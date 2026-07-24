Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 14/7/2026, qua công tác kiểm tra cư trú trên địa bàn, lực lượng Công an xã Quảng Oai phát hiện công dân T.S.H. (sinh năm 1989, trú tại thôn Tây Đằng, xã Quảng Oai) có sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ khai báo tạm trú cho một giáo viên người nước ngoài đang công tác tại một trung tâm ngoại ngữ địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, anh H. trình bày bản thân đã được Công an xã Quảng Oai hướng dẫn nhiều lần về quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang web chính thức của Bộ Công an (https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn). Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình thao tác, anh H. đã nhập nhầm thời hạn tạm trú đến ngày 11/7/2026. Hậu quả là từ ngày 11 đến ngày 13/7/2026, hệ thống không ghi nhận thông tin tạm trú dù trên thực tế người nước ngoài vẫn đang lưu trú và làm việc tại đây.

Công an xã Quảng Oai làm việc với anh T.S.H. Ảnh: CAHN

Anh H. thừa nhận đây là lỗi chủ quan của bản thân trong quá trình thao tác, hoàn toàn không có mục đích che giấu, bao che hay vi phạm các quy định quản lý người nước ngoài, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong thời gian tới.

Qua quá trình xác minh thực tế, lực lượng Công an xã xác định người nước ngoài đang làm việc tại trung tâm dạy tiếng Anh trên địa bàn xã Quảng Oai có đầy đủ các giấy tờ pháp lý hợp lệ theo quy định, bao gồm: hộ chiếu, giấy phép lao động và thẻ tạm trú còn hiệu lực.

Quá trình sinh sống và làm việc, cá nhân này chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chưa phát hiện hành vi vi phạm hay gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Ngay sau khi được Công an xã Quảng Oai chỉ ra lỗi vi phạm, anh H. đã tiến hành khai báo bổ sung để khắc phục kịp thời sai sót.

Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, ngày 22/7/2026, Công an xã Quảng Oai chính thức xác định hành vi của anh T.S.H. đã vi phạm Điểm e, Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với lỗi "Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 01 đến 03 người".

Đồng thời, áp dụng Nghị quyết quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện theo Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16), mức phạt tiền đối với trường hợp này được ấn định là 8.000.000 đồng.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở lưu trú và các tổ chức, cá nhân có sử dụng hoặc quản lý người nước ngoài đến cần thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin cư trú, thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú trên hệ thống theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát sinh các vấn đề liên quan nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ hôm nay (15/12), chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng GĐXH - Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định không thông báo lưu trú cho khách chủ nhà trọ, khách sạn có thể bị xử phạt hành chính đến 12 triệu đồng.



