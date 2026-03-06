Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa

1 Mô tô (xe máy) 36N1-163.42 12/02/2026 14:47:39 ĐL Hùng Vương (phía Đông) – Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

2 Mô tô (Xe máy) 36AC-595.75 12/02/2026 14:48:45 Trịnh Kiểm – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

3 Mô tô (Xe máy) 36Z5-0172 12/02/2026 14:49:05 Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

4 Mô tô (Xe máy) 29L1-950.63 13/02/2026 06:59:04 Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

5 Mô tô (Xe máy) 17B8-160.41 13/02/2026 07:01:04 Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

6 Mô tô (Xe máy) 36B7-310.22 13/02/2026 07:10:15 Hoàng Nghiêu – Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

7 Mô tô (Xe máy) 36F5-056.58 13/02/2026 07:14:17 Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

8 Mô tô (Xe máy) 36B7-808.81 13/02/2026 07:26:04 Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

9 Mô tô (Xe máy) 36B3-463.70 13/02/2026 08:08:35 Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

10 Mô tô (Xe máy) 36AV-027.18 13/02/2026 08:27:24 Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

11 Mô tô (Xe máy) 21V6-4827 13/02/2026 08:55:38 Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

12 Mô tô (Xe máy) 36AB-941.45 13/02/2026 08:57:43 Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

13 Mô tô (Xe máy) 36B8-339.15 13/02/2026 11:33:07 Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

14 Mô tô (Xe máy) 36F2-5272 13/02/2026 12:23:20 Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

15 Mô tô (Xe máy) 36B4-000.18 13/02/2026 12:31:05 Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

16 Mô tô (Xe máy) 36AU-006.31 13/02/2026 12:31:50 Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

17 Mô tô (Xe máy) 36AC-546.36 13/02/2026 14:33:29 Hoàng Nghiêu – Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

18 Mô tô (xe máy) 36AC-638.83 13/02/2026 14:35:05 Ngã ba Cảng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

19 Mô tô (Xe máy) 36B7-720.27 13/02/2026 15:18:23 Trịnh Kiểm – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Chở 02 người trên xe

20 Mô tô (Xe máy) 36B6-252.13 13/02/2026 15:20:05 Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

21 Mô tô (Xe máy) 29D1-347.26 13/02/2026 15:21:25 Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

22 Mô tô (Xe máy) 36B5-931.60 13/02/2026 15:24:29 Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

23 Mô tô (Xe máy) 36AN-034.04 13/02/2026 15:38:06 Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

24 Mô tô (Xe máy) 36B5-522.79 13/02/2026 15:49:09 Hạc Thành – Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

25 Mô tô (Xe máy) 36C2-298.84 14/02/2026 16:54:35 Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy

26 Mô tô (Xe máy) 36AA-246.02 15/02/2026 11:37:15 Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

27 Ô tô 30K-898.26 15/02/2026 07:48:54 Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường

28 Ô tô 36C-279.29 15/02/2026 10:16:57 Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

29 Ô tô 36A-964.48 15/02/2026 10:23:28 Lê Lợi – Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

30 Mô tô (Xe máy) 36B7-679.94 15/02/2026 11:37:36 Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

31 Ô tô 36K-094.12 15/02/2026 12:02:30 Ngã tư Trường Xuân – Đường tránh Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường

32 Mô tô (Xe máy) 36AB-943.12 15/02/2026 12:06:32 Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

33 Mô tô (Xe máy) 36B4-200.03 15/02/2026 12:08:31 Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

34 Mô tô (Xe máy) 36F1-5988 15/02/2026 12:10:23 Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

35 Mô tô (Xe máy) 36AD-456.74 15/02/2026 12:11:58 Tống Duy Tân – Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

36 Mô tô (Xe máy) 36AB-882.19 15/02/2026 12:33:22 Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

37 Mô tô (xe máy) 36B8-177.41 15/02/2026 12:33:38 Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

38 Mô tô (Xe máy) 29B1-288.79 15/02/2026 12:34:07 Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

39 Mô tô (Xe máy) 36R1-3007 15/02/2026 12:37:46 Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

40 Mô tô (Xe máy) 19S1-276.88 15/02/2026 12:38:00 Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

41 Mô tô (Xe máy) 36B8-814.31 15/02/2026 13:03:09 Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

42 Mô tô (Xe máy) 23B1-043.23 15/02/2026 13:14:59 Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

43 Mô tô (Xe máy) 36C2-061.44 15/02/2026 13:15:48 Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

44 Mô tô (Xe máy) 36B8-930.02 15/02/2026 13:25:26 Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

45 Mô tô (Xe máy) 36B3-776.99 15/02/2026 13:43:43 Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

46 Mô tô (Xe máy) 36B7-351.80 15/02/2026 13:45:08 Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

47 Mô tô (Xe máy) 36AB-954.12 15/02/2026 13:55:28 Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

48 Mô tô (Xe máy) 36B8-311.07 15/02/2026 14:00:59 Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

49 Mô tô (Xe máy) 36B8-074.54 15/02/2026 14:12:14 Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

50 Mô tô (Xe máy) 36B7-991.04 15/02/2026 14:16:43 Ngã tư Trường Xuân – Đường tránh Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

51 Mô tô (Xe máy) 36B6-571.00 15/02/2026 14:18:56 Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

52 Ô tô 30G-016.13 15/02/2026 14:25:41 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53 Mô tô (Xe máy) 35N1-465.39 15/02/2026 14:54:11 Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông