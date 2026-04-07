Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường





Vụ việc xảy ra tại làng Bijnor thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cụ thể một người dân đang đi dạo bỗng t hấy con trăn khủng trước mắt liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ và sau đó gọi cơ quan chức thuộc sở lâm nghiệp địa phương đến.

Sau khi khống chế, lực lượng chức năng đã chụp ảnh ghi nhận hiện trường, rồi vận chuyển con trăn đến khu vực hẻo lánh, cách xa khu dân cư, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tránh gây thêm hoảng loạn.

Theo truyền thông địa phương, con trăn ước tính dài khoảng 3 mét. Đoạn video ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người xem không chỉ kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của con trăn, mà còn khâm phục hành động can đảm của người đàn ông khi đối mặt với loài vật có sức mạnh cực lớn.

Những năm gần đây trăn bò ra đường là một sự việc không hiếm, nguyên nhân thường do trăn đi săn mồi (như chim) hoặc do trăn nuôi sổng chuồng. Sự việc này rất nguy hiểm vì trăn có thể chết do điện giật hoặc gây ra chập điện, mất điện, ảnh hưởng đến lưới điện và người dân. Các trường hợp trăn bị phát hiện trên cột điện thường được lực lượng chức năng và người dân xử lý để đảm bảo an toàn.

Trăn thường săn mồi bằng cách siết chặt cơ thể của chúng quanh con mồi và sử dụng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát xương, nội tạng của con mồi trước khi ăn thịt.

Thông thường trăn là loại động vật không mấy khi tấn công con người, tuy nhiên nhiều trường hợp chúng trở nên hung dữ bất ngờ, không hiếm gặp các tai nạn bị trăn giết hại, nhưng cũng có những trường hợp sống sót.

Cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối với trăn khổng lồ là không đi một mình vào rừng, nơi vắng vẻ, ẩm ướt và tăm tối không có sự giúp đỡ.

Trúc Chi (t/h)