Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường

Thứ ba, 20:48 07/04/2026 | Chuyện đó đây

Thấy cảnh tượng nổi da gà trước mắt người phụ nữ liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ.


Vụ việc xảy ra tại làng Bijnor thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cụ thể một người dân đang đi dạo bỗng t hấy con trăn khủng trước mắt liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ và sau đó gọi cơ quan chức thuộc sở lâm nghiệp địa phương đến.

Sau khi khống chế, lực lượng chức năng đã chụp ảnh ghi nhận hiện trường, rồi vận chuyển con trăn đến khu vực hẻo lánh, cách xa khu dân cư, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tránh gây thêm hoảng loạn.

Theo truyền thông địa phương, con trăn ước tính dài khoảng 3 mét. Đoạn video ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người xem không chỉ kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của con trăn, mà còn khâm phục hành động can đảm của người đàn ông khi đối mặt với loài vật có sức mạnh cực lớn.

Những năm gần đây trăn bò ra đường là một sự việc không hiếm, nguyên nhân thường do trăn đi săn mồi (như chim) hoặc do trăn nuôi sổng chuồng. Sự việc này rất nguy hiểm vì trăn có thể chết do điện giật hoặc gây ra chập điện, mất điện, ảnh hưởng đến lưới điện và người dân. Các trường hợp trăn bị phát hiện trên cột điện thường được lực lượng chức năng và người dân xử lý để đảm bảo an toàn.

    Người đàn ông bị trăn khổng lồ dài 7,3 mét siết tử vong

Trăn thường săn mồi bằng cách siết chặt cơ thể của chúng quanh con mồi và sử dụng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát xương, nội tạng của con mồi trước khi ăn thịt.

Thông thường trăn là loại động vật không mấy khi tấn công con người, tuy nhiên nhiều trường hợp chúng trở nên hung dữ bất ngờ, không hiếm gặp các tai nạn bị trăn giết hại, nhưng cũng có những trường hợp sống sót.

Cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối với trăn khổng lồ là không đi một mình vào rừng, nơi vắng vẻ, ẩm ướt và tăm tối không có sự giúp đỡ.

Trúc Chi (t/h)

Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm

Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh tượng khi đến quốc gia này có thể khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%

Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Việc một sinh vật biển cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện đã khiến cộng đồng khoa học đặc biệt chú ý.

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Chủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời.

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Chỉ một lần mở nắp xe kiểm tra, người đàn ông đã đối mặt với cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh cũng phải giật mình.

Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác

Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

"Báu vật bị lãng quên" trong bảo tàng Anh tiết lộ vào 200.000 năm trước khi loài chúng ta ra đời, ở châu Âu đã có một loài người cổ rất thông minh.

Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'

Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Một gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.

Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Phát hiện con cá bên trong chai bia, vị khách hàng bị sốc và bối rối, vì chai bia đã được niêm phong trước khi mở.

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Thật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.

Xem nhiều

Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏa

Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏa

Chuyện đó đây

Ngoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.

Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rác

Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rác

Chuyện đó đây
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'

Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'

Chuyện đó đây
Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Chuyện đó đây
Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran

Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran

Chuyện đó đây

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

