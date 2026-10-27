Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/10 – 1/11/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng hầu hết các khu dân cư nằm trong danh sách
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 27/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 27/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/10 – 1/11/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Tân Phước phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Thanh Bình A phường Gò Dầu; ấp Xóm Bố, Phước Hội A, Phước Bình A xã Phước Thạnh; ấp 4 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cây Da xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận; Khu phố Lộc Vĩnh phường An Tịnh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Lợi A xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Đông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Trung A xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Trung B xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Nguyên Liêm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Tiến Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Nông trường cao su 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công ty Cổ Phần TAPIOTEK
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sầm Hên
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước An xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Minh xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Tiến xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Ngọc My
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Phát Tài
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/10/2026 đến 10:30:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát (Chốt BVR tiểu khu 3)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 07:30:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 1, 2 phường Long Hoa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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