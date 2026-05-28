Nếu toàn bộ đại dương trên Trái Đất hóa thành nước ngọt, nhân loại có thể biến mất nhanh hơn tưởng tượng
Đại dương nước ngọt nghe như giấc mơ giữa khủng hoảng nước sạch toàn cầu, nhưng sự thật phía sau lại là một thảm họa kinh hoàng đối với sự sống trên Trái Đất.
Ngày nay, khoảng 97% lượng nước trên Trái Đất là nước mặn. Nước ngọt mà con người có thể sử dụng chỉ chiếm tỷ lệ cực nhỏ và phần lớn còn bị đóng băng ở hai cực hoặc nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi dân số thế giới tiếp tục tăng nhanh, nhu cầu sử dụng nước sạch cũng leo thang với tốc độ đáng báo động.
Nhiều dự báo cho thấy khoảng 1/3 dân số toàn cầu có thể đối mặt tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong tương lai gần. Chính vì thế, viễn cảnh đại dương trở thành nước ngọt dễ khiến nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là “món quà cứu rỗi” cho nhân loại. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Ít ai biết rằng các đại dương trên Trái Đất ban đầu vốn không hề mặn. Khoảng 3,8 tỷ năm trước, khi bề mặt hành tinh nguội xuống đủ để hơi nước ngưng tụ, các đại dương đầu tiên hình thành từ nước ngọt nguyên chất.
Tuy nhiên, qua hàng tỷ năm, nước mưa hấp thụ khí CO2 trong khí quyển rồi trở nên có tính axit nhẹ. Khi rơi xuống mặt đất, nước mưa bào mòn đá và cuốn theo muối khoáng ra sông ngòi, cuối cùng đổ về đại dương. Cùng với hoạt động của núi lửa ngầm và các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển, lượng muối tích tụ ngày càng lớn.
Quá trình này diễn ra liên tục suốt hàng tỷ năm đã tạo nên độ mặn của đại dương ngày nay.
Điều quan trọng là muối không chỉ đơn thuần khiến nước biển có vị mặn. Nó đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì sự ổn định của khí hậu và sự sống toàn cầu.
Nếu toàn bộ đại dương bất ngờ biến thành nước ngọt, hậu quả đầu tiên sẽ xảy ra với sinh vật biển.
Phần lớn các loài sinh vật đại dương đã tiến hóa trong môi trường nước mặn. Cơ thể chúng được thiết kế để xử lý lượng muối cao bằng nhiều cơ chế sinh học phức tạp. Khi môi trường sống thay đổi đột ngột, đa số sẽ không thể thích nghi.
Hàng trăm nghìn loài sinh vật biển được biết đến hiện nay có nguy cơ chết hàng loạt. Nghiêm trọng hơn, giới khoa học cho rằng vẫn còn hàng triệu loài chưa được khám phá dưới đáy đại dương. Tất cả có thể biến mất trước khi con người kịp biết chúng tồn tại.
Nhiều người thường nghĩ rừng cây trên đất liền là nguồn sản sinh oxy chủ yếu cho hành tinh. Tuy nhiên, tảo và thực vật phù du trong đại dương mới là nhóm tạo ra khoảng một nửa lượng oxy trên Trái Đất thông qua quá trình quang hợp.
Nếu đại dương mất muối và hệ sinh thái biển sụp đổ, lượng tảo khổng lồ này cũng biến mất theo.
Hệ quả là khí CO2 trong khí quyển không còn được hấp thụ hiệu quả. Hiệu ứng nhà kính gia tăng nhanh chóng khiến nhiệt độ toàn cầu tăng mạnh. Nhiều khu vực quanh xích đạo có thể trở nên nóng đến mức con người khó tồn tại ngoài trời trong thời gian dài. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu.
Muối trong đại dương còn là yếu tố cốt lõi giúp vận hành hệ thống hải lưu toàn cầu. Hiện nay, các dòng hải lưu hoạt động nhờ sự khác biệt về nhiệt độ và độ mặn giữa các vùng biển.
Nước ấm ở xích đạo chứa nhiều muối và có mật độ cao hơn nên chìm xuống dưới. Trong khi đó, nước lạnh ở vùng cực khi đóng băng sẽ đẩy muối ra ngoài, làm nước xung quanh đậm đặc hơn và chìm xuống đáy đại dương. Chu trình này tạo nên các dòng đối lưu khổng lồ giúp phân phối nhiệt khắp hành tinh.
Khi các dòng hải lưu ngừng hoạt động, khí hậu toàn cầu sẽ biến động dữ dội. Các vùng cực trở nên lạnh giá hơn trong khi khu vực nhiệt đới nóng lên cực đoan. Sự chênh lệch nhiệt độ khổng lồ sẽ khiến bão tố và siêu bão xuất hiện thường xuyên hơn với sức tàn phá lớn hơn nhiều hiện nay.
Trong một thế giới như vậy, sản xuất nông nghiệp gần như không thể duy trì.
Cây trồng phụ thuộc vào điều kiện khí hậu ổn định để sinh trưởng. Khi nhiệt độ và thời tiết biến động cực đoan, phần lớn hệ thực vật sẽ chết dần. Chuỗi thức ăn toàn cầu bị phá hủy từ gốc rễ.
Chúng ta có thể chết vì nạn đói, thiên tai, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Ngay cả nguồn nước ngọt tưởng chừng vô tận cũng trở nên vô nghĩa khi toàn bộ hệ sinh thái hỗ trợ sự sống đã sụp đổ.
Kịch bản này cho thấy sự cân bằng tự nhiên của Trái Đất mong manh đến mức nào. Thứ mà nhiều người xem là bất tiện, như vị mặn của đại dương, thực chất lại là một phần không thể thay thế trong hệ thống duy trì sự sống của hành tinh.
Nói cách khác, sự tồn tại của nhân loại có thể đang phụ thuộc vào chính lượng muối khổng lồ ngoài đại dương mà chúng ta hiếm khi để tâm tới.
Tham khảo: WF
Đức Khương
Loài hoa vô lý nhất thế giới: Nặng 10kg, to hơn 1 mét, không có thân, rễ nhưng mùi hương mới là thứ ám ảnhChuyện đó đây - 1 ngày trước
Loài hoa này tồn tại như một lời thách thức đối với mọi quy luật thực vật học thông thường.
Một sinh viên vô tình tìm thấy hòn đá được giấu kín trong khu rừng ở Anh, dẫn đến một bí mật 3.700 nămChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một câu hỏi đơn giản đã thay đổi tất cả.
Robot NASA lạc vào "hồ nước sự sống" ngoài hành tinhChuyện đó đây - 3 ngày trước
Dữ liệu từ thiết bị ChemCam trên robot Curiosity của NASA đã dẫn thêm bằng chứng về một thế giới sự sống cổ đại tiềm năng.
Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân phát minh ra... 421 từ khác nhau chỉ để gọi tên "tuyết"Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Sự kỳ diệu của ngôn ngữ khiến nhiều người phải choáng ngợp.
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 nămChuyện đó đây - 4 ngày trước
Các nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.
Nga phát minh công nghệ mới đi ngược xu hướng của nhân loại: Tương lai có thể thay đổi ngành hàng khôngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Động cơ tuabin khí nhỏ gọn được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ thích ứng.
Loài vật khó hiểu nhất thế giớiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Nó là sự tổng hoà và kết hợp của những loài tưởng như không liên quan với nhau.
Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá nàyChuyện đó đây - 6 ngày trước
Đây là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết.
Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại MaChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.
Bò cũng khổ vì nhan sắc, ông chủ nghĩ cách làm chúng xấu đi để tránh bị chụp ảnhChuyện đó đây - 1 tuần trước
Vẻ đẹp của những con bò Highland kéo du khách nườm nượp đến chụp ảnh, khiến ông chủ tìm cách lai tạo ra những con bò xấu hơn để chúng đỡ bị quấy rối, làm phiền.
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 nămChuyện đó đây
Các nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.