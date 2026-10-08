Lấy chồng giàu, đêm tân hôn vợ chết lặng trước yêu cầu 'không thể tin nổi' của anh ta

Mai từng nghĩ mình là người may mắn. Ở tuổi 30, cô kết hôn với Khang, một người đàn ông hơn cô 16 tuổi, có sự nghiệp ổn định, là giám đốc một chi nhánh lớn và sở hữu nhiều tài sản. Khang từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có hai con trai đang học cấp 2.

Hai người quen nhau trong một buổi giao lưu giữa các chi nhánh công ty. Mai gây ấn tượng với Khang bởi vẻ ngoài ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng, còn cô bị thu hút bởi sự chững chạc, quyết đoán của người đàn ông từng trải.

Sau vài tháng tìm hiểu, Khang cầu hôn và tổ chức cho Mai một đám cưới rình rang, khiến bạn bè không ít người trầm trồ. Ai cũng nói Mai "đổi đời".

Đêm tân hôn, chồng đưa ra yêu cầu khiến Mai chết lặng

Đêm ấy, căn phòng tân hôn chìm trong ánh đèn dịu. Sau những phút giây mặn nồng, Khang nằm cạnh vợ, vòng tay ôm lấy cô. Mai tưởng chồng sắp nói một lời ngọt ngào, nhưng câu nói tiếp theo khiến nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.

"Mai này, anh muốn em đi đặt que tránh thai."

Mai sững người, nhìn chồng như không tin vào tai mình. Khang vẫn bình thản giải thích rằng anh đã có hai con trai và muốn dành toàn bộ tình cảm, trách nhiệm cho chúng. Anh không muốn sau này giữa các con xảy ra chuyện tranh chấp tài sản, đồng thời cũng không muốn phải chia sẻ tình cảm cho một đứa trẻ nữa.

Mai im lặng rất lâu. Nhưng điều khiến cô sốc hơn vẫn còn ở phía sau. Khang nói rằng mỗi tháng anh sẽ đưa cô 30 triệu đồng để tiêu xài, cô không phải lo chuyện tiền bạc, nhưng những tài sản khác thì không được can thiệp vì đó đều là tài sản anh có trước hôn nhân.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Mai nhìn người đàn ông vừa trở thành chồng mình rồi hỏi: "Vậy anh cưới em để làm gì?".

Khang cau mày, cho rằng anh đang rất rõ ràng về trách nhiệm của mình. Anh có hai con trai cần lo lắng và không muốn cuộc hôn nhân thứ hai khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Mai nghe xong chỉ im lặng. Cô không muốn tiếp tục tranh luận, bởi càng nói, cô càng nhận ra hai người đang nhìn cuộc hôn nhân này theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Ảnh minh họa

Khang nổi giận khi vợ nhắc đến ly hôn

Mai cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã lạnh đi. Cô nói nếu Khang đã có những quyết định quan trọng như vậy thì đáng lẽ anh phải nói với cô trước khi kết hôn, thay vì đợi đến đêm tân hôn mới đưa ra hàng loạt điều kiện.

Khang bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh cho rằng Mai đã biết anh từng ly hôn, có hai con và có tài sản riêng nhưng vẫn đồng ý cưới, vậy thì cô không nên đòi hỏi thêm. "Anh cho em cuộc sống sung sướng, mỗi tháng 30 triệu còn chưa đủ à?", anh nói.

Mai nhìn chồng, giọng nghẹn lại: "Em không cần 30 triệu để đổi lấy quyền được làm vợ". Cô nói nếu Khang không thay đổi suy nghĩ, cô sẽ ly hôn. Không ngờ câu nói ấy khiến Khang nổi giận.

"Quả nhiên! Anh biết ngay em lấy anh vì tiền. Nếu thật sự yêu anh, em sẽ không quan tâm đến tài sản", Khang gay gắt nói.

Mai nghe xong chỉ im lặng. Cô không muốn tiếp tục tranh luận, bởi càng nói, cô càng nhận ra hai người đang nhìn cuộc hôn nhân này theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Với Khang, mọi thứ dường như có thể được tính toán bằng tiền bạc và những thỏa thuận rõ ràng, còn với Mai, hôn nhân phải là sự đồng hành và tôn trọng lẫn nhau.

Mai kéo vali rời khỏi căn phòng tân hôn

Gần nửa đêm, Mai lặng lẽ mở tủ quần áo và lấy vài bộ đồ xếp vào vali. Khang vẫn ngồi trên giường, dường như không tin vợ thực sự sẽ rời đi ngay trong đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân.

"Em làm thật à?", anh hỏi, giọng đầy tức giận.

Mai kéo khóa vali rồi bình tĩnh đáp: "Em lấy anh vì tình cảm, không phải vì tiền. Nhưng em cũng không muốn dùng cả cuộc đời để chứng minh rằng mình không tham tài sản."

Cô nhìn Khang lần cuối rồi nói: "Anh có quyền bảo vệ tài sản cho các con, đó là lựa chọn của anh. Nhưng em cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Em không thể bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đêm đầu tiên đã phải chấp nhận rằng những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình đều do người khác định đoạt."

Nói rồi, Mai kéo vali bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, cũng là lúc cô hiểu rằng điều mình từ bỏ không phải một cuộc sống giàu sang, mà là một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã khiến cô cảm thấy mình không có tiếng nói.

Rời khỏi người chồng giàu, Mai bị nói "được voi đòi tiên"

Ngày hôm sau, câu chuyện nhanh chóng đến tai một số người thân. Có người trách Mai: "Chồng giàu như thế còn đòi hỏi gì nữa?". Người khác thẳng thừng cho rằng cô "được voi đòi tiên", bởi một người phụ nữ 30 tuổi lấy được giám đốc, mỗi tháng còn được chồng cho 30 triệu đồng thì chẳng có lý do gì để bỏ đi.

Nhưng Mai không nghĩ mình tham lam. Cô chưa bao giờ yêu cầu Khang phải chia tài sản cho mình, cũng không đòi hỏi anh phải tước bỏ quyền lợi của hai con trai. Điều cô muốn chỉ là một cuộc hôn nhân trong đó hai người có thể cùng nhau bàn bạc về tương lai, thay vì một người đưa ra điều kiện còn người kia buộc phải chấp nhận.

Nếu Khang muốn dành tài sản cho hai con, cô tôn trọng. Nếu anh không muốn có thêm con, đó cũng là lựa chọn của anh. Nhưng khi những điều ấy trở thành điều kiện bắt buộc áp đặt lên người bạn đời ngay sau đám cưới, Mai hiểu rằng mình cần phải lựa chọn.

Bởi đôi khi, thứ khiến một người phụ nữ rời bỏ cuộc hôn nhân không phải là tiền bạc hay sự thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác mình không được tôn trọng. Với Mai, lấy được một người chồng giàu chưa chắc đã là may mắn, nếu cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân ấy là từ bỏ quyền được quyết định tương lai của chính mình.