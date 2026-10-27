Tỷ giá USD hôm nay 27/10: DXY tăng, USD ngân hàng tăng, USD chợ đen chững giá, người có nhu cầu mua USD, cần lưu ý những gì?

Mẹ mất để lại 20 chỉ vàng, em chồng bối rối không biết có nên chia cho chị dâu đã chăm bà suốt nhiều năm GĐXH - Suốt những năm mẹ nằm liệt giường, chị dâu Nga là người ngày đêm chăm sóc bà. Đến khi mẹ qua đời, Nga bất ngờ tìm thấy 20 chỉ vàng được giấu kín trong chiếc gối cũ.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,22%, hiện ở mức 102,03 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,03 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều

Đồng EUR giảm 0,21% so với USD, xuống 1,1179 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, trước thềm tuần có nhiều ngân hàng trung ương công bố quyết định lãi suất. Đồng tiền chung châu Âu chịu sức ép từ những lo ngại về nợ công Pháp, triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu và giá năng lượng neo cao. Dù trái phiếu chính phủ Pháp phục hồi sau khi Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm, những rủi ro tài khóa của nước này vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, đồng USD được hỗ trợ bởi các dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ duy trì sức chống chịu, bất chấp lạm phát gia tăng và biến động trên thị trường chứng khoán công nghệ. Giá dầu Brent giảm 0,78%, xuống 115,81 USD/thùng, nhưng vẫn gần mức cao nhất trong sáu tháng. Thị trường đang chờ quyết định của Fed, ECB và BOJ, được dự báo giữ nguyên lãi suất, trong khi ngân hàng trung ương New Zealand và Canada có thể tăng lãi suất. Đồng yên Nhật giảm 0,43%, xuống 157,46 yên/USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 27/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với 2 phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.627 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.396 đồng mua vào và 26.858 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 27/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 27/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 27/10/2026.

Tỷ giá USD tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,640-26,050 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.588-26.033 đồng/USD, đã tăng 1 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,660-26,040 đồng/USD, đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 26/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h16 không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.967 đồng và bán ra là 26.067 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 27/10, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,256.90-29,747.38 đồng/EUR, đã tăng 21 đồng chiều mua vào và tăng 23 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.318-29.628 đồng/EUR, đã tăng giảm 122 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,408-29,783 đồng/EUR, đã giảm 12 đồng chiều mua vào và giảm 9 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 27/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 08h21 phút hiện đang được mua vào là 28.910 đồng và bán ra là 29.020 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.50-169.42 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm so với phiên trước đó, ở vùng 158,91-168,91 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.86-169.83 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Người có nhu cầu mua USD, cần lưu ý những gì?

Ngày 27/10, đồng USD nhích nhẹ. Tại thị trường trong nước, khối ngân hàng cũng biến động tăng theo, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến trên cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: USD khối ngân hàng nhích nhẹ, mua USD thị trường tự do chênh lệch bao nhiêu? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 26/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.