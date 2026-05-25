Robot NASA lạc vào "hồ nước sự sống" ngoài hành tinh
Dữ liệu từ thiết bị ChemCam trên robot Curiosity của NASA đã dẫn thêm bằng chứng về một thế giới sự sống cổ đại tiềm năng.
Theo Sci-News, thiết bị ChemCam đã giúp robot săn sự sống nổi tiếng Curiosity của NASA phân tích thành phần các lớp đá gợn sóng bên trong miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater ở Sao Hỏa.
Thông qua kỹ thuật quang phổ phân tích bằng tia laser, ChemCam đã tiết lộ các khoáng chất có hàm lượng sắt, mangan và kẽm cao trong các lớp đá gợn sóng này.
Điều đó chứng minh nơi mà Curiosity đang đứng vào thời điểm đó rất có thể là một hồ nước nông vào thời cổ đại.
Theo các nhà khoa học Mỹ, việc phát hiện các kim loại có khả năng phản ứng oxy hóa khử như sắt và mangan có thể cho thấy rằng sự sống đã từng phát triển mạnh trong hồ này.
"Đây là bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có được về sự hiện diện của một hồ nước trong Gale Crater” - tiến sĩ Patrick Gasda từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hồ nước này tồn tại ở vị trí cao trên núi Sharp bên trong Gale Crater, nơi robot Curiosity từng khám phá ra các tảng đá hình thành trong thời kỳ khí hậu Sao Hỏa khô hạn.
“Sao Hỏa cổ đại từng có lượng mưa nhiều hơn, các hồ trong miệng hố va chạm rất phổ biến vào thời đó. Có vẻ như khi Sao Hỏa trở nên khô hơn và lạnh hơn, các hồ hình thành ít hơn nên cũng tồn tại rất ngắn” - tiến sĩ Gasda giải thích.
Việc phát hiện các mỏ sắt, mangan và kẽm có thể đặt nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai trên hành tinh đỏ, giúp các nhà khoa học quyết định hành trình tiếp theo cho chú robot săn sự sống đầy may mắn này.
Nghiên cứu về "hồ nước sự sống" vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets.
Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân phát minh ra... 421 từ khác nhau chỉ để gọi tên "tuyết"Chuyện đó đây - 5 giờ trước
Sự kỳ diệu của ngôn ngữ khiến nhiều người phải choáng ngợp.
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 nămChuyện đó đây - 16 giờ trước
Các nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.
Nga phát minh công nghệ mới đi ngược xu hướng của nhân loại: Tương lai có thể thay đổi ngành hàng khôngChuyện đó đây - 1 ngày trước
Động cơ tuabin khí nhỏ gọn được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ thích ứng.
Loài vật khó hiểu nhất thế giớiChuyện đó đây - 1 ngày trước
Nó là sự tổng hoà và kết hợp của những loài tưởng như không liên quan với nhau.
Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá nàyChuyện đó đây - 2 ngày trước
Đây là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết.
Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại MaChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.
Bò cũng khổ vì nhan sắc, ông chủ nghĩ cách làm chúng xấu đi để tránh bị chụp ảnhChuyện đó đây - 3 ngày trước
Vẻ đẹp của những con bò Highland kéo du khách nườm nượp đến chụp ảnh, khiến ông chủ tìm cách lai tạo ra những con bò xấu hơn để chúng đỡ bị quấy rối, làm phiền.
Bí ẩn trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố” với độ chính xác đáng kinh ngạcChuyện đó đây - 5 ngày trước
Chỉ cần quan sát trong vài phút, người đàn ông có thể tái hiện cả một đô thị với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khả năng được ví như “máy ảnh sống” của dị nhân khiến thế giới vừa kinh ngạc, vừa đặt câu hỏi về giới hạn thực sự của trí nhớ con người.
Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở MỹChuyện đó đây - 1 tuần trước
Sau 4 thập kỷ kể từ ngày hộp sọ được tìm thấy trong một mỏ đá, con quái vật đã được xác định là một loài mới.
136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động nàyChuyện đó đây
Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.