Cha mẹ khôn ngoan luôn để trẻ tự làm 3 việc

Thứ năm, 14:01 08/10/2026 | Nuôi dạy con
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GĐXH - Cha mẹ không nên làm mọi việc thay con. Việc để trẻ tự làm sẽ giúp con hình thành tính tự lập, trách nhiệm và dễ thích nghi khi trưởng thành.

Nhiều phụ huynh có thói quen bao bọc con từ những việc nhỏ nhất. Tuy nhiên, nếu luôn đáp ứng mọi mong muốn, trẻ dễ hình thành tâm lý phụ thuộc và khó tự giải quyết vấn đề khi không có cha mẹ bên cạnh.

Cha mẹ khôn ngoan luôn để trẻ tự làm 3 việc - Ảnh 1.

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