Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép

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1.590 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị "phạt nguội"

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vòng 1 tuần (từ 13-19/7/2026), Công an thành phố đã ghi nhận 1.590 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó, 185 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.405 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 81 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 37 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm về trật tự đô thị như: Cửa Nam (57 trường hợp), Hà Đông (53 trường hợp), Hồng Hà (46 trường hợp), Thanh Liệt và Hoàng Mai (mỗi địa bàn 30 trường hợp).

Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Vành đai III, tập trung tại các phường Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa...

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi thử nghiệm trên tuyến Vành đai I, gồm các phường: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy... nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm và phục vụ công tác tổ chức, điều hành giao thông.

Từ ngày 01/7/2026, tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị

Từ ngày 1/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội được tăng gấp đôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Theo đó, 03 hành vi vi phạm phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố: phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường: phạt từ 200.000 - 400.000 đồng.

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè: phạt từ 400.000 - 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Trước số 91 Tổ 3 đường Lê Đình Thiệp, xã Đông Anh - sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa; đỗ xe máy lòng đường trái phép gây cản trở giao thông.

Tại giải phân cách gần nút giao QL3 - Lê Đình Thiệp, xã Đông Anh - sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa.

Đối diện cổng trưởng Tiểu học Tây Mỗ, phường Tây Mỗ - sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa.

Trước số 01 Cầu Cốc, phường Tây Mỗ - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cạnh số 4 phố Thạch Lỗi, xã Nội Bài - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 630 Kim Giang, phường Thanh Liệt - sử dụng trái phép vỉa hè để rửa xe.

Trước số 758 Quang Trung, phường Dương Nội - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 193 Cầu Diễn, phường Xuân Phương - sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện; rửa xe.

Trước số 62+63 ngã 3 Tân Xuân, phường Đông Ngạc - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Số 2 ngã Tư Sơn Đồng, xã Sơn Đồng – sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện.

Trước số 201 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh.