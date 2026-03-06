Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa
GĐXH - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa trong tháng 2, nhiều trường hợp mô tô, xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội trong thời gian từ ngày 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026.
Danh sách phạt nguội tại Thanh Hóa trong tháng 2
Theo cập nhật từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa có 54 biển số mô tô, xe máy vi phạm giao thông được ghi nhận trong thời gian từ ngày 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có liên quan được đề nghị chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc và giải quyết theo quy định. Khi đến, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký phương tiện và các giấy tờ liên quan để đối chiếu, xác minh.
Chi tiết danh sách phạt nguội tại Thanh Hóa từ 12/2/2026 đến ngày 15/2/2026
|
STT
|
Phương tiện, Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
Mô tô (xe máy) 36N1-163.42
|
12/02/2026 14:47:39
|
ĐL Hùng Vương (phía Đông) – Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
2
|
Mô tô (Xe máy) 36AC-595.75
|
12/02/2026 14:48:45
|
Trịnh Kiểm – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
3
|
Mô tô (Xe máy) 36Z5-0172
|
12/02/2026 14:49:05
|
Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
4
|
Mô tô (Xe máy) 29L1-950.63
|
13/02/2026 06:59:04
|
Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
5
|
Mô tô (Xe máy) 17B8-160.41
|
13/02/2026 07:01:04
|
Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
6
|
Mô tô (Xe máy) 36B7-310.22
|
13/02/2026 07:10:15
|
Hoàng Nghiêu – Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
7
|
Mô tô (Xe máy) 36F5-056.58
|
13/02/2026 07:14:17
|
Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
8
|
Mô tô (Xe máy) 36B7-808.81
|
13/02/2026 07:26:04
|
Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
9
|
Mô tô (Xe máy) 36B3-463.70
|
13/02/2026 08:08:35
|
Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
10
|
Mô tô (Xe máy) 36AV-027.18
|
13/02/2026 08:27:24
|
Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
|
11
|
Mô tô (Xe máy) 21V6-4827
|
13/02/2026 08:55:38
|
Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
12
|
Mô tô (Xe máy) 36AB-941.45
|
13/02/2026 08:57:43
|
Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
13
|
Mô tô (Xe máy) 36B8-339.15
|
13/02/2026 11:33:07
|
Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
14
|
Mô tô (Xe máy) 36F2-5272
|
13/02/2026 12:23:20
|
Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
15
|
Mô tô (Xe máy) 36B4-000.18
|
13/02/2026 12:31:05
|
Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
16
|
Mô tô (Xe máy) 36AU-006.31
|
13/02/2026 12:31:50
|
Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
|
17
|
Mô tô (Xe máy) 36AC-546.36
|
13/02/2026 14:33:29
|
Hoàng Nghiêu – Đường tránh phía Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
18
|
Mô tô (xe máy) 36AC-638.83
|
13/02/2026 14:35:05
|
Ngã ba Cảng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
19
|
Mô tô (Xe máy) 36B7-720.27
|
13/02/2026 15:18:23
|
Trịnh Kiểm – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Chở 02 người trên xe
|
20
|
Mô tô (Xe máy) 36B6-252.13
|
13/02/2026 15:20:05
|
Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
21
|
Mô tô (Xe máy) 29D1-347.26
|
13/02/2026 15:21:25
|
Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
|
22
|
Mô tô (Xe máy) 36B5-931.60
|
13/02/2026 15:24:29
|
Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
23
|
Mô tô (Xe máy) 36AN-034.04
|
13/02/2026 15:38:06
|
Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
24
|
Mô tô (Xe máy) 36B5-522.79
|
13/02/2026 15:49:09
|
Hạc Thành – Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
25
|
Mô tô (Xe máy) 36C2-298.84
|
14/02/2026 16:54:35
|
Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy
|
26
|
Mô tô (Xe máy) 36AA-246.02
|
15/02/2026 11:37:15
|
Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
27
|
Ô tô 30K-898.26
|
15/02/2026 07:48:54
|
Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường
|
28
|
Ô tô 36C-279.29
|
15/02/2026 10:16:57
|
Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
|
29
|
Ô tô 36A-964.48
|
15/02/2026 10:23:28
|
Lê Lợi – Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
|
30
|
Mô tô (Xe máy) 36B7-679.94
|
15/02/2026 11:37:36
|
Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
31
|
Ô tô 36K-094.12
|
15/02/2026 12:02:30
|
Ngã tư Trường Xuân – Đường tránh Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường
|
32
|
Mô tô (Xe máy) 36AB-943.12
|
15/02/2026 12:06:32
|
Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
33
|
Mô tô (Xe máy) 36B4-200.03
|
15/02/2026 12:08:31
|
Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
34
|
Mô tô (Xe máy) 36F1-5988
|
15/02/2026 12:10:23
|
Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
35
|
Mô tô (Xe máy) 36AD-456.74
|
15/02/2026 12:11:58
|
Tống Duy Tân – Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
36
|
Mô tô (Xe máy) 36AB-882.19
|
15/02/2026 12:33:22
|
Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
37
|
Mô tô (xe máy) 36B8-177.41
|
15/02/2026 12:33:38
|
Võ Nguyên Giáp – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
38
|
Mô tô (Xe máy) 29B1-288.79
|
15/02/2026 12:34:07
|
Lê Lợi – Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
39
|
Mô tô (Xe máy) 36R1-3007
|
15/02/2026 12:37:46
|
Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
40
|
Mô tô (Xe máy) 19S1-276.88
|
15/02/2026 12:38:00
|
Ngã 5 Đinh Hương – Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
|
41
|
Mô tô (Xe máy) 36B8-814.31
|
15/02/2026 13:03:09
|
Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
42
|
Mô tô (Xe máy) 23B1-043.23
|
15/02/2026 13:14:59
|
Bà Triệu – Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
43
|
Mô tô (Xe máy) 36C2-061.44
|
15/02/2026 13:15:48
|
Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
44
|
Mô tô (Xe máy) 36B8-930.02
|
15/02/2026 13:25:26
|
Quang Trung – ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
45
|
Mô tô (Xe máy) 36B3-776.99
|
15/02/2026 13:43:43
|
Lê Lợi – Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
|
46
|
Mô tô (Xe máy) 36B7-351.80
|
15/02/2026 13:45:08
|
Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
47
|
Mô tô (Xe máy) 36AB-954.12
|
15/02/2026 13:55:28
|
Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
|
48
|
Mô tô (Xe máy) 36B8-311.07
|
15/02/2026 14:00:59
|
Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
49
|
Mô tô (Xe máy) 36B8-074.54
|
15/02/2026 14:12:14
|
Lạc Long Quân – Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
50
|
Mô tô (Xe máy) 36B7-991.04
|
15/02/2026 14:16:43
|
Ngã tư Trường Xuân – Đường tránh Tây QL1, Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
|
51
|
Mô tô (Xe máy) 36B6-571.00
|
15/02/2026 14:18:56
|
Võ Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
|
52
|
Ô tô 30G-016.13
|
15/02/2026 14:25:41
|
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
53
|
Mô tô (Xe máy) 35N1-465.39
|
15/02/2026 14:54:11
|
Hải Thượng Lãn Ông – Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
|
54
|
Mô tô (xe máy) 36AC-650.51
|
15/02/2026 15:01:42
|
Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
