏi, mất động lực đối thoại và chọn cách im lặng để tránh xung đột.

4. “Thôi, nói cũng chẳng để làm gì”

Câu nói này tưởng chừng là kết thúc một cuộc tranh cãi, nhưng thực chất lại là cách đóng sập cánh cửa giao tiếp. Người nói không muốn lắng nghe thêm, cũng không sẵn sàng giải quyết vấn đề đến cùng.

Trong trường hợp này, việc né tránh, bỏ dở cuộc trò chuyện chỉ khiến mâu thuẫn bị dồn nén, tích tụ và bùng phát mạnh hơn trong tương lai. Trong khi đó, người bạn đời có EQ cao hiểu rằng, tránh né không phải là giải pháp, và giao tiếp – dù khó – vẫn là con đường duy nhất để hôn nhân bền vững.

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

5. “Có mỗi thế cũng than”

So sánh nỗi đau là một trong những hành vi gây tổn thương sâu sắc nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Mỗi người có một ngưỡng chịu đựng và hoàn cảnh riêng. Việc lấy khó khăn của người khác để “dập tắt” cảm xúc của bạn đời thể hiện sự thiếu đồng cảm nghiêm trọng.

Người nói câu này thường cho rằng mình đang giúp đối phương “nhìn mọi việc tích cực hơn”, nhưng trên thực tế lại khiến họ cảm thấy tủi thân, bị xem nhẹ cảm xúc, từ đó âm thầm nuôi dưỡng những mâu thuẫn trong mối quan hệ.

(Tổng hợp)

