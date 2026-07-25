Hà Nội: Va chạm giữa xe máy và ô tô 16 chỗ khiến người phụ nữ tử vong thương tâm

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sán 25/7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (TP Hà Nội) giữa xe máy và xe ô tô 16 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30' cùng ngày trong điều kiện thời tiết có mưa và mặt đường trơn trượt. Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36F5-173.66 đang lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Khi di chuyển đến khu vực nút giao dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, phương tiện này đã xảy ra va chạm với một xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 20B-020.XX. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Va chạm giữa xe máy và ô tô 16 chỗ khiến người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh: Van Phuc

Sau tai nạn, chiếc xe máy bị hư hỏng, trong khi tình hình giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành xử lý hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Va chạm giữa xe máy và ô tô 16 chỗ khiến người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 2.Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26

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