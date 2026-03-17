Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 261 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 - 6/3/2026.

Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị camera ghi hình. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trong tổng số 261 trường hợp bị ghi hình xử phạt, hành vi vi phạm về làn đường chiếm số lượng lớn nhất. Cụ thể các nhóm lỗi như sau: Xe ô tô lấn làn, đè vạch 186 trường hợp; Xe ô tô vượt đèn đỏ 43 trường hợp; Rẽ trái tại nơi có biển cấm 18 trường hợp; Xe mô tô vượt đèn đỏ 10 trường hợp; Dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt 4 trường hợp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, phần đường và quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt. Việc không chấp hành xử phạt nguội có thể dẫn đến việc bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm, gây khó khăn cho quá trình kiểm định phương tiện sau này.

Thông tin liên hệ giải quyết Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Số điện thoại 0204.3.854.789.

DANH SÁCH PHẠT NGUỘI VI PHẠM GIAO THÔNG QUA CAMERA GIÁM SÁT

(Thời gian: 28/02/2026 – 06/3/2026)

STT Biển số xe Lỗi vi phạm I XE Ô TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ (43 trường hợp) 1 12A-138.60 Vượt đèn đỏ 2 12C-052.20 Vượt đèn đỏ 3 15A-300.45 Vượt đèn đỏ 4 15F-008.09 Vượt đèn đỏ 5 15R-157.34 Vượt đèn đỏ 6 20H-022.93 Vượt đèn đỏ 7 21A-002.04 Vượt đèn đỏ 8 29A-515.72 Vượt đèn đỏ 9 29C-783.75 Vượt đèn đỏ 10 30A-448.38 Vượt đèn đỏ 11 30A-842.84 Vượt đèn đỏ 12 30F-093.40 Vượt đèn đỏ 13 30G-446.20 Vượt đèn đỏ 14 30H-714.37 Vượt đèn đỏ 15 98A-112.92 Vượt đèn đỏ 16 98A-190.28 Vượt đèn đỏ 17 98A-263.61 Vượt đèn đỏ 18 98A-389.80 Vượt đèn đỏ 19 98A-467.43 Vượt đèn đỏ 20 98A-509.90 Vượt đèn đỏ 21 98A-644.93 Vượt đèn đỏ 22 98A-651.96 Vượt đèn đỏ 23 98A-709.67 Vượt đèn đỏ 24 98A-726.02 Vượt đèn đỏ 25 98A-746.09 Vượt đèn đỏ 26 98A-821.87 Vượt đèn đỏ 27 98A-848.51 Vượt đèn đỏ 28 98A-865.36 Vượt đèn đỏ 29 98A-885.97 Vượt đèn đỏ 30 98B-065.57 Vượt đèn đỏ 31 98C-256.02 Vượt đèn đỏ 32 98C-295.42 Vượt đèn đỏ 33 98C-345.56 Vượt đèn đỏ 34 98C-349.18 Vượt đèn đỏ 35 98C-370.43 Vượt đèn đỏ 36 99A-358.56 Vượt đèn đỏ 37 99A-406.17 Vượt đèn đỏ 38 99A-454.25 Vượt đèn đỏ 39 99A-563.21 Vượt đèn đỏ 40 99A-721.13 Vượt đèn đỏ 41 99A-812.04 Vượt đèn đỏ 42 99B-114.21 Vượt đèn đỏ 43 99B-139.39 Vượt đèn đỏ II XE Ô TÔ LẤN LÀN, ĐÈ VẠCH (186 trường hợp) 44 12A-210.40 Lấn làn, đè vạch 45 12H-7304 Lấn làn, đè vạch 46 14A-281.66 Lấn làn, đè vạch 47 14B-032.95 Lấn làn, đè vạch 48 14K-216.45 Lấn làn, đè vạch 49 15C-264.30 Lấn làn, đè vạch 50 17A-290.69 Lấn làn, đè vạch ... (Tiếp tục danh sách xe 29, 30, 89, 90, 98, 99) Lấn làn, đè vạch 229 99H-093.11 Lấn làn, đè vạch 230 KA-66-69 Lấn làn, đè vạch III RẼ TRÁI NƠI CÓ BIỂN CẤM (18 trường hợp) 231 30N-1288 Rẽ trái nơi có biển cấm 232 36K-630.13 Rẽ trái nơi có biển cấm 233 90C-263.84 Rẽ trái nơi có biển cấm 234 98A-200.89 Rẽ trái nơi có biển cấm 235 98A-206.80 Rẽ trái nơi có biển cấm 236 98A-290.11 Rẽ trái nơi có biển cấm 237 98A-319.40 Rẽ trái nơi có biển cấm 238 98A-455.57 Rẽ trái nơi có biển cấm 239 98A-471.05 Rẽ trái nơi có biển cấm 240 98A-617.82 Rẽ trái nơi có biển cấm 241 98A-654.42 Rẽ trái nơi có biển cấm 242 98A-926.09 Rẽ trái nơi có biển cấm 243 98B-030.90 Rẽ trái nơi có biển cấm 244 98C-177.75 Rẽ trái nơi có biển cấm 245 99A-356.89 Rẽ trái nơi có biển cấm 246 99B-211.83 Rẽ trái nơi có biển cấm 247 99B-211.83 (lặp) Rẽ trái nơi có biển cấm IV DỪNG, ĐỖ XE DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT (04 trường hợp) 248 30E-675.93 Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt 249 98A-331.25 Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt 250 98A-425.76 Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt 251 99B-271.42 Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt V XE MÔ TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ (10 trường hợp) 252 29T1-069.18 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 253 98B1-679.08 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 254 98D1-612.04 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 255 98E1-383.44 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 256 98F7-9740 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 257 98Y2-2799 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 258 98Y4-1989 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 259 98MD1-148.47 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 260 99AA-369.70 Vượt đèn đỏ (Mô tô) 261 99AA-879.92 Vượt đèn đỏ (Mô tô)