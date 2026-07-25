Danh mục bệnh dài ngày được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2026, người lao động cần biết
GĐXH - Danh mục bệnh dài ngày là một danh sách các bệnh cần chữa trị dài ngày mà người lao động có thể được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Năm 2026, những bệnh nào được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?
Danh mục bệnh dài ngày hưởng bảo hiểm xã hội năm 2026
Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT, là căn cứ để giải quyết chế độ ốm đau một trong những quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
Dưới đây là danh mục bệnh dài ngày để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất năm 2026 bao gồm 282 loại bệnh được chia thành 22 nhóm chuyên khoa (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT):
TT
Danh mục bệnh theo các chuyên khoa
Mã bệnh theo ICD 10
I
Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
1.
Bệnh do amip
Từ A06.1 đến A06.9
2.
Bệnh Lao
Từ A15 đến A19
3.
Bệnh do Brucella
A23
4.
Bệnh do Burkholderia pseudomallei (bệnh Withmore), không đặc hiệu
A24.4
5.
Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng
A30 và B92
6.
Nhiễm khuẩn do Mycobacteria khác
A31
7.
Bệnh uốn ván
A35
8.
Viêm gan vi rút mạn tính
B18
9.
Bệnh do nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS
Từ B20 đến B24, Z21
10.
Viêm màng não do nhiễm nấm candida
B37.5
11.
Bệnh nhiễm nấm Coccidioides ở phổi mạn tính
B38.1
12.
Bệnh nhiễm nấm Histoplasma capsulatum ở phổi mạn tính
B39.1
13.
Bệnh nhiễm nấm Blastomyces ở phổi mạn tính
B40.1
14.
Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phổi xâm lấn
B44.0
15.
Bệnh do nấm Cryptococcus
B45
16.
Bệnh do nấm Mucor ở phổi
B46.0
17.
Bệnh u nấm
B47
18.
Bệnh nhiễm nấm Penicillium
B48.4
19.
Sốt rét do Plasmodium Falciparum kèm biến chứng não
B50.0
20.
Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng khác
B50.8
21.
Nhiễm sán lá gan nhỏ
B66.1
22.
Nhiễm sán lá gan lớn
B66.3
23.
Nhiễm sán dây cá Diphyllobothrium và bệnh ấu trùng sán nhái Sparganum
B70
24.
Nhiễm giun xoắn Trichinella
B75
25.
Bệnh do ký sinh trùng không xác định
B89
26.
Di chứng do lao xương và khớp
B90.2
27.
Di chứng của bệnh viêm não do vi rút
B94.1
28.
Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác
B94.8
29.
Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không xác định
B94.9
30.
Vi rút Papilloma là nguyên nhân gây bệnh phân loại ở chương khác
B97.7
II
U tân sinh
31.
U ác tính
Từ C00 đến C97
32.
U tân sinh tại chỗ
Từ D00 đến D09
33.
U lành của xương và sụn khớp
D16
34.
U lành tuyến thượng thận
D35.0
35.
U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất
Từ D37 đến D48
III
Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các bệnh lý liên quan đến cơ chế miễn dịch
36.
Bệnh Thalassemia
D56
37.
Bệnh hồng cầu hình liềm
D57
38.
Các thiếu máu tan máu di truyền
D58
39.
Thiếu máu tan máu mắc phải
D59
40.
Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải
D60
41.
Các thể suy tủy xương khác
D61
42.
Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A)
D66
43.
Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B)
D67
44.
Các bất thường đông máu
D68
45.
Bất thường chất lượng tiểu cầu
D69.1
46.
Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát
D69.3
47.
Các bệnh máu và cơ quan tạo máu
D75
48.
Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng
D76.2
49.
Bệnh Sarcoid (u hạt)
D86
50.
Tăng Gammaglobulin máu không đặc hiệu
D89.2
IV
Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa
51.
Suy giáp
E03
52.
Nhiễm độc giáp (cường giáp)
Từ E05.0 đến E05.4
53.
Nhiễm độc gáp khác
E05.8
54.
Nhiễm độc giáp, không đặc hiệu
E05.9
55.
Viêm tuyến giáp mạn tính
Từ E06.2 đến E06.5
56.
Đái tháo đường
Từ E10 đến E14
57.
Hạ đường máu khác
E16.1
58.
Bệnh suy tuyến cận giáp
E20.8
59.
Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp
E21
60.
Cường tuyến yên
E22
61.
Bệnh đái tháo nhạt
E23.2
62.
Hội chứng Cushing
E24
63.
Tăng Aldosteron
E26
64.
Các rối loạn của tuyến thượng thận
E27
65.
Rối loạn chức năng đa tuyến
E31
66.
Rối loạn chuyển hóa đồng (bao gồm Bệnh Wilson)
E83.0
67.
Xơ nang
E84
68.
Hạ Kali máu
E87.6
69.
Suy giáp sau điều trị
E89.0
V
Rối loạn tâm thần và hành vi
70.
Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng
Từ F00 đến F09
71.
Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần
Từ F10 đến F19
72.
Tâm thần phân liệt
F20
73.
Rối loạn loại phân liệt
F21
74.
Rối loạn hoang tưởng dai dẳng
F22
75.
Rối loạn phân liệt cảm xúc
F25
76.
Rối loạn cảm xúc lưỡng cực
F31
77.
Giai đoạn trầm cảm
F32
78.
Rối loạn trầm cảm tái diễn
F33
79.
Các trạng thái rối loạn khí sắc
F34
80.
Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi
F40
81.
Các rối loạn lo âu khác
F41
82.
Rối loạn ám ảnh nghi thức
F42
83.
Rối loạn stress sau sang chấn
F43.1
84.
Các rối loạn sự thích ứng
F43.2
85.
Các rối loạn dạng cơ thể
F45
86.
Các rối loạn nhân cách đặc hiệu
F60
87.
Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các rối loạn nhân cách khác
F61
88.
Các biến đổi nhân cách lâu dài không thể gán cho một tổn thương não hoặc một bệnh não
F62
89.
Các rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành
F68
90.
Chậm phát triển trí tuệ
Từ F70 đến F79
91.
Các rối loạn về phát triển tâm lý
Từ F80 đến F89
92.
Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên
Từ F90 đến F98
VI
Bệnh hệ thần kinh
93.
Viêm màng não do liên cầu
G00.2
94.
Viêm não viêm tủy và viêm não tủy
G04
95.
Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương
G09
96.
Teo cơ do tủy sống và hội chứng liên quan
G12
97.
Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác
G13
98.
Bệnh Parkinson
G20
99.
Hội chứng Parkinson thứ phát
G21
100.
Loạn trương lực cơ (Dystonia)
G24
101.
Bệnh Alzheimer
G30
102.
Bệnh đa xơ cứng, xơ cứng rải rác
G35
103.
Viêm tủy thị thần kinh
G36.0
104.
Viêm tủy cắt ngang
G37.3
105.
Viêm tủy hoại tử bán cấp
G37.4
106.
Động kinh
G40
107.
Đau dây thần kinh tam thoa (dây thần kinh số V)
G50.0
108.
Co thắt và giật nửa mặt
G51.3
109.
Đau thần kinh sau zona
G53.0*
110.
Bệnh rễ và đám rối thần kinh
G54
111.
Bệnh nhiều dây thần kinh do viêm (mãn tính)
G61
112.
Bệnh nhược cơ
G70.0
113.
Bệnh cơ tiên phát
G71
114.
Bại não trẻ em
G80
115.
Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi
G82
116.
Bệnh khác của tủy sống
G95
VII
Bệnh mắt và phần phụ của mắt
117.
Bệnh khác của tuyến lệ
H04.1
118.
Viêm mống mắt thể mi do thể thủy tinh
H20.2
119.
Bệnh khác của mống mắt và thể mi
H21
120.
Bệnh viêm hắc võng mạc khác
H30.8
121.
Viêm hắc võng mạc, không xác định
H30.9
122.
Bong võng mạc co kéo
H33.4
123.
Các bệnh lý tắc mạch máu võng mạc
H34.8
124.
Các bệnh lý võng mạc khác
H35
125.
Glocom
Từ H40.1 đến H40.9
126.
Viêm nội nhãn khác
H44.1
127.
Viêm thị thần kinh
H46
VIII
Bệnh lý tai mũi họng
128.
Viêm tai giữa mủ mạn tính
H66.3
129.
Viêm xương chũm, không đặc hiệu
H70.9
130.
Cholesteatoma của tai giữa
H71
131.
Bệnh Meniere
H81.0
132.
Điếc tiếng ồn
H83.3
133.
Nghe kém dẫn truyền hai bên
H90.0
134.
Nghe kém giác quan không đặc hiệu
H90.5
135.
Nghe kém đặc hiệu khác
H91.8
IX
Bệnh hệ tuần hoàn
136.
Bệnh tim mạn tính do thấp
Từ I05 đến I09
137.
Bệnh lý tăng huyết áp
Từ I10 đến I15
138.
Bệnh tim thiếu máu cục bộ
Từ I20 đến I25
139.
Bệnh tim do phổi và bệnh tuần hoàn phổi
Từ I26 đến I28
140.
Viêm màng ngoài tim cấp
I30
141.
Viêm co thắt màng ngoài tim mạn
I31.1
142.
Viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp
I33
143.
Bệnh lý van hai lá không do thấp
I34
144.
Bệnh van động mạch chủ không do thấp
I35
145.
Viêm cơ tim cấp
I40
146.
Bệnh cơ tim
I42
147.
Rung nhĩ và cuồng động nhĩ
I48
148.
Loạn nhịp tim khác
I49
149.
Suy tim
I50
150.
Xuất huyết não
I61
151.
Nhồi máu não
I63
152.
Đột quỵ không rõ nhồi máu não hay xuất huyết não
I64
153.
Di chứng bệnh mạch máu não
I69
154.
Phình và tách thành động mạch chủ
I71
155.
Thuyên tắc và huyết khối động mạch
I74
156.
Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch
I80
157.
Rối loạn hệ tuần hoàn sau phẫu thuật, không phân loại nơi khác
I97
X
Bệnh hệ hô hấp
158.
Viêm thanh quản và viêm thanh khí quản mạn tính
J37
159.
Políp của dây thanh âm và thanh quản
J38.1
160.
Các Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác
J44
161.
Hen suyễn
J45
162.
Giãn phế quản
J47
163.
Bệnh bụi phổi của công nhân ngành than
J60
164.
Bệnh bụi phổi amian và các sợi khoáng khác
J61
165.
Bệnh bụi phổi do silic
J62
166.
Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác
J63
167.
Bệnh bụi phổi không phân loại
J64
168.
Bệnh bụi phổi kết hợp với lao
J65
169.
Bệnh đường dẫn khí do bụi hữu cơ đặc biệt khác
J66
170.
Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ
J67
171.
Bệnh hô hấp do hít hóa chất, khí, khói và chất bay hơi
J68
172.
Viêm phổi do chất rắn và chất lỏng
J69
173.
Bệnh phổi mô kẽ mạn tính do thuốc
J70.3
174.
Bệnh phổi mô kẽ khác
J84
175.
Áp xe phổi và trung thất
J85
176.
Mủ lồng ngực
J86
177.
Suy hô hấp mạn
J96.1
XI
Bệnh hệ tiêu hóa
178.
Bệnh Crohn
K50
179.
Viêm dạ dày - ruột và viêm đại tràng không nhiễm trùng khác
K52
180.
Bệnh gan do rượu
K70
181.
Viêm gan mạn tính không phân loại nơi khác
K73
182.
Gan xơ hóa và xơ gan
K74
183.
Viêm gan tự miễn
K75.4
184.
Sỏi ống mật có viêm đường mật
K80.3
185.
Viêm tụy mạn do rượu
K86.0
186.
Viêm tụy mạn thể khác
K86.1
XII
Bệnh da và mô dưới da
187.
Pemphigus
L10
188.
Pemphigoid
L12
189.
Viêm da dạng Herpes
L13.0
190.
Các bệnh lý bọng nước đặc hiệu khác
L13.8
191.
Các bệnh da có bọng nước trong các bệnh phân loại ở phần khác
L14
192.
Đỏ da toàn thân
L26
193.
Vảy nến
L40
194.
Á sừng vảy nến
L41
195.
Vảy phấn đỏ nang long
L44.0
196.
Mày đay tự phát
L50.1
197.
Mày đay khác
L50.8
198.
Hồng ban nút
L52
199.
Trứng cá mạch lươn
L70.1
200.
Viêm tuyến mồ hôi mủ (nhọt ổ gà)
L73.2
201.
Viêm da mủ hoại thư
L88
202.
Loét da mạn tính, không phân loại nơi khác
L98.4
XIII
Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết
203.
Bệnh khớp nhiễm trùng
Từ M00 đến M03
204.
Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính
M05
205.
Viêm khớp dạng thấp khác
M06
206.
Viêm khớp vảy nến khác
M07.3
207.
Viêm khớp thiếu niên
M08
208.
Gút (thống phong)
M10
209.
Các bệnh khớp khác do vi tinh thể
M11
210.
Các bệnh viêm khớp khác
M13
211.
Bệnh thoái hóa khớp
Từ M15 đến M19
212.
Các tổn thương xác định khác ở khớp
M24
213.
Bệnh mô liên kết hệ thống
Từ M30 đến M36
214.
Các biến dạng khác của cột sống
M43
215.
Bệnh lý cột sống
Từ M45 đến M49
216.
Bệnh khác của cột sống
Từ M50 đến M54
217.
Viêm cơ
M60
218.
Vôi hóa và cốt hóa cơ
M61
219.
Viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân
Từ M65.1 đến M65.9
220.
Tổn thương vai
M75
221.
Viêm mô mỡ dưới da không đặc hiệu
M79.3
222.
Đau mô sợi - cơ
M79.7
223.
Loãng xương có kèm gãy xương bệnh lý
M80
224.
Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý
M81
225.
Loãng xương trong các bệnh phân loại nơi khác
M82*
226.
Nhuyễn xương người lớn
M83
227.
Gãy xương không liền (khớp giả)
M84.1
228.
Gãy xương bệnh lý không phân loại nơi khác
M84.4
229.
Loạn sản xơ xương (khu trú)
M85.0
230.
Viêm xương tủy
Từ M86.3 đến M86.9
231.
Bệnh hoại tử vô mạch tự phát của xương
M87.0
232.
Bệnh Paget (viêm xương biến dạng)
M88
233.
Hội chứng loạn dưỡng đau thần kinh
M89.0
234.
Gãy xương trong các bệnh khối U
M90.7
235.
Các biến dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết
M95
XIV
Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu
236.
Hội chứng viêm thận tiến triển nhanh
N01
237.
Tiểu máu dai dẳng và tái phát
N02
238.
Hội chứng viêm thận mạn
N03
239.
Hội chứng thận hư
N04
240.
Biến đổi cầu thận trong các bệnh phân loại nơi khác
N08*
241.
Viêm mô kẽ ống thận mạn
N11
242.
Bệnh thận mạn tính
N18
243.
Viêm bàng quang mạn
N30.2
244.
Tiểu không tự chủ xác định khác
N39.4
245.
Rò đường sinh dục nữ
N82
XV
Mang thai, sinh đẻ và hậu sản
246.
Thai trứng
O01
247.
Biến chứng sau xảy thai, thai chửa ngoài tử cung và thai trứng
O08
248.
Tiền sản giật thể nhẹ đến trung bình
O14.0
249.
Tiền sản giật thể nặng
O14.1
250.
Đái tháo đường thai kỳ
O24
251.
Vỡ ối sớm, có điều trị để làm chậm chuyển dạ
O42.2
252.
Rau cài răng lược
O43.2
253.
Rau tiền đạo
O44
XVII
Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể
254.
Thoát vị não
Q01
255.
Não úng thủy bẩm sinh
Q03
256.
Glocom (tăng nhãn áp) bẩm sinh
Q15
257.
Các dị tật bẩm sinh của hệ thống tuần hoàn
Từ Q20 đến Q28
258.
Các bất thường bẩm sinh khác của phế quản
Q32.4
259.
Lỗ tiểu lệch thấp
Q54
260.
Bệnh vảy cá bẩm sinh
Q80
261.
Hội chứng Down
Q90
262.
Hội chứng Edwards và hội chứng Patau
Q91
263.
Hội chứng Turner
Q96.9
XIX
Tổn thương, ngộ độc và một số hậu quả do nguyên nhân ngoại sinh
264.
Tổn thương nội sọ
S06
265.
Gãy cổ
S12
266.
Tổn thương dây thần kinh và tủy sống vùng cổ
S14
267.
Gãy xương sườn, xương ức và gai sống ngực
S22
268.
Gãy cột sống thắt lưng và vùng chậu
S32
269.
Tổn thương dây thần kinh và dây sống tại bụng, lưng và vùng chậu
S34
270.
Bong gân và căng cơ (phía trước), (phía sau) do tổn thương dây chằng chéo khớp gối
S83.5
271.
Bỏng với hậu quả gây vỡ và phá hủy nhãn cầu
T26.2
272.
Bỏng và ăn mòn đường hô hấp
T27
273.
Bỏng và ăn mòn nhiều vùng cơ thể
T29
274.
Bỏng tổn thương từ 30% bề mặt cơ thể trở lên
Từ T31.3 đến T31.9
275.
Ăn mòn tổn thương từ 30% bề mặt cơ thể trở lên
Từ T32.3 đến T32.9
276.
Thất bại và thải bỏ ghép phủ tạng và tổ chức
T86
277.
Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh
T95
XXI
Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế
278.
Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của đường tiêu hóa
Z43.4
279.
Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của đường tiết niệu
Z43.6
280.
Tình trạng có mô và tạng ghép
Z94
281.
Còn dụng cụ chỉnh hình khớp
Z96.6
XXII
Mã dành cho những mục đích đặc biệt
282.
Kháng các thuốc kháng sinh
U84
Nghỉ ốm đau dài ngày là bao nhiêu ngày theo quy định mới nhất?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày sẽ được hưởng chế độ ốm đau dài ngày.
Chế độ ốm đau dài ngày là gì?
Chế độ ốm đau (CĐÔĐ) dài ngày là chế độ bảo hiểm khi nghỉ ốm đau dài ngày - một hình thức trợ cấp bổ sung nằm trong chế độ ốm đau dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc để điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Chế độ ốm đau dài ngày là một chính sách an sinh thiết thực giúp người lao động có thêm thời gian điều trị bệnh mà vẫn được hỗ trợ tài chính thông qua tiền trợ cấp ốm đau, đảm bảo cuộc sống trong thời gian không thể làm việc.
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày
Theo Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:
"Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được hưởng tiếp chế độ ốm đau".
Do đó, có 02 điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày đối với người lao động là:
- Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau thông thường.
- Vẫn phải tiếp tục điều trị do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Ngoài ra, trong nhiều trường hợp để có căn cứ chứng minh việc điều trị bệnh dài ngày, người lao động cần có giấy xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, ghi rõ thời gian điều trị và tên bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Quyền lợi hưởng chế độ ốm đau dài ngày
Thời gian nghỉ hưởng chế độ
Theo khoản 1 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động được nghỉ việc linh hoạt theo điều kiện làm việc với số ngày tối thiểu theo thời gian đóng BHXH như sau:
|
Thời gian tham gia BHXH
|
Điều kiện làm việc bình thường
|
Điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại hoặc vùng KTXH khó khăn
|
Dưới 15 năm
|
Nghỉ tối thiểu 30 ngày/năm
|
Nghỉ tối thiểu 40 ngày/năm
|
Từ 15 năm đến dưới 30 năm
|
Nghỉ tối thiểu 40 ngày/năm
|
Nghỉ tối thiểu 50 ngày/năm
|
Từ 30 năm trở lên
|
Nghỉ tối thiểu 60 ngày/năm
|
Nghỉ tối thiểu 70 ngày/năm
Trong đó thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày đã bao gồm số ngày nghỉ hưởng CĐÔĐ ban đầu và được tính theo ngày làm việc không bao gồm các ngày nghỉ lễ tết và ngày nghỉ hằng tuần.
Mức hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày
Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nêu rõ về chế độ trợ cấp ốm đau:
Trong khoảng thời gian nghỉ tối thiểu, người lao động được hưởng mức trợ cấp ốm đau ban đầu được tính bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.
Hết thời hạn nghỉ tối thiểu mà người lao động vẫn phải tiếp tục điều trị thì được hưởng mức trợ cấp ốm đau dài ngày ở mức thấp hơn tùy theo thời gian đóng BHXH theo quy định Khoản 3 Điều 45 Luật BHXH 2024 như sau:
|
Thời gian đóng BHXH
|
Mức hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày
|
Trên 30 năm
|
65% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH/tháng.
|
Từ 15 năm đến dưới 30 năm
|
55% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH/tháng.
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Dưới 15 năm
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50% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH/tháng.
Cũng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định thêm về mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với trường hợp NLĐ nghỉ hưởng chế độ nửa ngày bằng một nửa mức hưởng trợ cấp của một ngày.
Đối với trường hợp nghỉ không trọn ngày được quy định như sau:
Nghỉ dưới nửa ngày được tính là nghỉ nửa ngày.
Từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là nghỉ một ngày.
Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ ốm dài ngày
Căn cứ theo Quyết định số 863/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày thuộc trường hợp người lao động nghỉ ốm do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần điều trị dài ngày theo quy định.
Theo đó bộ hồ sơ hưởng CĐÔĐ dài ngày do người lao động và người sử dụng lao động cùng có trách nhiệm chuẩn bị.
Hồ sơ do người lao động chuẩn bị
Tùy theo trường hợp điều trị nội trú hay ngoại trú, người lao động cần chẩn bị các giấy tờ cần thiết như sau:
- Đối với trường hợp điều trị nội trú, hồ sơ gồm:
Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao), trong phần chẩn đoán ghi rõ mã bệnh và tên bệnh cần điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định.
Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (nếu có).
Giấy tờ khác (nếu có) chứng minh quá trình điều trị nội trú do cơ sở khám chữa bệnh cấp.
- Đối với trường hợp điều trị ngoại trú, hồ sơ gồm:
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính).
Giấy ra viện (bản chính/bản sao) có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú.
Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (bản chính/bản sao) có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú;
Lưu ý: Trong phần chẩn đoán bệnh của các giấy tờ trên cần ghi rõ mã bệnh và tên bệnh cần điều trị dài ngày thuộc danh mục theo quy định.
- Đối với trường hợp khám chữa bệnh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:
Các giấy tờ KCB thể hiện tên bệnh cần điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định và thời gian điều trị bệnh do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp
Có bản dịch tiếng Việt (có công chứng/chứng thực) của giấy tờ KCB trên được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp có quy định khác.
Hồ sơ do người sử dụng lao động chuẩn bị
Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo mẫu 01D-HSB (áp dụng từ 2025).
Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày
Theo Quyết định số 863/QĐ-BNV, quy trình làm thủ tục hưởng CĐÔĐ dài ngày được thực hiện theo trình tự 3 bước như sau:
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ
Người lao động nộp hồ sơ (theo trường hợp điều trị) cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.
Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, doanh nghiệp phải lập danh sách hưởng chế độ theo mẫu và gửi hồ sơ (trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính) đến cơ quan BHXH.
Bước 3: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền trợ cấp. Nếu không giải quyết, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Quy trình này giúp đảm bảo người lao động được nhận trợ cấp đúng thời hạn và đầy đủ quyền lợi. Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của người lao động thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.