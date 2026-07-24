Tin bão mới nhất: Bão số 2 giật cấp 10 hướng vào biển Đông, khu vực nào bị ảnh hưởng mạnh nhất?

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Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua (23/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là NOUL.

Hồi 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đường đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão trong 24–72 giờ tới

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờ

ngày 25/7 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm 20,6N-119,0E; trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông Cấp 9-10, giật cấp 12 Vĩ tuyến 18,5N-22,0N; phía Đông kinh tuyến 117,5E Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông 07 giờ

ngày 26/7 Tây Tây Bắc, 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm 22,6N-115,7E; trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Cấp 10-11, giật cấp 13 Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 114,0E Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông 07 giờ

ngày 27/7 Bắc Tây Bắc, 15-20 km/h và và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới 25,8N-114,0E; trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Cấp 7, giật cấp 9 Phía Bắc vĩ tuyến 21,0N; kinh tuyến 114,0E-118,0E Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông

Trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, với tốc độ 15–20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực nào bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi bão số 2?

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết đất liền có bị ảnh hưởng bởi bão?

Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng nay (24/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/7 đến 08h ngày 24/7 có nơi trên 80mm, như:

• Trạm Minh Quang (Tuyên Quang): 139.2mm.

• Trạm Tân Thái (Thái Nguyên): 121.2mm.

• Trạm Phú Lộc (Phú Thọ): 87.4mm.

• Trạm Pha Khinh (Sơn La): 85.4mm.

Nguyên nhân bởi rãnh áp thấp vắt ngang khu vực Bắc Bộ có trục nối với cơn áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão. Nguyên nhân này khiến cho rãnh áp thấp hội tụ mạnh hơn tạo điều kiện cho mây dông phát triển.

Dự báo:

Từ sáng 24/7 đến ngày 25/7:

• Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều 24/7 đến ngày 25/7:

• Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Chiều tối và đêm 24/7:

• Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

• Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 25/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.