Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép

| Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 13 - 19/7/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.590 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

1.590 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị "phạt nguội"

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vòng 1 tuần (từ 13-19/7/2026), Công an thành phố đã ghi nhận 1.590 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó, 185 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.405 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 81 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 37 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm về trật tự đô thị như: Cửa Nam (57 trường hợp), Hà Đông (53 trường hợp), Hồng Hà (46 trường hợp), Thanh Liệt và Hoàng Mai (mỗi địa bàn 30 trường hợp).

Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Vành đai III, tập trung tại các phường Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa...

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi thử nghiệm trên tuyến Vành đai I, gồm các phường: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy... nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm và phục vụ công tác tổ chức, điều hành giao thông.

Từ ngày 01/7/2026, tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị

Từ ngày 1/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội được tăng gấp đôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Theo đó, 03 hành vi vi phạm phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố: phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường: phạt từ 200.000 - 400.000 đồng.

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè: phạt từ 400.000 - 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 1.

Trước số 91 Tổ 3 đường Lê Đình Thiệp, xã Đông Anh - sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa; đỗ xe máy lòng đường trái phép gây cản trở giao thông.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 2.

Tại giải phân cách gần nút giao QL3 - Lê Đình Thiệp, xã Đông Anh - sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 3.

Đối diện cổng trưởng Tiểu học Tây Mỗ, phường Tây Mỗ - sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 4.

Trước số 01 Cầu Cốc, phường Tây Mỗ - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 5.

Cạnh số 4 phố Thạch Lỗi, xã Nội Bài - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 6.

Trước số 630 Kim Giang, phường Thanh Liệt - sử dụng trái phép vỉa hè để rửa xe.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 7.

Trước số 758 Quang Trung, phường Dương Nội - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 8.

Trước số 193 Cầu Diễn, phường Xuân Phương - sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện; rửa xe.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 9.

Trước số 62+63 ngã 3 Tân Xuân, phường Đông Ngạc - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 10.

Số 2 ngã Tư Sơn Đồng, xã Sơn Đồng – sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 11.

Trước số 201 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 12.Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân

GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 13.Hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại Hà Nội bị xử phạt từ thiết bị bay không người lái (UAV)

GĐXH - Các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát từ UAV và phản ánh từ người dân.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Đời sống -

GĐXH - Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều nhà xưởng được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn nằm san sát khu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện mắc chằng chịt, nhiều mối nối tạm bợ cùng việc tập kết vật liệu dễ cháy đang tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Đời sống -

GĐXH - Từ những cuộc điện thoại, buổi gặp gỡ sau giờ học hay những lần kiểm diện cuối tuần, lực lượng Công an ở Nghệ An kiên trì đồng hành, cảm hóa thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cách làm từ sớm, giúp nhiều em rời những cuộc đua xe, tụ tập để trở lại trường học, học nghề và bắt đầu lại.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều kỳ phản ánh về những vi phạm tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, phóng viên tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Trong khi Chi cục Thủy lợi cho biết đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc địa phương xử lý, UBND xã Vũ Thư vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm tồn đọng, khiến câu chuyện trách nhiệm quản lý tiếp tục là dấu hỏi cần được làm rõ.

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về tình trạng nước thải rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.