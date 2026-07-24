Những ai được nhận quà Nhà nước dịp 27/7 tới?

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Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Theo Báo Chính phủ, sáng 23/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Những ai được tặng quà trong dịp 27/7?

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo Quyết định, việc tặng quà được thực hiện đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo 2 mức. Cụ thể:

- Mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng gồm:

+ Người có công với cách mạng:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm:

+ Người có công với cách mạng:

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Đại diện thân nhân liệt sĩ.

+ Người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Cả nước có bao nhiêu người có công thuộc diện được tặng quà dịp 27/7/2026?

Theo Báo Chính phủ, dịp 27/7/2026, cả nước có 1.563.392 người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí 475.879.500 nghìn đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2026.

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.