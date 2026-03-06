Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa

Thứ sáu, 11:15 06/03/2026 | Đời sống
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa trong tháng 2, nhiều trường hợp mô tô, xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội trong thời gian từ ngày 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026.

Danh sách phạt nguội tại Thanh Hóa trong tháng 2

Theo cập nhật từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa có 54 biển số mô tô, xe máy vi phạm giao thông được ghi nhận trong thời gian từ ngày 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có liên quan được đề nghị chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc và giải quyết theo quy định. Khi đến, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký phương tiện và các giấy tờ liên quan để đối chiếu, xác minh.

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Danh sách phạt nguội tại Thanh Hóa từ 12-15/2/2026.

Chi tiết danh sách phạt nguội tại Thanh Hóa từ 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026

STT

Phương tiện, Biển số

Thời gian vi phạm

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

Mô tô (xe máy) 36N1-163.42

12/02/2026 14:47:39

ĐL Hùng Vương (phía Đông) – Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

2

Mô tô (Xe máy) 36AC-595.75

12/02/2026 14:48:45

Trịnh Kiểm – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

3

Mô tô (Xe máy) 36Z5-0172

12/02/2026 14:49:05

Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

4

Mô tô (Xe máy) 29L1-950.63

13/02/2026 06:59:04

Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

5

Mô tô (Xe máy) 17B8-160.41

13/02/2026 07:01:04

Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

6

Mô tô (Xe máy) 36B7-310.22

13/02/2026 07:10:15

Hoàng Nghiêu – Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

7

Mô tô (Xe máy) 36F5-056.58

13/02/2026 07:14:17

Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

8

Mô tô (Xe máy) 36B7-808.81

13/02/2026 07:26:04

Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

9

Mô tô (Xe máy) 36B3-463.70

13/02/2026 08:08:35

Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

10

Mô tô (Xe máy) 36AV-027.18

13/02/2026 08:27:24

Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

11

Mô tô (Xe máy) 21V6-4827

13/02/2026 08:55:38

Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

12

Mô tô (Xe máy) 36AB-941.45

13/02/2026 08:57:43

Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

13

Mô tô (Xe máy) 36B8-339.15

13/02/2026 11:33:07

Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

14

Mô tô (Xe máy) 36F2-5272

13/02/2026 12:23:20

Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

15

Mô tô (Xe máy) 36B4-000.18

13/02/2026 12:31:05

Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

16

Mô tô (Xe máy) 36AU-006.31

13/02/2026 12:31:50

Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

17

Mô tô (Xe máy) 36AC-546.36

13/02/2026 14:33:29

Hoàng Nghiêu – Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

18

Mô tô (xe máy) 36AC-638.83

13/02/2026 14:35:05

Ngã ba Cảng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

19

Mô tô (Xe máy) 36B7-720.27

13/02/2026 15:18:23

Trịnh Kiểm – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Chở 02 người trên xe

20

Mô tô (Xe máy) 36B6-252.13

13/02/2026 15:20:05

Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

21

Mô tô (Xe máy) 29D1-347.26

13/02/2026 15:21:25

Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

22

Mô tô (Xe máy) 36B5-931.60

13/02/2026 15:24:29

Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

23

Mô tô (Xe máy) 36AN-034.04

13/02/2026 15:38:06

Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

24

Mô tô (Xe máy) 36B5-522.79

13/02/2026 15:49:09

Hạc Thành – Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

25

Mô tô (Xe máy) 36C2-298.84

14/02/2026 16:54:35

Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy

26

Mô tô (Xe máy) 36AA-246.02

15/02/2026 11:37:15

Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

27

Ô tô 30K-898.26

15/02/2026 07:48:54

Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường

28

Ô tô 36C-279.29

15/02/2026 10:16:57

Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

29

Ô tô 36A-964.48

15/02/2026 10:23:28

Lê Lợi – Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

30

Mô tô (Xe máy) 36B7-679.94

15/02/2026 11:37:36

Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

31

Ô tô 36K-094.12

15/02/2026 12:02:30

Ngã tư Trường Xuân – Đường tránh Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường

32

Mô tô (Xe máy) 36AB-943.12

15/02/2026 12:06:32

Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

33

Mô tô (Xe máy) 36B4-200.03

15/02/2026 12:08:31

Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

34

Mô tô (Xe máy) 36F1-5988

15/02/2026 12:10:23

Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

35

Mô tô (Xe máy) 36AD-456.74

15/02/2026 12:11:58

Tống Duy Tân – Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

36

Mô tô (Xe máy) 36AB-882.19

15/02/2026 12:33:22

Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

37

Mô tô (xe máy) 36B8-177.41

15/02/2026 12:33:38

Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

38

Mô tô (Xe máy) 29B1-288.79

15/02/2026 12:34:07

Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

39

Mô tô (Xe máy) 36R1-3007

15/02/2026 12:37:46

Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

40

Mô tô (Xe máy) 19S1-276.88

15/02/2026 12:38:00

Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

41

Mô tô (Xe máy) 36B8-814.31

15/02/2026 13:03:09

Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

42

Mô tô (Xe máy) 23B1-043.23

15/02/2026 13:14:59

Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

43

Mô tô (Xe máy) 36C2-061.44

15/02/2026 13:15:48

Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

44

Mô tô (Xe máy) 36B8-930.02

15/02/2026 13:25:26

Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

45

Mô tô (Xe máy) 36B3-776.99

15/02/2026 13:43:43

Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

46

Mô tô (Xe máy) 36B7-351.80

15/02/2026 13:45:08

Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

47

Mô tô (Xe máy) 36AB-954.12

15/02/2026 13:55:28

Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

48

Mô tô (Xe máy) 36B8-311.07

15/02/2026 14:00:59

Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

49

Mô tô (Xe máy) 36B8-074.54

15/02/2026 14:12:14

Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

50

Mô tô (Xe máy) 36B7-991.04

15/02/2026 14:16:43

Ngã tư Trường Xuân – Đường tránh Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

51

Mô tô (Xe máy) 36B6-571.00

15/02/2026 14:18:56

Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

52

Ô tô 30G-016.13

15/02/2026 14:25:41

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53

Mô tô (Xe máy) 35N1-465.39

15/02/2026 14:54:11

Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

54

Mô tô (xe máy) 36AC-650.51

15/02/2026 15:01:42

Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trườngHà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

GĐXH - Trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều xã, phường, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý "phạt nguội" 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngàyHà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

Cùng chuyên mục

Top con giáp sống đơn giản nhưng hạnh phúc bền lâu: Bí quyết nằm ở 2 chữ 'biết đủ'

Top con giáp sống đơn giản nhưng hạnh phúc bền lâu: Bí quyết nằm ở 2 chữ 'biết đủ'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với lối sống điềm đạm, không bon chen. Họ không quá khát khao giàu sang nhưng lại thường có tinh thần thoải mái và gia đình êm ấm.

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng, trẻ sinh vào những khung giờ Âm lịch tốt sẽ mang theo phúc khí, không chỉ giúp cuộc đời bản thân thuận lợi mà còn đem đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Tin vui cho những người làm hộ chiếu 2026, loại passport này mang hàng loạt lợi ích khi đi máy bay

Tin vui cho những người làm hộ chiếu 2026, loại passport này mang hàng loạt lợi ích khi đi máy bay

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Khi sử dụng loại hộ chiếu này, người dùng sẽ thấy nhiều tính năng nổi trội mang lại.

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều khoản thu nhập năm 2026 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là quy định cụ thể.

Hà Nội: Kịp thời giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy lầu ở phường Tây Hồ

Hà Nội: Kịp thời giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy lầu ở phường Tây Hồ

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 5/3, lực lượng chức năng phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã phối hợp giải cứu thành công một cô gái sinh năm 2000 đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý, có ý định nhảy từ tầng cao của một căn nhà xuống đất.

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không chỉ nổi bật bởi tài năng hay bản lĩnh mà còn khiến người khác yêu mến nhờ tấm lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện tự chế chở khách ngắm cảnh tự phát tại bản Mạ

Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện tự chế chở khách ngắm cảnh tự phát tại bản Mạ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã đình chỉ các phương tiện tự chế chở khách trái quy định trên sông Chu, nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy tại điểm du lịch bản Mạ.

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường sở hữu phẩm chất nổi bật, dễ đạt được thành công, hậu vận hưởng cuộc sống viên mãn, sung túc bên con cháu.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ thời gian công dân phục vụ tại ngũ nếu thuộc các trường hợp được quy định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long

Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng hàng nghìn tấn phế thải xây dựng và rác thải tập kết tràn lan trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang biến khu vực này thành những "nghĩa địa" phế liệu khổng lồ.

Xem nhiều

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không chỉ nổi bật bởi tài năng hay bản lĩnh mà còn khiến người khác yêu mến nhờ tấm lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

Đời sống
Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống
Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top