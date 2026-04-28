Danh sách 143 biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 20 - 26/4 tại Hưng Yên

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 143 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 9 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệch của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

2.Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 17 lượt phương tiện vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với các loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

3. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 117 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm: 79 phương tiện xe ô tô; 38 phương tiện xe mô tô

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

Công an cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:

- Nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông.

- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.

- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.

- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa GĐXH - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa trong tháng 2, nhiều trường hợp mô tô, xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội trong thời gian từ ngày 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026.