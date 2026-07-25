Danh mục bệnh dài ngày được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2026, người lao động cần biết

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Danh mục bệnh dài ngày hưởng bảo hiểm xã hội năm 2026

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT, là căn cứ để giải quyết chế độ ốm đau một trong những quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Dưới đây là danh mục bệnh dài ngày để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất năm 2026 bao gồm 282 loại bệnh được chia thành 22 nhóm chuyên khoa (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT):

TT Danh mục bệnh theo các chuyên khoa Mã bệnh theo ICD 10 I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 1. Bệnh do amip Từ A06.1 đến A06.9 2. Bệnh Lao Từ A15 đến A19 3. Bệnh do Brucella A23 4. Bệnh do Burkholderia pseudomallei (bệnh Withmore), không đặc hiệu A24.4 5. Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng A30 và B92 6. Nhiễm khuẩn do Mycobacteria khác A31 7. Bệnh uốn ván A35 8. Viêm gan vi rút mạn tính B18 9. Bệnh do nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS Từ B20 đến B24, Z21 10. Viêm màng não do nhiễm nấm candida B37.5 11. Bệnh nhiễm nấm Coccidioides ở phổi mạn tính B38.1 12. Bệnh nhiễm nấm Histoplasma capsulatum ở phổi mạn tính B39.1 13. Bệnh nhiễm nấm Blastomyces ở phổi mạn tính B40.1 14. Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phổi xâm lấn B44.0 15. Bệnh do nấm Cryptococcus B45 16. Bệnh do nấm Mucor ở phổi B46.0 17. Bệnh u nấm B47 18. Bệnh nhiễm nấm Penicillium B48.4 19. Sốt rét do Plasmodium Falciparum kèm biến chứng não B50.0 20. Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng khác B50.8 21. Nhiễm sán lá gan nhỏ B66.1 22. Nhiễm sán lá gan lớn B66.3 23. Nhiễm sán dây cá Diphyllobothrium và bệnh ấu trùng sán nhái Sparganum B70 24. Nhiễm giun xoắn Trichinella B75 25. Bệnh do ký sinh trùng không xác định B89 26. Di chứng do lao xương và khớp B90.2 27. Di chứng của bệnh viêm não do vi rút B94.1 28. Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác B94.8 29. Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không xác định B94.9 30. Vi rút Papilloma là nguyên nhân gây bệnh phân loại ở chương khác B97.7 II U tân sinh 31. U ác tính Từ C00 đến C97 32. U tân sinh tại chỗ Từ D00 đến D09 33. U lành của xương và sụn khớp D16 34. U lành tuyến thượng thận D35.0 35. U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất Từ D37 đến D48 III Bệnh máu, cơ quan tạo máu và các bệnh lý liên quan đến cơ chế miễn dịch 36. Bệnh Thalassemia D56 37. Bệnh hồng cầu hình liềm D57 38. Các thiếu máu tan máu di truyền D58 39. Thiếu máu tan máu mắc phải D59 40. Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải D60 41. Các thể suy tủy xương khác D61 42. Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A) D66 43. Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B) D67 44. Các bất thường đông máu D68 45. Bất thường chất lượng tiểu cầu D69.1 46. Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát D69.3 47. Các bệnh máu và cơ quan tạo máu D75 48. Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng D76.2 49. Bệnh Sarcoid (u hạt) D86 50. Tăng Gammaglobulin máu không đặc hiệu D89.2 IV Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa 51. Suy giáp E03 52. Nhiễm độc giáp (cường giáp) Từ E05.0 đến E05.4 53. Nhiễm độc gáp khác E05.8 54. Nhiễm độc giáp, không đặc hiệu E05.9 55. Viêm tuyến giáp mạn tính Từ E06.2 đến E06.5 56. Đái tháo đường Từ E10 đến E14 57. Hạ đường máu khác E16.1 58. Bệnh suy tuyến cận giáp E20.8 59. Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp E21 60. Cường tuyến yên E22 61. Bệnh đái tháo nhạt E23.2 62. Hội chứng Cushing E24 63. Tăng Aldosteron E26 64. Các rối loạn của tuyến thượng thận E27 65. Rối loạn chức năng đa tuyến E31 66. Rối loạn chuyển hóa đồng (bao gồm Bệnh Wilson) E83.0 67. Xơ nang E84 68. Hạ Kali máu E87.6 69. Suy giáp sau điều trị E89.0 V Rối loạn tâm thần và hành vi 70. Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng Từ F00 đến F09 71. Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần Từ F10 đến F19 72. Tâm thần phân liệt F20 73. Rối loạn loại phân liệt F21 74. Rối loạn hoang tưởng dai dẳng F22 75. Rối loạn phân liệt cảm xúc F25 76. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực F31 77. Giai đoạn trầm cảm F32 78. Rối loạn trầm cảm tái diễn F33 79. Các trạng thái rối loạn khí sắc F34 80. Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi F40 81. Các rối loạn lo âu khác F41 82. Rối loạn ám ảnh nghi thức F42 83. Rối loạn stress sau sang chấn F43.1 84. Các rối loạn sự thích ứng F43.2 85. Các rối loạn dạng cơ thể F45 86. Các rối loạn nhân cách đặc hiệu F60 87. Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các rối loạn nhân cách khác F61 88. Các biến đổi nhân cách lâu dài không thể gán cho một tổn thương não hoặc một bệnh não F62 89. Các rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành F68 90. Chậm phát triển trí tuệ Từ F70 đến F79 91. Các rối loạn về phát triển tâm lý Từ F80 đến F89 92. Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên Từ F90 đến F98 VI Bệnh hệ thần kinh 93. Viêm màng não do liên cầu G00.2 94. Viêm não viêm tủy và viêm não tủy G04 95. Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương G09 96. Teo cơ do tủy sống và hội chứng liên quan G12 97. Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác G13 98. Bệnh Parkinson G20 99. Hội chứng Parkinson thứ phát G21 100. Loạn trương lực cơ (Dystonia) G24 101. Bệnh Alzheimer G30 102. Bệnh đa xơ cứng, xơ cứng rải rác G35 103. Viêm tủy thị thần kinh G36.0 104. Viêm tủy cắt ngang G37.3 105. Viêm tủy hoại tử bán cấp G37.4 106. Động kinh G40 107. Đau dây thần kinh tam thoa (dây thần kinh số V) G50.0 108. Co thắt và giật nửa mặt G51.3 109. Đau thần kinh sau zona G53.0* 110. Bệnh rễ và đám rối thần kinh G54 111. Bệnh nhiều dây thần kinh do viêm (mãn tính) G61 112. Bệnh nhược cơ G70.0 113. Bệnh cơ tiên phát G71 114. Bại não trẻ em G80 115. Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi G82 116. Bệnh khác của tủy sống G95 VII Bệnh mắt và phần phụ của mắt 117. Bệnh khác của tuyến lệ H04.1 118. Viêm mống mắt thể mi do thể thủy tinh H20.2 119. Bệnh khác của mống mắt và thể mi H21 120. Bệnh viêm hắc võng mạc khác H30.8 121. Viêm hắc võng mạc, không xác định H30.9 122. Bong võng mạc co kéo H33.4 123. Các bệnh lý tắc mạch máu võng mạc H34.8 124. Các bệnh lý võng mạc khác H35 125. Glocom Từ H40.1 đến H40.9 126. Viêm nội nhãn khác H44.1 127. Viêm thị thần kinh H46 VIII Bệnh lý tai mũi họng 128. Viêm tai giữa mủ mạn tính H66.3 129. Viêm xương chũm, không đặc hiệu H70.9 130. Cholesteatoma của tai giữa H71 131. Bệnh Meniere H81.0 132. Điếc tiếng ồn H83.3 133. Nghe kém dẫn truyền hai bên H90.0 134. Nghe kém giác quan không đặc hiệu H90.5 135. Nghe kém đặc hiệu khác H91.8 IX Bệnh hệ tuần hoàn 136. Bệnh tim mạn tính do thấp Từ I05 đến I09 137. Bệnh lý tăng huyết áp Từ I10 đến I15 138. Bệnh tim thiếu máu cục bộ Từ I20 đến I25 139. Bệnh tim do phổi và bệnh tuần hoàn phổi Từ I26 đến I28 140. Viêm màng ngoài tim cấp I30 141. Viêm co thắt màng ngoài tim mạn I31.1 142. Viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp I33 143. Bệnh lý van hai lá không do thấp I34 144. Bệnh van động mạch chủ không do thấp I35 145. Viêm cơ tim cấp I40 146. Bệnh cơ tim I42 147. Rung nhĩ và cuồng động nhĩ I48 148. Loạn nhịp tim khác I49 149. Suy tim I50 150. Xuất huyết não I61 151. Nhồi máu não I63 152. Đột quỵ không rõ nhồi máu não hay xuất huyết não I64 153. Di chứng bệnh mạch máu não I69 154. Phình và tách thành động mạch chủ I71 155. Thuyên tắc và huyết khối động mạch I74 156. Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch I80 157. Rối loạn hệ tuần hoàn sau phẫu thuật, không phân loại nơi khác I97 X Bệnh hệ hô hấp 158. Viêm thanh quản và viêm thanh khí quản mạn tính J37 159. Políp của dây thanh âm và thanh quản J38.1 160. Các Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác J44 161. Hen suyễn J45 162. Giãn phế quản J47 163. Bệnh bụi phổi của công nhân ngành than J60 164. Bệnh bụi phổi amian và các sợi khoáng khác J61 165. Bệnh bụi phổi do silic J62 166. Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác J63 167. Bệnh bụi phổi không phân loại J64 168. Bệnh bụi phổi kết hợp với lao J65 169. Bệnh đường dẫn khí do bụi hữu cơ đặc biệt khác J66 170. Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ J67 171. Bệnh hô hấp do hít hóa chất, khí, khói và chất bay hơi J68 172. Viêm phổi do chất rắn và chất lỏng J69 173. Bệnh phổi mô kẽ mạn tính do thuốc J70.3 174. Bệnh phổi mô kẽ khác J84 175. Áp xe phổi và trung thất J85 176. Mủ lồng ngực J86 177. Suy hô hấp mạn J96.1 XI Bệnh hệ tiêu hóa 178. Bệnh Crohn K50 179. Viêm dạ dày - ruột và viêm đại tràng không nhiễm trùng khác K52 180. Bệnh gan do rượu K70 181. Viêm gan mạn tính không phân loại nơi khác K73 182. Gan xơ hóa và xơ gan K74 183. Viêm gan tự miễn K75.4 184. Sỏi ống mật có viêm đường mật K80.3 185. Viêm tụy mạn do rượu K86.0 186. Viêm tụy mạn thể khác K86.1 XII Bệnh da và mô dưới da 187. Pemphigus L10 188. Pemphigoid L12 189. Viêm da dạng Herpes L13.0 190. Các bệnh lý bọng nước đặc hiệu khác L13.8 191. Các bệnh da có bọng nước trong các bệnh phân loại ở phần khác L14 192. Đỏ da toàn thân L26 193. Vảy nến L40 194. Á sừng vảy nến L41 195. Vảy phấn đỏ nang long L44.0 196. Mày đay tự phát L50.1 197. Mày đay khác L50.8 198. Hồng ban nút L52 199. Trứng cá mạch lươn L70.1 200. Viêm tuyến mồ hôi mủ (nhọt ổ gà) L73.2 201. Viêm da mủ hoại thư L88 202. Loét da mạn tính, không phân loại nơi khác L98.4 XIII Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết 203. Bệnh khớp nhiễm trùng Từ M00 đến M03 204. Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính M05 205. Viêm khớp dạng thấp khác M06 206. Viêm khớp vảy nến khác M07.3 207. Viêm khớp thiếu niên M08 208. Gút (thống phong) M10 209. Các bệnh khớp khác do vi tinh thể M11 210. Các bệnh viêm khớp khác M13 211. Bệnh thoái hóa khớp Từ M15 đến M19 212. Các tổn thương xác định khác ở khớp M24 213. Bệnh mô liên kết hệ thống Từ M30 đến M36 214. Các biến dạng khác của cột sống M43 215. Bệnh lý cột sống Từ M45 đến M49 216. Bệnh khác của cột sống Từ M50 đến M54 217. Viêm cơ M60 218. Vôi hóa và cốt hóa cơ M61 219. Viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân Từ M65.1 đến M65.9 220. Tổn thương vai M75 221. Viêm mô mỡ dưới da không đặc hiệu M79.3 222. Đau mô sợi - cơ M79.7 223. Loãng xương có kèm gãy xương bệnh lý M80 224. Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý M81 225. Loãng xương trong các bệnh phân loại nơi khác M82* 226. Nhuyễn xương người lớn M83 227. Gãy xương không liền (khớp giả) M84.1 228. Gãy xương bệnh lý không phân loại nơi khác M84.4 229. Loạn sản xơ xương (khu trú) M85.0 230. Viêm xương tủy Từ M86.3 đến M86.9 231. Bệnh hoại tử vô mạch tự phát của xương M87.0 232. Bệnh Paget (viêm xương biến dạng) M88 233. Hội chứng loạn dưỡng đau thần kinh M89.0 234. Gãy xương trong các bệnh khối U M90.7 235. Các biến dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết M95 XIV Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu 236. Hội chứng viêm thận tiến triển nhanh N01 237. Tiểu máu dai dẳng và tái phát N02 238. Hội chứng viêm thận mạn N03 239. Hội chứng thận hư N04 240. Biến đổi cầu thận trong các bệnh phân loại nơi khác N08* 241. Viêm mô kẽ ống thận mạn N11 242. Bệnh thận mạn tính N18 243. Viêm bàng quang mạn N30.2 244. Tiểu không tự chủ xác định khác N39.4 245. Rò đường sinh dục nữ N82 XV Mang thai, sinh đẻ và hậu sản 246. Thai trứng O01 247. Biến chứng sau xảy thai, thai chửa ngoài tử cung và thai trứng O08 248. Tiền sản giật thể nhẹ đến trung bình O14.0 249. Tiền sản giật thể nặng O14.1 250. Đái tháo đường thai kỳ O24 251. Vỡ ối sớm, có điều trị để làm chậm chuyển dạ O42.2 252. Rau cài răng lược O43.2 253. Rau tiền đạo O44 XVII Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể 254. Thoát vị não Q01 255. Não úng thủy bẩm sinh Q03 256. Glocom (tăng nhãn áp) bẩm sinh Q15 257. Các dị tật bẩm sinh của hệ thống tuần hoàn Từ Q20 đến Q28 258. Các bất thường bẩm sinh khác của phế quản Q32.4 259. Lỗ tiểu lệch thấp Q54 260. Bệnh vảy cá bẩm sinh Q80 261. Hội chứng Down Q90 262. Hội chứng Edwards và hội chứng Patau Q91 263. Hội chứng Turner Q96.9 XIX Tổn thương, ngộ độc và một số hậu quả do nguyên nhân ngoại sinh 264. Tổn thương nội sọ S06 265. Gãy cổ S12 266. Tổn thương dây thần kinh và tủy sống vùng cổ S14 267. Gãy xương sườn, xương ức và gai sống ngực S22 268. Gãy cột sống thắt lưng và vùng chậu S32 269. Tổn thương dây thần kinh và dây sống tại bụng, lưng và vùng chậu S34 270. Bong gân và căng cơ (phía trước), (phía sau) do tổn thương dây chằng chéo khớp gối S83.5 271. Bỏng với hậu quả gây vỡ và phá hủy nhãn cầu T26.2 272. Bỏng và ăn mòn đường hô hấp T27 273. Bỏng và ăn mòn nhiều vùng cơ thể T29 274. Bỏng tổn thương từ 30% bề mặt cơ thể trở lên Từ T31.3 đến T31.9 275. Ăn mòn tổn thương từ 30% bề mặt cơ thể trở lên Từ T32.3 đến T32.9 276. Thất bại và thải bỏ ghép phủ tạng và tổ chức T86 277. Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh T95 XXI Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế 278. Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của đường tiêu hóa Z43.4 279. Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của đường tiết niệu Z43.6 280. Tình trạng có mô và tạng ghép Z94 281. Còn dụng cụ chỉnh hình khớp Z96.6 XXII Mã dành cho những mục đích đặc biệt 282. Kháng các thuốc kháng sinh U84

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày sẽ được hưởng chế độ ốm đau dài ngày. Ảnh minh họa: TL

Nghỉ ốm đau dài ngày là bao nhiêu ngày theo quy định mới nhất?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày sẽ được hưởng chế độ ốm đau dài ngày.

Chế độ ốm đau dài ngày là gì?

Chế độ ốm đau (CĐÔĐ) dài ngày là chế độ bảo hiểm khi nghỉ ốm đau dài ngày - một hình thức trợ cấp bổ sung nằm trong chế độ ốm đau dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc để điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Chế độ ốm đau dài ngày là một chính sách an sinh thiết thực giúp người lao động có thêm thời gian điều trị bệnh mà vẫn được hỗ trợ tài chính thông qua tiền trợ cấp ốm đau, đảm bảo cuộc sống trong thời gian không thể làm việc.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Theo Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:

"Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được hưởng tiếp chế độ ốm đau".

Do đó, có 02 điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày đối với người lao động là:

- Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau thông thường.

- Vẫn phải tiếp tục điều trị do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp để có căn cứ chứng minh việc điều trị bệnh dài ngày, người lao động cần có giấy xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, ghi rõ thời gian điều trị và tên bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Quyền lợi hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Thời gian nghỉ hưởng chế độ

Theo khoản 1 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động được nghỉ việc linh hoạt theo điều kiện làm việc với số ngày tối thiểu theo thời gian đóng BHXH như sau:

Thời gian tham gia BHXH Điều kiện làm việc bình thường Điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại hoặc vùng KTXH khó khăn Dưới 15 năm Nghỉ tối thiểu 30 ngày/năm Nghỉ tối thiểu 40 ngày/năm Từ 15 năm đến dưới 30 năm Nghỉ tối thiểu 40 ngày/năm Nghỉ tối thiểu 50 ngày/năm Từ 30 năm trở lên Nghỉ tối thiểu 60 ngày/năm Nghỉ tối thiểu 70 ngày/năm

Trong đó thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày đã bao gồm số ngày nghỉ hưởng CĐÔĐ ban đầu và được tính theo ngày làm việc không bao gồm các ngày nghỉ lễ tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày

Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nêu rõ về chế độ trợ cấp ốm đau:

Trong khoảng thời gian nghỉ tối thiểu, người lao động được hưởng mức trợ cấp ốm đau ban đầu được tính bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

Hết thời hạn nghỉ tối thiểu mà người lao động vẫn phải tiếp tục điều trị thì được hưởng mức trợ cấp ốm đau dài ngày ở mức thấp hơn tùy theo thời gian đóng BHXH theo quy định Khoản 3 Điều 45 Luật BHXH 2024 như sau:

Thời gian đóng BHXH Mức hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày Trên 30 năm 65% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH/tháng. Từ 15 năm đến dưới 30 năm 55% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH/tháng. Dưới 15 năm 50% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH/tháng.

Cũng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định thêm về mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với trường hợp NLĐ nghỉ hưởng chế độ nửa ngày bằng một nửa mức hưởng trợ cấp của một ngày.

Đối với trường hợp nghỉ không trọn ngày được quy định như sau:

Nghỉ dưới nửa ngày được tính là nghỉ nửa ngày.

Từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là nghỉ một ngày.

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ ốm dài ngày

Căn cứ theo Quyết định số 863/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày thuộc trường hợp người lao động nghỉ ốm do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần điều trị dài ngày theo quy định.

Theo đó bộ hồ sơ hưởng CĐÔĐ dài ngày do người lao động và người sử dụng lao động cùng có trách nhiệm chuẩn bị.

Hồ sơ do người lao động chuẩn bị

Tùy theo trường hợp điều trị nội trú hay ngoại trú, người lao động cần chẩn bị các giấy tờ cần thiết như sau:

- Đối với trường hợp điều trị nội trú, hồ sơ gồm:

Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao), trong phần chẩn đoán ghi rõ mã bệnh và tên bệnh cần điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định.

Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (nếu có).

Giấy tờ khác (nếu có) chứng minh quá trình điều trị nội trú do cơ sở khám chữa bệnh cấp.

- Đối với trường hợp điều trị ngoại trú, hồ sơ gồm:

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính).

Giấy ra viện (bản chính/bản sao) có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú.

Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (bản chính/bản sao) có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú;

Lưu ý: Trong phần chẩn đoán bệnh của các giấy tờ trên cần ghi rõ mã bệnh và tên bệnh cần điều trị dài ngày thuộc danh mục theo quy định.

- Đối với trường hợp khám chữa bệnh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

Các giấy tờ KCB thể hiện tên bệnh cần điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định và thời gian điều trị bệnh do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp

Có bản dịch tiếng Việt (có công chứng/chứng thực) của giấy tờ KCB trên được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp có quy định khác.

Hồ sơ do người sử dụng lao động chuẩn bị

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo mẫu 01D-HSB (áp dụng từ 2025).

Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày

Theo Quyết định số 863/QĐ-BNV, quy trình làm thủ tục hưởng CĐÔĐ dài ngày được thực hiện theo trình tự 3 bước như sau:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ

Người lao động nộp hồ sơ (theo trường hợp điều trị) cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, doanh nghiệp phải lập danh sách hưởng chế độ theo mẫu và gửi hồ sơ (trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính) đến cơ quan BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền trợ cấp. Nếu không giải quyết, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình này giúp đảm bảo người lao động được nhận trợ cấp đúng thời hạn và đầy đủ quyền lợi. Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của người lao động thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.

Danh mục bệnh dài ngày được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024, người lao động cần biết GĐXH - Danh mục bệnh dài ngày là một danh sách các bệnh cần chữa trị dài ngày mà người lao động có thể được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Năm 2024, những bệnh nào được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?