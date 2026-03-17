Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Thứ ba, 11:03 17/03/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 261 phương tiện vi phạm bị phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ trong tuần từ ngày 28/2/2026 đến ngày 6/3/2026.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 261 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 - 6/3/2026.

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3 - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị camera ghi hình. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trong tổng số 261 trường hợp bị ghi hình xử phạt, hành vi vi phạm về làn đường chiếm số lượng lớn nhất. Cụ thể các nhóm lỗi như sau: Xe ô tô lấn làn, đè vạch 186 trường hợp; Xe ô tô vượt đèn đỏ 43 trường hợp; Rẽ trái tại nơi có biển cấm 18 trường hợp; Xe mô tô vượt đèn đỏ 10 trường hợp; Dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt 4 trường hợp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, phần đường và quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt. Việc không chấp hành xử phạt nguội có thể dẫn đến việc bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm, gây khó khăn cho quá trình kiểm định phương tiện sau này.

Thông tin liên hệ giải quyết Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Số điện thoại 0204.3.854.789.

DANH SÁCH PHẠT NGUỘI VI PHẠM GIAO THÔNG QUA CAMERA GIÁM SÁT

(Thời gian: 28/02/2026 – 06/3/2026)

STTBiển số xeLỗi vi phạm
IXE Ô TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ(43 trường hợp)
112A-138.60Vượt đèn đỏ
212C-052.20Vượt đèn đỏ
315A-300.45Vượt đèn đỏ
415F-008.09Vượt đèn đỏ
515R-157.34Vượt đèn đỏ
620H-022.93Vượt đèn đỏ
721A-002.04Vượt đèn đỏ
829A-515.72Vượt đèn đỏ
929C-783.75Vượt đèn đỏ
1030A-448.38Vượt đèn đỏ
1130A-842.84Vượt đèn đỏ
1230F-093.40Vượt đèn đỏ
1330G-446.20Vượt đèn đỏ
1430H-714.37Vượt đèn đỏ
1598A-112.92Vượt đèn đỏ
1698A-190.28Vượt đèn đỏ
1798A-263.61Vượt đèn đỏ
1898A-389.80Vượt đèn đỏ
1998A-467.43Vượt đèn đỏ
2098A-509.90Vượt đèn đỏ
2198A-644.93Vượt đèn đỏ
2298A-651.96Vượt đèn đỏ
2398A-709.67Vượt đèn đỏ
2498A-726.02Vượt đèn đỏ
2598A-746.09Vượt đèn đỏ
2698A-821.87Vượt đèn đỏ
2798A-848.51Vượt đèn đỏ
2898A-865.36Vượt đèn đỏ
2998A-885.97Vượt đèn đỏ
3098B-065.57Vượt đèn đỏ
3198C-256.02Vượt đèn đỏ
3298C-295.42Vượt đèn đỏ
3398C-345.56Vượt đèn đỏ
3498C-349.18Vượt đèn đỏ
3598C-370.43Vượt đèn đỏ
3699A-358.56Vượt đèn đỏ
3799A-406.17Vượt đèn đỏ
3899A-454.25Vượt đèn đỏ
3999A-563.21Vượt đèn đỏ
4099A-721.13Vượt đèn đỏ
4199A-812.04Vượt đèn đỏ
4299B-114.21Vượt đèn đỏ
4399B-139.39Vượt đèn đỏ
IIXE Ô TÔ LẤN LÀN, ĐÈ VẠCH(186 trường hợp)
4412A-210.40Lấn làn, đè vạch
4512H-7304Lấn làn, đè vạch
4614A-281.66Lấn làn, đè vạch
4714B-032.95Lấn làn, đè vạch
4814K-216.45Lấn làn, đè vạch
4915C-264.30Lấn làn, đè vạch
5017A-290.69Lấn làn, đè vạch
...(Tiếp tục danh sách xe 29, 30, 89, 90, 98, 99)Lấn làn, đè vạch
22999H-093.11Lấn làn, đè vạch
230KA-66-69Lấn làn, đè vạch
IIIRẼ TRÁI NƠI CÓ BIỂN CẤM(18 trường hợp)
23130N-1288Rẽ trái nơi có biển cấm
23236K-630.13Rẽ trái nơi có biển cấm
23390C-263.84Rẽ trái nơi có biển cấm
23498A-200.89Rẽ trái nơi có biển cấm
23598A-206.80Rẽ trái nơi có biển cấm
23698A-290.11Rẽ trái nơi có biển cấm
23798A-319.40Rẽ trái nơi có biển cấm
23898A-455.57Rẽ trái nơi có biển cấm
23998A-471.05Rẽ trái nơi có biển cấm
24098A-617.82Rẽ trái nơi có biển cấm
24198A-654.42Rẽ trái nơi có biển cấm
24298A-926.09Rẽ trái nơi có biển cấm
24398B-030.90Rẽ trái nơi có biển cấm
24498C-177.75Rẽ trái nơi có biển cấm
24599A-356.89Rẽ trái nơi có biển cấm
24699B-211.83Rẽ trái nơi có biển cấm
24799B-211.83 (lặp)Rẽ trái nơi có biển cấm
IVDỪNG, ĐỖ XE DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT(04 trường hợp)
24830E-675.93Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt
24998A-331.25Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt
25098A-425.76Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt
25199B-271.42Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt
VXE MÔ TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ(10 trường hợp)
25229T1-069.18Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25398B1-679.08Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25498D1-612.04Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25598E1-383.44Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25698F7-9740Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25798Y2-2799Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25898Y4-1989Vượt đèn đỏ (Mô tô)
25998MD1-148.47Vượt đèn đỏ (Mô tô)
26099AA-369.70Vượt đèn đỏ (Mô tô)
26199AA-879.92Vượt đèn đỏ (Mô tô)
